Imobiliare în București: Un acționar propune vânzarea clădirii One United Tower la preț de minimum 114 milioane EUR

Dezvoltatorul imobiliar românesc One United Properties ar putea să scoată la vânzare clădirea sa emblematică de birouri One United Tower, din București, la prețul minim propus de 114 milioane de euro, și să contracteze și un credit bancar de până la 140 de milioane de euro. Propunerea a fost făcută de o firmă elvețiană controlată de președintele consiliului de administrație al One United Properties, Claudio Cisullo, acționar minoritar al dezvoltatorului imobiliar.

Firma CC Trust Group AG, care deține 5,01% din acțiunile One United Properties, este controlată de omul de afaceri Claudio Cisullo, președintele consiliului de administrație al dezvoltatorului imobiliar românesc.

CC Trust Group AG a propus ca Adunarea Generală a Acționarilor One United Properties, convocată pe 15-16 octombrie 2025, să decidă asupra unor propuneri care să fie introduse suplimentar pe agenda reuniunii: