Avertisment TechAngels: Procedurile guvernamentale riscă să transforme aproape orice startup tech într-un caz „sensibil”. Măsurile propuse de investitorii români

Investitorii individuali grupați în organizația TechAngels România cer Guvernului să introducă în proiectul de modificare a ordonanței de urgență privind controlul investițiilor strategice o serie de măsuri de debirocratizare, care să prevină un blocaj asupra investițiilor străine în startup-uri și alte companii românești de tehnologie.

Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, TechAngels subliniază că „regulile privind examinarea investițiilor trebuie să ia în calcul specificul domeniului tehnologic”.

Pentru domeniul tech, miza modificării OUG nr. 46/2022 este „construirea unui mecanism de examinare care să fie diferențiat, proporțional și orientat spre inovare”, potrivit TechAngels. .

În acest sens, comunitatea de investitori de tip angel a transmis autorităților o poziție privind modificarea OUG nr. 46/2022, subliniind oportunitatea României de a adopta un model de examinare a investițiilor mai agil și mai bine calibrat decât media actuală a statelor membre UE.

În context, TechAngels susține obiectivul Guvernului de a îmbunătăți funcționarea mecanismului de examinare a investițiilor, în deplină compatibilitate cu Regulamentul (UE) 2019/452.

În același timp, organizația consideră că România poate merge mai departe, construind un model de „securitate inteligentă”, care protejează interesele strategice ale statului, dar stimulează investițiile în tehnologiile viitorului.

„Investitorii caută predictibilitate, stabilitate și eficiență. Fără termene ferme și consecințe clare, capitalul nu vine. Aprobarea tacită este un instrument de disciplină administrativă, nu de relaxare a controlului", arată Vasile Țiple (foto) membru al Board-ului TechAngels.

Pentru investițiile în tehnologie, timpul este un factor critic. Orice incertitudine legată de durata procesului de examinare poate duce la pierderea finanțărilor sau la mutarea investițiilor în alte jurisdicții. Din acest motiv, TechAngels propune:

introducerea aprobării tacite în cazul depășirii termenelor legale de examinare;

proceduri fast-track pentru investitorii din UE/NATO cu profil de risc redus;

mecanisme de pre-confirmare care să ofere investitorilor claritate înainte de inițierea formală a procedurii.

În viziunea TechAngels, un mecanism eficient trebuie să:

distingă clar între inovația civilă și riscul strategic real, printr-un regim de tip Safe Harbor pentru tehnologiile fără aplicații dual-use sau militare;

concentreze examinarea asupra investițiilor cu impact real, precum cele care vizează infrastructuri critice sau capabilități strategice;

producă decizii la timp, esențiale pentru investițiile în startup-uri și companii aflate în faze incipiente;

ofere predictibilitate juridică, inclusiv pentru investițiile intra-UE și pentru tranzacțiile care nu conferă control strategic;

protejeze proprietatea intelectuală și secretele comerciale, prin reguli clare de confidențialitate și acces limitat la informații sensibile.

Un alt punct central al poziției TechAngels îl reprezintă extinderea foarte largă a domeniilor considerate sensibile în forma aflată în discuție a ordonanței. Listele ample de tehnologii – precum inteligența artificială, robotică, nanotehnologii sau semiconductori – nu fac întotdeauna o distincție suficient de clară între utilizarea civilă comercială și aplicațiile cu potențial strategic.

În practică, acest lucru riscă să transforme aproape orice startup tech într-un caz „sensibil” prin definiție, chiar și atunci când dezvoltă software comercial, cercetare aplicată sau produse fără relevanță strategică, avertizează TechAngels.

Potrivit organizației, o astfel de abordare „diluează scopul mecanismului și consumă resurse administrative care ar trebui concentrate pe riscurile reale”.

„Prin reguli bine calibrate, România are șansa de a construi un model de screening modern care nu frânează inovarea, ci aliniază securitatea națională cu dezvoltarea tehnologică”, explică Ana Maria Andronic, membră a Board-ului TechAngels.

Poziția transmisă autorităților propune un cadru coerent, bazat pe:

screening diferențiat pentru tehnologiile civile;

intervenții proporționale cu riscul real;

clarificarea noțiunii de control și a achizițiilor de active;

consultare publică și preaviz pentru orice extindere a domeniilor sensibile;

protecția efectivă a proprietății intelectuale.

Marius Istrate, Președinte al Board-ului TechAngels subliniază că “discuția despre modificarea OUG nr. 46/2022 reprezintă o oportunitate strategică pentru România. Prin adoptarea unui model de securitate inteligentă, diferențiat, proporțional și orientat spre inovare, România poate deveni una dintre cele mai atractive destinații europene pentru capitalul de înaltă tehnologie.”

TechAngels este un grup deschis de investitori privați interesați să susțină dezvoltarea startup-urilor din domeniul tehnologiei din România și din regiune. În acest moment, asociația are peste 130 de membri. Investitorii din grup sunt antreprenori sau specialiști C-level din companii multinaționale, cu experiență extinsă pe piața din România și din întreaga lume, în planificarea de business, dezvoltarea de produse, abordarea piețelor, vânzări, marketing etc. În calitate de angel investors, membrii grupului asigură mentorat și consiliere pentru startup-urile selectate. În portofoliul TechAngels se află până acum peste 270 de startup-uri. Investițiile grupului în ecosistemul local de startup-uri au fost de aproximativ 46 de milioane de euro, în ultimii 12 ani.

Ce prevede proiectul Guvernului

Cancelaria prim-ministrului a publicat în dezbatere, până pe 20 ianuariue 2026, un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul examinării investițiilor străine și a celor din Uniunea Europeană. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice se pot transmite la adresa de e-mail: consultare.publica@gov.ro .

Principalele prevederi propuse de Guvern: