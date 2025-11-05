Șase companii românești, în topul european pentru creștere economică pe 10 ani

Șase companii românești se află în Top 300 al companiilor europene care au avut o creștere constantă în ultimii 10 ani (2014-2024), realizat de Financial Times și Statista.
Topul indexează firmele care au avut capacitatea de a inova și de a se adapta pieței, reușind rate anuale impresionante de creștere a veniturilor.
Firmele românești din Top 300
- One United Properties (imobiliare) - locul 9 ( creștere anuală de 66,99%)
- Simtel Team (construcții și inginerie) - locul 20 (60,55%)
- Bento (IT și software) - locul 133 (30,27%)
- Arobs Transilvania Software (IT și software) - locul 203 (23,10%)
- Sphera Franchise Group (mâncare și băuturi) - locul 238 (16,92%)
- Oscar Downstream (energie și utilități) - locul 277 (12,77%)
Pe primul loc în top se află Virta Global, o companie din Finlanda care oferă servicii inteligente de încărcare a vehiculelor electrice. Ea are o rată anuală de creștere de 87,44%, iar veniturile din 2024 se ridică la 87,7 milioane euro.
Pe locul doi se află Hostinger, companie cu sediul în Lituania, care oferă servicii de hosting și realizare de site-uri web. Firma are circa 4 milioane de clienți, din 150 de țări, cu venituri în 2024 de 182,52 milioane de euro.
Companiile din IT reprezintă 18% din top, iar cele din comerțul electronic - 6%.
Și domeniile tradiționale sunt bine reprezentate: companiile din inginerie și construcții reprezintă a doua mare categorie (8%), la care se adaugă energia (5%) și utilitățile (4%). În total, sunt indexate 31 de categorii sectoriale.
Țara cu cele mai multe companii pe listă este Italia (65), urmată de Marea Britanie (52), Germania (47), Franța (46) și Spania (29%). În listă sunt reprezentate 26 de țări.