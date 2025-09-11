„În fiecare zi mai primim câte un pumn”. Patronii HoReCa avertizează că dublarea TVA în sector ar putea închide mii de afaceri

O posibilă majorare a TVA de la 11% la 21% în sectorul HoReCa, luată în calcul pentru 2026, ar putea duce la închiderea a numeroase afaceri din domeniu, avertizează Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA). Reprezentanții industriei au cerut, joi, într-o conferință de presă la care a participat și StartupCafe.ro, menținerea actualei cote, susținând că dublarea taxei ar afecta grav competitivitatea și sustenabilitatea unei piețe deja vulnerabile la creșterea costurilor și deficitul de forță de muncă.

Radu Savopol, președinte HORA și co-fondator al lanțului românesc de cafenele 5 to go, a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă HoReCa, în contextul scumpirilor și al discuțiilor privind o posibilă majorare a TVA de la 11% la 21%.

El a subliniat că, în ciuda aparențelor, restaurantele și hotelurile nu au înregistrat o creștere a consumului în sezonul estival, clienții cheltuind mai puțin, iar mediile bonurilor scăzând considerabil față de anii trecuți.

„Restaurantele, chiar dacă au fost uneori aglomerate, mediile de bon au scăzut și asta e un lucru important, pentru că de multe ori cred că mulți din cei care lucrează prin ministere și astea văd cârciumile pline”, a spus el.

Ideea că industria ospitalității beneficiază doar de TVA redus de 11% este greșită, deoarece în restaurante există deja TVA de 21% la băuturi alcoolice, cafea, sucuri și, în unele cazuri, la deserturi, a mai precizat el.

Totodată, antreprenorul a spus că doar preparatele principale beneficiază de cota redusă și a atras atenția că HoReCa nu se bucură de avantaje fiscale speciale, solicitând menținerea actualului regim pentru a evita destabilizarea sectorului.

„Dacă cineva crede că astăzi intră într-un restaurant și plătește tot ce consumă 11%, nu este așa. Se plătește 11% doar pentru o ciorbă, o friptură, un pui, o șaorma sau un burger. E foarte important să se știe că nu suntem favorizați pe linie și că HoReCa nu este ceva de pe altă planetă. Ne dorim să rămânem într-o ecuație de genul în care suntem astăzi. Poate dacă s-ar fi înțeles de acum câteva luni și am fi rămas totuși într-o zonă mult mai confortabilă, era altceva. Ne dorim să rămânem așa cum sunt toate țările civilizate și cum ne dorim și noi să fim o țară civilizată, să fim aliniați cu industria, cum e în Spania, Italia, Franța, Slovacia, Cehia, Polonia”, a spus Radu Savopol, președinte HORA.

În plus, spune el, mulți angajați din domeniu riscă să rămână șomeri sau să plece în străinătate, iar patronii nu mai pot susține salarii ridicate pe termen lung.

„Zâmbim pentru că facem uneori haz de necaz, dar nu suntem fericiți pentru că reprezentăm o industrie cu peste 200.000 de angajați, poate că unii dintre ei vor rămâne șomeri, poate unii dintre ei vor pleca din nou din țară, pentru că e din ce în ce mai mai dificil să-ți găsești ceva în România. Nu putem să plătim la nesfârșit salarii din ce în cei mai mari, pentru că nu avem de unde și cu siguranță industria va scădea”, a explicat președintele HORA.

Patronii HoReCa trag un semnal de alarmă: Investițiile scad, unitățile se închid

Întrebat câte restaurante, cafenele și alte unități HoReCa sunt active în prezent în România și câte s-ar putea închide în cazul unei majorări a TVA, Radu Savopol a estimat că în țară funcționează între 33.000 și 35.000 de locații. El a amintit că, în timpul crizei din 2009-2010, numărul unităților a scăzut până la aproximativ 25.000-26.000, ceea ce a însemnat pierderea a 6.000-7.000 de restaurante și cafenele, adică aproape 20% din sector.

Savopol a explicat că, doar în primele opt luni ale acestui an, s-au închis între 1.000 și 2.000 de locații, iar până la finalul anului este posibil să dispară încă aproximativ 2.000 de unități, incluzând nu doar restaurante mari, ci și afaceri mici precum pizzerii, burgerii, cafenele și șaormerii.

În același timp, investițiile în HoReCa au scăzut semnificativ, iar interesul pentru deschiderea de noi restaurante, cafenele sau alte unități este mult mai redus comparativ cu anii anteriori.

„Apropo de investiții, nu mai vin oameni care să investească în HoReCa, cum veneau înainte: vreau să-mi fac și eu un restaurant, vreau să-mi fac și o pizzerie, vreau să-mi fac și eu o burgerie sau vreau să fac și o cafenea. De 2 ani zile toată lumea făcea cafenele. Este pentru prima oară când se vând cafenea, deci este un trend, adică îl simțim noi, asta facem zilnic”, a spus el.

Și Daniel Mischie, membru de board HORA și CEO al grupului City Grill confirmă situația din HoReCa.

„Nu se deschide nimic în ultima perioadă, apetitul pentru a investi în această industrie este aproape de zero. Ideea este că noi, HORA, vrem să ne constituim într-un partener pentru autorități, vrem să atragem atenția și considerăm că ultimul pas trebuie să fie o dublare a TVA-ului, pentru că de fapt nu este majorarea TVA-ul, este dublarea TVA-ului. N-am mai văzut așa ceva nicăieri în lume, dar trebuie să vă spun că în HoReCa, acum 4 ani de zile, TVA-ul era 5% și 9%”, a spus Daniel Mischie, membru de board HORA.

Manager HoReCa: „În fiecare zi mai primim câte un pumn”

Daniel Mischie, membru de board HORA, a declarat că urcarea inflației la aproape 10% în luna august amplifică incertitudinile din industria HoReCa.

El a comparat situația cu celebra replică a lui Mike Tyson, „toată lumea are un plan până primește un pumn în față”, subliniind că sectorul primește zilnic noi provocări, iar sezonul estival recent încheiat a adus rezultate sub așteptări, considerate îngrijorătoare pentru viitorul industriei.

„În fiecare zi noi mai primim câte un pumn. Sigur, nu ne văităm. De fiecare dată găsim resurse, dar am vrea să atragem atenția asupra incertitudinii în care se află industria HoReCa”, a declarat Daniel Mischie.

El a explicat că TVA-ul este o taxă de consum impusă de autorități și nu o creștere de preț generată de operatori. De asemenea, a avertizat că majorarea TVA de la 11% la un nivel mai ridicat va duce inevitabil la scumpirea produselor, ceea ce se va reflecta direct în creșterea inflației.

Totodată, o creștere a TVA în HoReCa ar putea descuraja clienții să mai iasă în restaurante. Mischie a subliniat importanța unei analize atente a încasărilor din industrie înainte de luarea unor decizii.

Potrivit datelor prezentate de HORA, în 2024. primele 10 județe din țară generează peste 70% din încasările HoReCa, în timp ce ultimele 10 județe contribuie cu mai puțin de 5%.

„Ne uităm de fapt la incertitudinea care plasează pe zona de TVA la cafea și suntem într-o țară care în mod normal are aceeași legislație și aceeași fiscalitate, dar veți întâlni unități care facturează cafeaua cu un TVA de 11% și unități care facturează cafeaua cu un TVA de 21% ceea ce înseamnă o competiție incorectă și faptul că nu reușim să știm exact cât ar trebui să plătim sau cât este corect să punem TVA-ul la cafea. Este o incertitudine care planează de luni de zile asupra acestei industrii. Creșterea costurilor din ultima perioadă pe partea de utilități, creșterea costurilor pe partea de resursă umană, cu salariile, creșterea costurilor din punct de vedere al materiilor prime pune o presiune deosebită asupra acestui sector”, a spus el.

Managerul HoReCa susține că înainte de orice majorare de taxe care ar putea avea efecte negative asupra întregii economii, autoritățile ar trebui să se concentreze pe o reglementare clară și pe o fiscalitate corectă și predictibilă pe termen mediu și lung pentru întreaga industrie HoReCa.

„Astăzi, prin majorarea taxelor vor fi pedepsiți de fapt tot cei care plătesc taxe și cei care declară tot ceea ce încasează în mod corect”, a spus el.

Daniel Mischie avertizat că o eventuală majorare a TVA de la 11% la 21% ar însemna, practic, dublarea taxei într-o singură zi, o măsură fără precedent în Europa, cu efecte negative asupra întregului sector.

El a precizat că TVA-ul de 11% practicat în România nu este neobișnuit la nivel european și că țara noastră are deja unul dintre cele mai mari TVA-uri reduse pentru industria ospitalității, în timp ce alte state aplică cote mai mici de 10%.

„Apelul nostru pentru autorități este mai întâi să reglementăm industria, să avem niște taxe, să avem o perioadă să vedem exact ce se întâmplă și după aceea să luăm măsuri de majorare a taxelor. Și credem că HORA poate fi un partener de discuție pentru autorități în acest sens”, a declarat Mischie.

„În ultimii ani suntem sub asediu”

Călin Ionescu, vicepreședinte HORA și CEO Sphera Franchise Group, a subliniat că, în ultimii ani, industria HoReCa a fost supusă unor presiuni constante, cu modificări frecvente de taxe și reguli, ceea ce afectează predictibilitatea necesară în afaceri.

„HoReCa este un barometru al stării de bine al societății și al economiei. Dacă restaurantele sunt pline înseamnă că și economia funcționează. În ultimii ani suntem sub asediu. Se consideră cumva că această industrie este rău famată, dar nu este așa. Nu înțeleg de ce trebuie această creștere de TVA, această lipsă de predictibilitate. De la an la an, din jumătate în jumătate de an se modifică taxe, se modifică reguli. În mod normal avem nevoie de predictibilitate”, a explicat Călin Ionescu.

Ionescu a avertizat că majorarea taxelor și impozitelor în contextul economic actual riscă să reducă vânzările în HoReCa. „Asta ce înseamnă? Înseamnă că aplicăm o taxă mai mare la o bază mai mică. Scopul guvernului, al statului ar fi să încaseze mai mult, dar el nu va încasa mai mult dacă dacă va crește taxele arbitrar, fără studii de impact”, a spus el.

El a explicat că, fără aceste studii, creșterea TVA nu va aduce venituri suplimentare statului, ci dimpotrivă, va afecta întreaga economie: scăderea producției furnizorilor și reducerea încasărilor în lanț pot conduce la o „aterizare” dificilă pentru sector și pentru cei conectați de el.

„Dacă am fi să comparăm cu un balon cu aer cald, pe măsură ce scade flacăra, aruncăm câte un sac de lest, tot aruncăm, aruncăm, dar, la un moment dat nu mai avem ce să aruncăm. Și va fi o aterizare mai lină sau mai dureroasă, care va afecta pe toată lumea. Pentru că efectele nu sunt numai în HoReCa. Efectele sunt și pe orizontală, și pe verticală într-o economie. Furnizorii își vor deci vor descrește producția, vor plăti mai puține taxe în momentul în care le scade și lor producția. Nu trebuie să ne uităm doar la TVA”, a explicat antreprenorul.

Călin Ionescu a subliniat că, până acum, singura măsură concretă din reforma fiscal-bugetară este creșterea taxelor, în timp ce adevărata problemă a statului nu este mediul privat, care își plătește taxele, ci colectarea și cheltuielile publice, care, în loc să scadă, cresc.

„În acest moment doar creșterea de taxe este sigură din toată reforma fiscal-bugetară. Nimic altceva nu s-a întâmplat. Nu există nicio măsură, alta, din câte știu, care să reducă cheltuielile statului, unde e adevărata problemă. În momentul de față, adevărata problema nu este în mediul privat. Mediul privat își plătește taxele. Adevărata problemă e la colectare, la cheltuieli”, a precizat el.

Ce spun cifrele: Cum arată sectorul HoReCa

Analistul economic Iancu Guda a arătat joi, la conferința de presă, că deși industria HoReCa a raportat în 2024 venituri totale de 52 de miliarde de lei, structura acestui sector este mult mai complexă, incluzând 12 ramuri diferite, de la catering și organizarea de evenimente, până la agenții turistice și târguri.

Din această sumă, peste 70% provine din activitatea de bază, restaurante, hoteluri, cafenele și baruri , iar numai restaurantele și cafenelele generează peste jumătate din total, adică aproximativ 27 de miliarde de lei.

Totuși, „creșterea veniturilor la 2024 în sectorul HoReCa este de numai 8%, cel mai slab avans din ultimul deceniu”, a spus el.

„Media anuală a creșterii veniturilor Horeca este de 12,5% în ultimul deceniu. Este un avans cu 50% mai slab decât media pe ultimul deceniu. Într-un an 2024 în care inflația a fost de 6% și salariul a crescut cu 12 pe medie. Asta înseamnă că real, după scăderea prețurilor, veniturile din HoReCa anul trecut au crescut doar cu 2%, venitul disponibil al populației, salariu plus 12, inflație plus 6 a fost de 6%. Deja vedem o populație mai conservatoare, care este mai atentă la buget încă din 2024”, a punctat el.

Iancu Guda a mai spus că profitabilitatea sectorului este la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, mai exact 8%. „Media profitului pe ultimul deceniu a fost 14%. Au fost ani, de exemplu 2022 când ajunsese la 16%, apoi în 2023 la 12%, în 2024-8%, profit mediu HoReCa”, a explicat el.

Iancu Guda atrage atenția că o eventuală creștere a TVA în HoReCa cu 10% nu ar aduce veniturile suplimentare la buget pe care le estimează autoritățile. Chiar și în cel mai optimist scenariu, spune el, statul ar putea încasa cel mult 3 miliarde de lei, însă în realitate consumul ar scădea cu aproximativ 10%, ceea ce ar putea duce chiar la diminuarea colectării.

„Creșterea TVA în Horeca, dacă se face cu 10% și consumul rămâne la fel, imposibil, în cel mai frumos, optimist, fantastic scenariu, poate să aducă la buget 3 miliarde de lei. Este imposibil, chiar dacă se întâmplă în cel mai optimist scenariu. În realitate, cred că va fi o foarfecă cu scădere consum 10% și de fapt, la buget nu vor aduce nimic, ba dimpotrivă. E riscul să scadă încasările din TVA din HoReCa dacă se face această mișcare și am dat doar câteva exemple ca să vedeți proporționalitate. Vorbim de 3 miliarde de lei în cel mai bun caz și unde, de fapt, trebuie România să reformeze: angajarea în sectorul public, companiile de stat cu pierderi, pensiile speciale și principiul de indexare al pensiilor, care a fost mereu în funcție de inflație și de creștere a salariului”, a spus el.

Amintim că precizat că președintele Nicușor Dan a precizat, în urmă cu o săptămâna, că, într-adevăr, există o discuție privind creșterea TVA pentru HoReCa, dar de la 1 ianuarie 2026, potrivit News.ro.

El a dat asigurări că nu există o discuție privind majorarea cotei standard de TVA. Amintim, totodată, că de la 1 august 2025 au intrat în vigoare noul TVA majorat la 21% în cotă standard și 11% în cotă redusă. Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, ANAF a actualizat pe site prezentarea Codului Fiscal, cu normele metodologice, în forma consolidată prin Legea 141/2025.