De la un startup de vitezometre la singurul producător de locomotive electrice din România. Povestea fabricii care a realizat trenurile Hyperion și locomotivele care merg către Cercul Polar

În urmă cu 25 de ani, pe platforma industrială de vest a Craiovei, lua naștere Softronic - un startup care își propunea să realizeze componente electronice (vitezometre) pentru locomotivele aflate în exploatare. StartupCafe a filmat în fabrica de trenuri, finanțată cu fonduri europene, inclusiv prin Politica de Coeziune.

Gigantul Electroputere - care realizase întreg parcul de locomotive al CFR, își trăia anii de agonie.

Complexul industrial era vândut în 2007 către o companie saudită, care avea să o închidă după numai 13 ani. Producția a scăzut constant, iar fabricile principale (transformatoare, aparataj, locomotive) au fost vândute ca active și transformate în zone comerciale. În 2020, activitatea a fost sistată definitiv, după 70 de ani de glorie.

Se părea că tradiția construirii de locomotive electrice de la Craiova murise. Nu era deloc așa.

Mica Softronic a adus ingineri experimentați și, după după aderarea României la Uniunea Europeană, a accesat fonduri de coeziune pentru cercetare-dezvoltare-inovare.

„Am accesat cumulat fonduri europene de 4 milioane de euro, cu o cofinanțare aproximativ egală. Aceste fonduri au fost canalizate strict către dezvoltarea resursei umane, pregătirea resursei umane, laboratoare de cercetare, standuri de teste, scule și dispozitive. Deci pentru cercetare și dezvoltare, și sperăm ca pe viitor să accelerăm ritmul de accesare”, spune Cristian Prundeanu, inginer la Softronic.



Fondurile de coeziune ale Uniunii Europene sunt destinate proiectelor de infrastructură de mediu, energie și transport, prin creșterea eficienței energetice, utilizarea surselor de energie regenerabilă, dezvoltarea transportului feroviar, susținerea intermodalității, consolidarea transportului public etc.

Softronic a accesat fonduri UE de 527.000 euro pe Programul Operațional Sectorial (POS) Creșterea Competitivității Economice (CCE), la care a adăugat fonduri proprii de peste 350.000 de euro. A dezvoltat un laborator de cercetare în domeniul construcției de locomotive.

De asemenea, a accesat un alt proiect cu granturi UE de 500.000 de euro și contribuție proprie de circa 350.000 de euro pentru modernizarea locomotivelor LE 5100 - de genul celor dezvoltate în trecut de Electroputere.

Fondurile UE investite în cercetare-inovare-dezvoltare își arată acum roadele.

A rezultat o locomotivă nouă, foarte puternică și modernă, care este cerută acum pe piețele externe.

Locomotiva Transmontana transportă marfă în condiții extreme, în nordul Scandinaviei, aproape de Cercul Polar

Locomotiva Transmontana de la Softronic are o putere de 6.000 kW, motoare asincrone și consum redus de energie, care transportă marfă în condiții extreme, în partea de nord a Scandinaviei, aproape de Cercul Polar.

„Pentru ca o locomotivă să poată tracta un tren de marfă sau un tren de călători are în principal nevoie de două puncte forte: putere și aderență. Puterea este arhi-suficientă, fiecare locomotivă are puterea de 6.000 kW (6 MW). De asemenea, are șase osii, deci 12 roți - aderența este maximă. În Suedia, există un regim dramatic de funcționare, în sensul că merg către Cercul Polar, la temperaturi de 15-40 de grade sub zero și trag trenuri de 3.000 de tone”.

De altfel, când activezi pe aceeași piață cu giganți ai industriei de material rulant (unde Alstom și Siemens sunt doar două exemple), este obligatoriu să te menții la același nivel de pregătire și dotare tehnologică.

„Piața de material rulant este foarte competitivă. Oamenii trebuie să aibă un nivel de pregătire, de cunoștințe și de acces la tehnologie similar cu colegii noștri din Germania, Austria, Elveția, Suedia. Dacă nu ești ca ei sau eventual peste, ești «out of the game» . Nu se poate altcumva decât să asiguri un nivel de pregătire prin cursuri, prin trimitere la specializări. Toate acestea au fost făcute cu un ajutor, cu un aport deosebit al fondurilor europene. Ele au determinat accesul nostru la tehnologii noi”.

De asemenea, Softronic a produs un tren electric nou (Hyperion), care circulă azi de la Craiova către București, Brașov și Constanța.

Și asta nu e tot. Se bate cu giganții în domeniul feroviar din Vest și livrează locomotive către Deutsche Bahn sau companii din Bulgaria, Austria, Ungaria.

Iar în ultimul an s-a apucat de modernizarea vechilor locomotive ale CFR produse acum zeci de ani la Electroputere. Modernizare e puțin spus, pentru că din vechea locomotivă nu mai rămâne decât o bucată de șasiu.

Cu adevărat spectaculos este că fabrica Softronic a asimilat și produce in-house peste 90% din componente: partea de confecții metalice, uriașele motoare, partea de electronică.

În întreg grupul Softronic lucrează în jur de 600 de oameni.

Urmărește reportajul video de la Softonic, pe YouTube: