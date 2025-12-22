Skip to content

Fonduri UE în București și Ilfov: Peste 400 de firme au fost respinse de la finanțările de câte 25.000-300.000 EUR destinate microintreprinderilor.  Lista proiectelor selectate pentru finanțare, așteptată în ianuarie 2026

Peste 400 de firme au fost respinse din prima etapă a procesului de selecție la finanțările de câte 25.000-300.000 EUR destinate microintreprinderilor care vor să facă investiții în municipiul București și județul Ilfov, în cadrul Programului Regional București-Ilfov (PR BI), finanțat din fonduri europene prin Politica de Coeziune. 

Autoritatea de Management a PR BI a anunțat, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale, că a finalizat recent evaluarea tehnico-financiară a cererilor de finanțare depuse în cadrul Apelului PR BI P1/1.8/1/2024. 

Procesul de evaluare a Cererilor de Finanțare s-a încheiat la 18 decembrie 2025, odată cu transmiterea ultimelor notificări către firmele solicitante. 

În perioada 3–17 februarie 2025, antreprenorii au depus 960 de cereri de finanțare, dintre care 14 au fost ulterior retrase de către solicitanți. 

946 de cereri au parcurs integral etapa de evaluare tehnico-financiară.

În urma evaluării celor 946 de cereri de finanțare, situația la zi (date intermediare) arată astfel:

  • 503 de proiecte declarate admise în etapa următoare;
  • 443 de proiecte declarate respinse, din care o parte sunt respinse definitiv în urma soluționării contestațiilor.

Selecția finală a proiectelor care vor beneficia de finanțare va fi realizată după încheierea etapei de soluționare a contestațiilor, în conformitate cu procedurile aplicabile. 

Lista proiectelor selectate pentru finanțare va fi publicată în aproximativ 30 de zile de la înregistrarea ultimei contestații depuse de către solicitanți la ADR BI, a precizat agenția. Prin urmare, lista firmelor selectate pentru finanțare este așteptată în ianuerie 2026.

„Aceste date reflectă atât interesul ridicat al microîntreprinderilor pentru accesarea finanțărilor, cât și nivelul crescut de competitivitate al apelului, în contextul unei cereri substanțiale pentru sprijinirea investițiilor productive și a proceselor de modernizare” - consideră Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov. 

Reamintim că, prin apelul de proiecte 1.8 „dedicat sprijinirii microîntreprinderilor pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică”, firmele cu până la 9 angajați pot obține granturi de câte 25.000-300.000 EUR, pentru a face investiții în București sau în mediul urban din județul Ilfov.

Firmele trebuie să asigure cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, în cazul unui grant de până la 200.000 EUR și cel puțin 20% pentru grant de 200.001-300.000 EUR. 

Linia de finanțare pentru microîntreprinderile din București și județul Ilfov are disponibil acum un buget de 37.627.723,75 EUR, din care contribuția Uniunii Europene este 15.051.089,48 EUR, iar restul provine de la bugetul de stat.

