Fonduri europene 2026: Ajutoare de 50.000-300.000 EUR pentru întreprinderi sociale existente în 6 județe, să facă investiții. Ghidul oficial și perioada de înscrieri la finanțare

Întreprinderile sociale existente în cele 6 județe cuprinse de Programul Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027 pot obține ajutoare de câte 50.000-300.000 EUR pentru construcții, dotări cu echipamente, brevete și alte investiții, printr-o linie de fonduri europene care se deschide începând cu luna februarie 2026.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat recent Ghidul solicitantului și anexele pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și antreprenoriatului”, componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a întreprinderilor sociale și crearea de locuri de muncă” – Sprijin direct.

Se vor acorda finanțări nerambursabile unor întreprinderi sociale din județele

Gorj,

Hunedoara,

Dolj,

Galați,

Prahova,

Mureș.

Solicitanții vor putea depune cererile de finanțare în sistemul electronic MySMIS2021 în perioada 6 februarie 2026, ora 14:00 - 7 august 2026, ora 14:00. Autoritatea de management poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

Solicitantul este o întreprindere socială/socială de inserție, cu sediul principal sau secundar în județele vizate de prezentele apeluri de proiecte. Statutul de întreprindere socială/ întreprindere socială de inserție trebuie menținut pe toată perioada de durabilitate a proiectului.

Întreprinderea a fost înființată cel târziu la data deschiderii apelului de proiecte și nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior deschiderii apelului, în conformitate cu informațiile preluate de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, administrator legal al Registrului unic de evidență a întreprinderilor sociale.

Solicitantul se obligă să creeze minim 1 loc nou de muncă, prin grila de evaluare fiind punctată suplimentar crearea unui număr mai mare de locuri de muncă față de minimul obligatoriu. În cazul vacantării locurilor de muncă nou create prin proiect, beneficiarul se obligă ca, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, să ocupe posturile vacante, cu respectarea condițiilor de angajare asumate prin proiect.

Bugetul pentru ajutoare și cofinanțarea obligatorie

Această linie de finanțare destinată întreprinderilor sociale existente dispune de un buget total de 24.642.314 EUR, susținut de Uniunea Europeană prin Fondul pentru o tranziție justă 2021-2027, parte a Politicii de coeziune a UE.

Bugetul total este împărțit astfel în cele 6 județe:

Gorj: 3.326.573 EUR

Dolj: 3.111.538 EUR

Galați: 5.642.262 EUR

Prahova: 6.968.358 EUR

Mureș: 5.593.583 EUR

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 50.000 euro și maximum 300.000 euro per întreprindere unică, echivalentul în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data semnării contractului de finanțare.

Beneficiarul va asigura o cofinanțare proprie de minim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, în bani.

Activități eligibile la finanțarea pentru întreprinderile sociale în activitate

Conform Ghidului solicitantului, se vor finanța următoarele tipuri de activități:

lucrări de construcție, modernizare, extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii existente, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI).

achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;

achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul implementării măsurilor care contribuie în mod substanțial la obiectivele de mediu, în procent de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului; O activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice dacă:

Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect. Programele informatice trebuie să fie în strânsă legătură cu obiectul proiectului. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Activități de organizare evenimente (pentru activitatea de producţie, comercializare şi internaţionalizare) și cursuri de formare profesională (calificare, recalificare, formare continuă - perfecționare sau specializare, dezvoltare de competențe privind managementul afacerii şi tehnologice pentru angajații aferenți locurilor de muncă nou create, în special pentru obținerea de competențe verzi sau competențe în domeniile și sectoarele emergente identificate pentru fiecare apel în parte);

Activități de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect (cerere de finanțare și anexe) elaborate înainte de semnarea contractului de finanțare și/sau activități de consultanță pentru managementul de proiect (managementul execuției investiției sau administrarea contractului de execuție, realizarea procedurilor de achiziții, monitorizare și raportare, pregătirea cererilor de rambursare);

Activități de proiectare pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor şi autorizațiilor aferente obiectivului de investiție. Documentația tehnico - economică trebuie să fi fost realizată cu nu mai mult de doi ani anterior depunerii cererii de finanțare.

Activități de asistență tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier autorizat conform prevederilor legale.

Activități de cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototipării și punerii pe piață a unor produse noi/inovative.

Activități specifice certificării / recertificării produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.

Activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului conform cerințelor de vizibilitate a proiectelor.

