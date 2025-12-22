Banca Transilvania contribuie la dublarea capacității naționale de stocare a energiei prin finanțarea Nova Power & Gas

Banca Transilvania acordă un credit de investiții de peste 75 de milioane de euro companiei Nova H, deținută de Nova Power & Gas, pentru dezvoltarea celei mai mari instalații de stocare a energiei în baterii din România, cu o putere de 200 MW și o capacitate de stocare de 400 MWh.

Aflată în Florești, județul Cluj, instalația a intrat în funcțiune și exploatare comercială în această lună, ocazie cu care Nova Power & Gas a anunțat începerea lucrărilor la centrala de producție în ciclu combinat de 160 MW din Câmpia Turzii, tot în județul Cluj. Valoarea celor două investiții depășește 350 de milioane de euro.

Impactul finanțării:

Dublarea capacității naționale de stocare a energiei și consolidarea securității energetice a României;

Facilitarea tranziției țării noastre spre un viitor sustenabil prin dezvoltarea de capacități noi;

BT își întărește parteneriatul construit de-a lungul anilor cu Nova Power & Gas, unul dintre cei mai mari clienți ai săi, contribuind la consolidarea poziției de lider în stocarea energiei în baterii a acestuia.

Nova Power & Gas, parte a Grupului E-INFRA, este o companie 100% românească, cu activitate legată de întregul lanţ energetic: producţie, furnizare, stocare şi investiţii majore în infrastructură.

Articol susținut de Banca Transilvania