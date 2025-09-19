Imobiliare în București: Un acționar propune vânzarea clădirii One United Tower la preț de minimum 114 milioane EUR

Dezvoltatorul imobiliar românesc One United Properties ar putea să scoată la vânzare clădirea sa emblematică de birouri One United Tower, din București, la prețul minim propus de 114 milioane de euro, și să contracteze și un credit bancar de până la 140 de milioane de euro. Propunerea a fost făcută de o firmă elvețiană controlată de președintele consiliului de administrație al One United Properties, Claudio Cisullo, acționar minoritar al dezvoltatorului imobiliar.
Firma CC Trust Group AG, care deține 5,01% din acțiunile One United Properties, este controlată de omul de afaceri Claudio Cisullo, președintele consiliului de administrație al dezvoltatorului imobiliar românesc.
CC Trust Group AG a propus ca Adunarea Generală a Acționarilor One United Properties, convocată pe 15-16 octombrie 2025, să decidă asupra unor propuneri care să fie introduse suplimentar pe agenda reuniunii:
- Vânzarea subsidiarei One United Tower SRL, la o valoare totală de cel puțin 114 milioane EUR, sub rezerva ajustărilor uzuale pentru acest tip de tranzacții, bazate pe capitalul circulant și finanțarea pe termen lung, cât și pe orice alte elemente de ajustare care vor fi agreate în cursul negocierilor. Firma deține clădirea de birouri One Tower din Calea Floreasca. Imobilul are 16 etaje și o suprafață totală de 23.750 mp.
- Un credit bancar de maximum 140 de milioane de euro pentru sibsidiarele One High District și One Lake Club, care dezvoltă ansambluri imobiliare de lux în zona Barbu Văcărescu-Floreasca și, respectiv, pe malul lacului Tei. Împrumutul, propus a fi contractat de la Unicredit, ar urma să fie folosit pentru „finanțarea proiectelor dezvoltate” de către cele două subsidiare One, precum și pentrurambursarea anumitor împrumuturi intragrup/ sau acordarea unor împrumuturi intragrup.