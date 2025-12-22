Skip to content

Banca Transilvania contribuie la dublarea capacității naționale de stocare a energiei prin finanțarea Nova Power & Gas

Banca Transilvania contribuie la dublarea capacității naționale de stocare a energiei prin finanțarea Nova Power & Gas

Banca Transilvania acordă un credit de investiții de peste 75 de milioane de euro companiei Nova H, deținută de Nova Power & Gas, pentru dezvoltarea celei mai mari instalații de stocare a energiei în baterii din România, cu o putere de 200 MW și o capacitate de stocare de 400 MWh.

Aflată în Florești, județul Cluj, instalația a intrat în funcțiune și exploatare comercială în această lună, ocazie cu care Nova Power & Gas a anunțat începerea lucrărilor la centrala de producție în ciclu combinat de 160 MW din Câmpia Turzii, tot în județul Cluj. Valoarea celor două investiții depășește 350 de milioane de euro.

Impactul finanțării:

  • Dublarea capacității naționale de stocare a energiei și consolidarea securității energetice a României;
  • Facilitarea tranziției țării noastre spre un viitor sustenabil prin dezvoltarea de capacități noi;
  • BT își întărește parteneriatul construit de-a lungul anilor cu Nova Power & Gas, unul dintre cei mai mari clienți ai săi, contribuind la consolidarea poziției de lider în stocarea energiei în baterii a acestuia.

Nova Power & Gas, parte a Grupului E-INFRA, este o companie 100% românească, cu activitate legată de întregul lanţ energetic: producţie, furnizare, stocare şi investiţii majore în infrastructură.

Articol susținut de Banca Transilvania

Finanțări

fonduri europene Bucuresti-Ilfov

Fonduri UE în București și Ilfov: Peste 400 de firme au fost respinse de la finanțările de câte 25.000-300.000 EUR destinate microintreprinderilor.  Lista proiectelor selectate pentru finanțare, așteptată în ianuarie 2026

Euro-Bani-Romania

PNRR: România a mai cerut 2,6 miliarde EUR de la Comisia Europeană – ce cuprinde cererea de plată 4

Radu Miruță, ministrul Economiei

După ce s-a certat cu patronii ANAT, ministrul Economiei schimbă condițiile de acordare a ajutoarelor pentru participarea firmelor la târgurile de turism: „De la «primul venit» la «cel mai potrivit»”

Sorin Moisa-EIC Board Member

Un antreprenor român, în board-ul EIC, program UE care dispune de fonduri de 10 miliarde EUR pentru finanțarea startup-urilor și a altor organizații inovatoare

euro-tanc

Fonduri UE de 1 miliard EUR pentru cercetare-dezvoltare în domeniul apărării

euro-bani-foc

Antreprenori puși să dea înapoi ajutoarele COVID-19: Sunt zeci de firme afectate, în cadrul măsurilor de granturi POC 4.1.1 și 4.1.1 Bis. Ministerul oferă o soluție: instanța de judecată