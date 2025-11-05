Șase companii românești, în topul european pentru creștere economică pe 10 ani

Șase companii românești se află în Top 300 al companiilor europene care au avut o creștere constantă în ultimii 10 ani (2014-2024), realizat de Financial Times și Statista.

Topul indexează firmele care au avut capacitatea de a inova și de a se adapta pieței, reușind rate anuale impresionante de creștere a veniturilor.

Firmele românești din Top 300

Pe primul loc în top se află Virta Global, o companie din Finlanda care oferă servicii inteligente de încărcare a vehiculelor electrice. Ea are o rată anuală de creștere de 87,44%, iar veniturile din 2024 se ridică la 87,7 milioane euro.

Pe locul doi se află Hostinger, companie cu sediul în Lituania, care oferă servicii de hosting și realizare de site-uri web. Firma are circa 4 milioane de clienți, din 150 de țări, cu venituri în 2024 de 182,52 milioane de euro.

Companiile din IT reprezintă 18% din top, iar cele din comerțul electronic - 6%.

Și domeniile tradiționale sunt bine reprezentate: companiile din inginerie și construcții reprezintă a doua mare categorie (8%), la care se adaugă energia (5%) și utilitățile (4%). În total, sunt indexate 31 de categorii sectoriale.

Țara cu cele mai multe companii pe listă este Italia (65), urmată de Marea Britanie (52), Germania (47), Franța (46) și Spania (29%). În listă sunt reprezentate 26 de țări.



