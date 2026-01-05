Investitori semi-profesionali și fonduri de investiții alternative pe SRL, în România (proiect de lege oficial)

Guvernul Bolojan vrea să facă posibilă înființarea de fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali (FIAIP) sub formă de societate cu răspundere limitată (SRL) și să introducă și conceptul de „investitori semi-profesionali” ca nouă categorie de investitori în fonduri de investiții alternative, potrivit unui proiect de lege inițiat de Ministerul Finanțelor.

În România, fondurile de investiții alternative (FIA) sunt reglementate prin Ordonanța de urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, prin Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și prin Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Fondurile de investiții alternative din România sunt organisme de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), înființate în România, care atrag capital de la cel puțin 2 investitori, în vederea plasării acestuia în conformitate cu o politică de investiții definită, în interesul respectivilor investitori.

Prin noul proiect de lege, Guvernul vrea să introducă o derogare de la Legea nr. 243/2019, pentru a permite fondurilor de investiții alternative destinate investitorilor profesionali (FIAIP), de tip societate de investiții, să fie înființate și în formă juridică de societăți cu răspundere limitată (SRL), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990. În prezent, doar societățile pe acțiuni (SA) sunt acceptate.

Aceste fonduri se supun autorizării Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

De asemenea, prin modificarea și completarea Legii nr. 74/2015, proiectul de lege propune introducerea unei noi categorii de investitori eligibili pentru a investi în FIAIP – investitorii semi-profesionali.

Investitorul semi-profesional va fi definit ca investitor a cărui investiție minimă individuală într-un fond de investiții alternativ destinat investitorilor profesionali este reprezentată de contravaloarea în lei a sumei de 100.000 euro sau echivalentul acestei sume în altă valută, calculată la cursul BNR de la data subscrierii, și care declară, într-un document scris distinct de documentele constitutive ale fondului, că a luat la cunoștință riscurile asociate angajamentului sau investiției preconizate, pe baza documentelor prezentate de administratorul de fond.

Proiectul de lege reglementează posibilitatea ca investitorii semi-profesionali să investească în fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali și să primească de la administratorii de fonduri (înregistrați sau autorizați la ASF) titluri de participare ale fondurilor din România pe care le administrează.

Proiectul de lege mai prevede și creșterea unor amenzi pentru încălcarea legislației în domeniul fondurilor de investiții alternative. De exemplu, limita superioară a amenzii pentru administratorii de fonduri va crește de la 5% din cifra de afaceri la 8% din cifra de afaceri, conform propunerilor din proiectul de lege.

După adoptarea în Guvern, proiectul de lege va merge la Parlament.