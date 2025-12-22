Programul Băncii Transilvania de Crăciun și Revelion 2025: Cum vor funcționa unitățile BT între 24 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Banca Transilvania a anunțat programul special de funcționare al unităților BT pentru Crăciun și Revelion 2025, precum și pentru zilele de 6-7 ianuarie 2026.

Pe 24 decembrie, toate agențiile BT vor fi deschise până la ora 16:00, pentru a permite clienților să finalizeze operațiunile înainte de Crăciun. Pe 25 decembrie agențiile vor fi închise, iar între 26 - 28 decembrie, în intervalul 12:00 - 18.00, vor fi deschise doar unitățile din centrele comerciale.

În zilele de 29 și 30 decembrie va fi program normal în toate unitățile BT, iar pe 31 decembrie agențiile vor funcționa până la ora 16:00. Pe 1 ianuarie, toate unitățile vor fi închise.

În primele zile ale anului, 2-4 ianuarie, unitățile din centrele comerciale vor fi deschise între 12:00 și 18:00, iar 5 ianuarie marchează revenirea la program normal în toate agențiile BT. În perioada 6-7 ianuarie, unitățile din centrele comerciale vor funcționa între 12:00 și 18:00.

Banca Transilvania atrage atenția că programul unităților este adaptat în funcție de orarul centrelor comerciale, așa că recomandă verificarea acestuia înainte de a vizita o agenție BT în perioada următoare.

Totodată, pentru a reduce timpul de așteptare și a avea prioritate, programările la unitățile BT se pot face și online.

„Operațiuni disponibile în zilele de 26 decembrie 2025, 2 ianuarie și 6-7 ianuarie 2026 – toată gama de operațiuni cu excepția: depuneri și retrageri de numerar; transferuri și schimburi valutare; constituiri și desființări depozite; gestiune popriri și conturi poprite”, precizează BT.

Clienții Băncii Transilvania pot realiza însă operațiuni bancare și fără să meargă la agenții. La bancomatele BT Express Plus pot verifica soldul contului, depune și retrage numerar, schimba valută, activa cardul sau administra PIN-ul.

Pentru „banking la distanță”, Banca Transilvania oferă soluții online precum: BT Pay, BT Go, BT Pay Web, BT Visual Help, iar pentru conturile de firmă, Raul permite gestionarea direct pe WhatsApp.