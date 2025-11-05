Skip to content

Șase companii românești, în topul european pentru creștere economică pe 10 ani

One United și Simtel Team, în Top 300 european pentru creștere constantă timp de un deceniu/FOTO: Facebook One United/Simtel Team
Șase companii românești se află în Top 300 al companiilor europene care au avut o creștere constantă în ultimii 10 ani (2014-2024), realizat de Financial Times și Statista.

Topul indexează firmele care au avut capacitatea de a inova și de a se adapta pieței, reușind rate anuale impresionante de creștere a veniturilor. 

Firmele românești din Top 300

Pe primul loc în top se află Virta Global, o companie din Finlanda care oferă servicii inteligente de încărcare a vehiculelor electrice. Ea are o rată anuală de creștere de 87,44%, iar veniturile din 2024 se ridică la 87,7 milioane euro.

Pe locul doi se află Hostinger, companie cu sediul în Lituania, care oferă servicii de hosting și realizare de site-uri web. Firma are circa 4 milioane de clienți, din 150 de țări, cu venituri în 2024 de 182,52 milioane de euro. 

Companiile din IT reprezintă 18% din top, iar cele din comerțul electronic - 6%. 

Și domeniile tradiționale sunt bine reprezentate: companiile din inginerie și construcții reprezintă a doua mare categorie (8%), la care se adaugă energia (5%) și utilitățile (4%). În total, sunt indexate 31 de categorii sectoriale.

Țara cu cele mai multe companii pe listă este Italia (65), urmată de Marea Britanie (52), Germania (47), Franța (46) și Spania (29%). În listă sunt reprezentate 26 de țări.


