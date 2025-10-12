În China, „etica muncii e din altă galaxie. Asta e cea mai mare problemă pe care o avem”. Antreprenorul român Andrei Dănescu și-a făcut fabrică de roboți în Anglia, cu investiții de 120 de milioane dolari și 180 de angajați

În China, „etica muncii este din altă galaxie”, „oamenii lucrează la un nivel de intensitate și la un volum de muncă mult mai mare” decât în România și în Occident, iar „asta e cea mai mare problemă pe care o avem”, a declarat, într-un interviu acordat StartupCafe.ro, antreprenorul român Andrei Dănescu, cofondator al companiei de tehnologie Dexory, care fabrică roboți, în Anglia, în urma unor investiții de 120 de milioane de dolari obținute de la mari investitori internaționali.

Andrei a fondat compania Dexory, în Marea Britanie, în urmă cu 10 ani, alături de doi prieteni: Adrian Negoiță și Oana Jinga. Aveau 27 de ani pe atunci și erau plecați în Anglia pentru studii și muncă. Se știau din clasa a cincea și au făcut și liceul împreună, în București, la „Șincai”.

Inițial, și-au „botezat” firma BotsAndUS – „noi și roboții”, cum s-ar traduce în română. Ulterior, i-au schimbat numele în Dexory. Startup-ul tech a creat roboți autonomi care lucrează în depozite mari, hipermarketuri, clădiri de birouri sau aeroporturi și culeg date din teren. Folosind o platformă cu inteligență artificială, Dexory ajută companiile de logistică, de exemplu, să își gestioneze mai bine depozitele, pentru ca marfa să ajungă acolo unde trebuie și atunci când trebuie. Ikea și Maersk se numără printre clienții Dexory.

Până acum, startup-ul lor a ajuns deja la 120 de milioane de dolari finanțări, de la investitori importanți ai scenei mondiale de tehnologie: fondurile de capital Atomico și Lakestar și compania Deutsche Telekom, printre alții. Dexory are o fabrică de roboți în Marea Britanie, în care lucrează peste 180 de oameni.

„Am avut noroc chior”, își amintește Andrei Dănescu, CEO-ul Dexory. Prima investiție mai mare au primit-o în martie 2020, cu o săptămână înainte să se închidă aproape toată Europa, din cauza pandemiei COVID.

În interviul acordat StartupCafe, la conferința How to Web de la București, Andrei Dănescu, povestește comunității noastre antreprenoriale drumul fondatorilor Dexory din liceul Șincai până la fabrica lor de roboți din Anglia. Fără să facă politică, Andrei a atras atenția, din experiența sa, și asupra problemelor de competitivitate pe care le are Europa, inclusiv România, menționând aici și lipsa unor profesii industriale de tradiție cândva, cum ar fi cea de strungar sau de mașinist, din țara noastră.

„De la noi din liceu, peste 60% au plecat să facă studii în afară”

StartupCafe.ro: Andrei, spune-ne, te rog, cum ați început Dexory, startup-ul vostru de robotică? Mai întâi cum v-ați cunoscut voi, fondatorii?

Andrei Dănescu: Noi suntem trei cofondatori. Eu, Adi și Oana ne-am cunoscut de la școală. Eu și cu Oana ne cunoaștem din clasa 5-a și nevasta lui Adi, Lavinia, era și ea în aceeași școală. El a intrat un pic mai târziu în peisaj, dar ne știam toți trei dinainte să avem formula asta de cofondatori. Din 2005-2006 am devenit prieteni și apoi cofondatori.

StartupCafe.ro: Tu câți ani ai?

Andrei Dănescu: Sunt născut în 1988, deci te las pe tine să calculezi. Eu nu-i mai număr, după 30 de ani (râde - n.r.). Eu am plecat în UK, inițial eu am vrut să merg în UK doar să lucrez în Formula 1. Ăsta a fost visul meu și motivul pentru care am plecat din țară. Normal, nu exista industria asta, Formula 1, în România și există în foarte puține țări, oricum. În principal, în UK aveam o șansă. Mai sunt vreo 2-3 echipe prin Italia pe care le cunoaștem foarte bine. Dar pentru că vorbeam engleza și nu vorbeam alte limbi străine, normal, în UK era cea mai simplă oportunitate.

StartupCafe.ro: Câți ani aveai când ai plecat?

Andrei Dănescu: Am plecat în anul 2009, deci vreo 21 de ani. Nu terminasem facultatea, am plecat la facultate. Am făcut 2 ani de facultate la Poli, în București, am făcut Electronică atunci. După aia m-am mutat în UK la facultate, am terminat facultatea și am făcut master în motorsport. Apoi, am lucrat în Formula 1, ăsta a fost visul meu pe care mi l-am împlinit. După ce am ajuns să lucrez în Formula 1, am hotărât că e mai bine să fac altceva.

Cred că de la noi din liceu peste 60% au plecat să facă studii în afară, o parte au revenit în țară. Adică a fost o perioadă în care era multă deschidere. Eu am făcut liceul la Șincai și am fost colegi de liceu toți trei co-fondatorii Dexory. Am mers în UK, acolo ne-am întâlnit de fapt în formula asta de co-founderi. Am început compania în 2015 și ideea din spatele companiei a fost să folosim roboții să putem să facem achiziția de date și să punem informația asta pe o hartă, într-un mod digital. Asta pentru ca firmele care foloseau produsul nostru să vadă harta și să poată să devină mai eficiente. Am avut câteva industrii diferite în care am intrat inițial.

Am fost pe partea asta de ospitalitate, am vrut să facem pentru aeroporturi, pentru hoteluri și așa mai departe. Pe aeroporturi n-a mers foarte bine, product market fit nu s-a potrivit, dar ne-a ajutat să ajungem un pic mai departe. Fiecare parte din progresul ăsta ne-a ajutat să facem următorul pas.

După aia am intrat pe partea de retail. Am avut un proiect destul de bun cu o echipă de innovation, o echipă care era la MediaMarkt (lanț de magazine electro) în Germania. Ei voiau să se axeze foarte mult pe partea asta de date operaționale, să scanăm rafturile din magazin, să le arătăm unde sunt produsele ca să poată să aibă o viziune de ansamblu asupra tuturor magazinelor. Cred că aveau 1100 de magazine, atunci când vorbeam noi cu ei. Era un client foarte mare, era o piață mare și era foarte greu să unifice toate datele astea. Atunci a fost o oportunitate bună.

După aia a venit pandemia. În pandemie, evident, retailul n-a fost cea mai bună industrie pe care să ne axăm, dar pentru că aveam câteva contacte cu retailul, am început să avem foarte mult inbound din partea de logistică. Ce s-a întâmplat în pandemie: oamenii nu mai mergeau în magazine, că normal, erau toate restricțiile de circulație, dar s-a mutat totul online. Deci partea asta de logistică și partea de depozite a crescut foarte mult. Oportunitățile erau foarte mari, forța de muncă pentru depozite era greu de accesat. Cu cât încercai să bagi mai mult în depozitele astea, cu atât aveai mai multe probleme, cu atât era mai ineficient și cu atât te chinuiai mai mult. Și atunci am zis că e o idee bună să încercăm să adaptăm tehnologia.

Am vrut să facem piovatarea asta, să mergem în partea de logistică și am hotărât că mergem în direcția asta. Am reinventat produsul pentru partea de logistică și cred că a fost probabil una din cele mai bune decizii pe care am luat-o în business-ul nostru.

„Am avut noroc chior”

StartupCafe.ro: Deci practic pandemia v-a forțat să vă reorientați, ați trecut de la zona asta de aeroport, la retail și după aia ați mers pe logistică.

Andrei Dănescu: Da, că odată ce am hotărât că mergem pe partea de logistică, am fost super-mega axați pe ea, focusul a fost total. N-am mai făcut nimic diferit, n-am mai vrut să explorăm altceva, deci am mers pe logistică și asta e direcția în care suntem.

StartupCafe.ro: Dar ce concurență aveți voi? Cu cine vă mai bateți în piață?

Andrei Dănescu: Cea mai mare concurență pe care o avem nu e un produs tehnologic sau nu e o tehnologie. Cea mai mare concurență e felul clasic de a face lucrurile. Scrii pe hârtie, iei toată informația manual. Asta e problematic pentru că ai multă inerție în piață, pe care trebuie să o învingi și să o elimini. Deci avem mulți clienți care și în ziua de azi, în ziua în care noi suntem, avem clienți în UK, avem clienți în Europa, Franța, Germania, până în România și în România avem câțiva clienți…

StartupCafe.ro: Ce clienți aveți?

Andrei Dănescu: Lucrăm cu Ikea și cu Maersk și lucrăm și cu una dintre cele mai mari firme de logistică pe care nu pot să o menționez încă. Tot în aceeași zonă, dar tot pe partea asta de depozite. Deși avem toată piața asta în care am pus produsul și sunt testimoniale și oamenii zic că merge foarte bine, încă mai avem clienți care vin la noi și zic că nu pot să cred că se poate, că e posibil. Și atunci încă mai faci partea asta de educație, de piață.

E super mișto unde suntem noi pentru că e un produs nou, e o problemă foarte greu de rezolvat, e un produs foarte complex. Mie îmi place foarte mult chestia asta pentru mine. E unul din punctele principale de atracție, să avem o chestie unică în lume.

Asta mi se pare că e extraordinar: să nu mai fie nici o altă companie în lumea asta care să aibă un produs similar, sau mă rog în aceeași ligă, să zicem, pentru mine e mai important și mai puternic decât toate problemele care trebuie rezolvate.

Oamenilor nu le vine să creadă viteza cu care putem să scanăm și viteza cu care putem să transformăm datele în insights, în informații care ei pot face acțiuni, pe care pot să le folosească să ia decizii pentru business.

Robot Dexory în depozit

StartupCafe.ro: La ce folosește un depozit mare ca Ikea produsele Dexory?

Andrei Dănescu: Roboții noștri sunt strict pentru achiziție de date. Platforma noastră digitală, partea asta de digital twin oferă o reconstrucție de fidelitate foarte, foarte înaltă a depozitului și e total între idei. Deci poți să vezi în fiecare palet, poți să vezi în fiecare locație din depozit, în partea de racking și în partea în care n-au racking. Dacă ai, de exemplu, un depozit, cum ar fi o firmă gen Altex, n-o să pună mașinile de spălat, frigiderele în racking. Ele stau unele peste altele și putem să operăm în ambele părți din depozit. Și vezi exact ce cantitate de produs ai, cât volum ai liber în depozit, cum poți să re-optimizezi fluxul operațional și, foarte important, să elimini erorile.

De exemplu, am pus paletul X în locația Y și am înregistrat greșit. E o mare problemă. Pentru că după aia ajungi să trimiți paletul X în locația Y, îl trimiți la clientul greșit și atunci toată industria devine ineficientă pentru că trebuie să aduci înapoi paletul și trimiți produsul care trebuie la client. Plus că, odată ce începi să optimizezi fluxul ăsta operațional, ajungi să faci munca oamenilor mult mai simplă și mult mai ușoară. Și atunci oamenii nu mai sunt frustrați că stau ore între ei să caute diverse chestii în depozit. Depozitele astea sunt uriașe, 500 de metri lungime cu 200 metri lățime, adică îți ia mult timp, dacă pierzi ceva acolo. Și elimini toate erorile astea operaționale și atunci ajungi să ai un mod mult mai eficient la nivel de industrie, pe care putem să operăm.

StartupCafe.ro: Cum ai făcut trecerea de la Formula 1 la startup founder?

Andrei Dănescu: Am mai avut un pit stop pe la Jaguar. Am lucrat și în industria asta de automotive. Practic, partea asta de robotică a fost pasiunea mea de când aveam 2 ani. Dintotdeauna m-a pasionat tehnologia, m-a pasionat conceptul ăsta de a construi lucruri. Părinții mei au o firmă și am crescut și în mediul ăsta, nu în mediul de business neapărat, dar în mediul în care despre asta se discuta. Era foarte natural pentru mine și simplu să am conceptul ăsta de a face o companie. Adică nu era o chestie „uau, trebuie să faci o firmă, mare lucru”. Te gândeai mai mult la modul „OK, am înțeles, trebuie să facem o firmă”. Nu e destinația, e doar o altă unealtă să ajungem acolo. După aia am trecut prin partea de Formula 1 pentru că m-a atras partea de inginerie. Nu m-au atras mașinile așa de mult, m-a atras partea de inginerie foarte tare și după Formula 1 am zis „OK, mi-ar plăcea să creez un produs, să creez un concept în care putem să folosim roboți și să folosim tehnologia asta să aducem ceva în piață, să aducem un beneficiu oamenilor, până la urmă un beneficiu industriei.

Și asta a fost catalizatorul pentru tranziție. Am zis „OK, cât de greu poate să fie, de ce nu?”. Și chiar sincer nu aveam niciun treabă cu partea asta de antreprenoriat, nu aveam un interes anume „aș vrea să fac un business care să facă x, y, z”. M-a atras foarte mult ideea aceasta, să rezolvăm problema, dar și conceptul ăsta de a avea roboți autonomi care să poată să colecteze informația mi s-a părut absolut fascinant, deci pentru noi asta a fost tranziția.

StartupCafe.ro: Ai menționat că părinții tăi au o firmă. În ce domeniu?

Andrei Dănescu: Aparatură de măsură și control, nu au nimic de producție, e pură distribuție.

Din primul punct în care am avut ideea de business, am vrut să fie ceva care să ne dea conceptul ăsta de full stack. Și să putem să construim toată tehnologia noi. Deci întotdeauna mi s-a părut absolut fascinant să poți să ai design, să poți să faci partea de hardware, partea de software, partea de solution engineering, partea de sales direct cu clienții. Pentru mine asta a fost una din chestiile absolut fundamentale. Asta era acum 10, 11, 12 ani. Nu era atât de popular conceptul ăsta de full stack. Acum normal te uiți și zici, Ok, niște companii uriașe în lume, Apple, SpaceX și Nvidia, Tesla, multe. E clar, conceptul ăsta e foarte greu. Dar odată ce începe să funcționeze, e incredibil de puternic și poate să-ți aducă niște avantaje în piață care sunt mult, mult peste orice altceva.

Și conceptul ăsta, faptul că avem roboții ăștia și putem să colectăm atât de multă informație și atât de multe date, ne dă un avantaj incredibil în felul în care putem să începem să integrăm tehnologii noi, cum ar fi inteligența artificială, în produs, în partea digitală a produsului.

StartupCafe.ro: Tu ești inginer, dar ceilalți doi fondatori?

Andrei Dănescu: Adrian e tot inginer, pe partea de software. El a terminat facultatea în România, la Poli. El a fost la Calculatoare, eu am fost la electronică, iar Oana e pe partea de business. Ea a fost la Comunicare, la Universitatea București, și în UK a fost tot pe Comunicare, PR și după aceea s-a specializat pe go to market și business development.

StartupCafe.ro: Și cum v-ați înțeles, care a fost chimia între voi?

Andrei Dănescu: A fost o chimie foarte bună pentru că suntem o echipă cu skill-uri foarte complementare. Nu eram o echipă în care erau trei ingineri de software și toți făceam același lucru. Eu am fost mult axat pe partea asta de robotică, electronică și pe și partea de fabricație, mă fascinează foarte mult. Adi lucrează foarte mult pe partea asta de software, are un background în testare, deci e foarte axat pe partea de calitate, integrare cu clienții și așa mai departe. Iar Oana se axează masiv pe partea de produs și pe partea comercială, go-to-market, marketing, sales și product development pentru că e head of product.

StartupCafe.ro: La ce sumă se ridică toate rundele voastre de investiții adunate până acum?

Andrei Dănescu: Peste 100 de milioane de dolari, cu siguranță. Nu e chiar așa simplu cum e pentru alți oameni din industrii un pic mai simple, gen software. Pentru noi a fost foarte greu. Primii cinci ani și jumătate am fost bootstrapped, am strâns bani din granturi. Am avut și fonduri europene, am avut și din UK, am avut și din America. Am ajuns, cred, undeva la pe peste 5 milioane de euro, până în punctul în care au venit primele fonduri de investiții de capital de risc. Am avut noroc chior acolo, am închis runda de investiție în martie 2020, cu o săptămână înainte să înceapă pandemia și să se închidă totul. Deci a fost efectiv noroc, dar a fost un foarte, foarte bun timing.

Ai nevoie și de noroc în businessul ăsta, până la urmă, e important. Și atunci nu făceam partea asta, când am obținut runda aceea de investiții, noi lucram în retail. La un an după, un an și ceva, am început să explorăm un pic partea de logistică. Am mai strâns o rundă de investiții, am strâns runda seed și după, deci când au investit în noi cei de la Atomico, în 2023, am făcut pivotul ăsta și am zis ok, ne axăm strict pe logistică și nu mai contează nimic.

O româncă, șefă în fondul de investiții Atomico, i-a respins de 3 ori. Apoi i-a ajutat

StartupCafe.ro: Cum i-ați convins pe cei de la Atomico să investească? Este un fond foarte mare în Europa.

Andrei Dănescu: Din punctul meu de vedere, ei sunt printre cei mai buni din lume, cu siguranță top în Europa. Ne-au zis „NU” de trei ori înainte să-i convingem, deci nu a fost ceva magic și special. I-am întrebat și eu chestia asta, pentru că odată ce i-am convins, ne-au dat term sheet-ul și am avut ofertă de investiție în două săptămâni și jumătate. Și asta era înainte să avem produsul ca lumea lansat în piață.

StartupCafe.ro: La ce s-au uitat investitorii de la Atomico atunci?

Andrei Dănescu: S-au uitat foarte mult la evoluția noastră ca echipă și asta a apreciat foarte mult, faptul că noi, ca echipă, am învins toate respingerile astea și tot ce era împotriva noastră și am zis: „Nu, asta e cea mai importantă chestie pentru noi. Noi asta vrem să facem, o să găsim o metodă să aducem tehnologia asta în piață”. Și asta e extrem de important pentru investitori, pentru că până la urmă, în rundele astea inițiale, ei se bazează foarte mult pe echipă, în asta investesc de fapt. Și atunci dacă echipa nu e ce trebuie și dacă echipa nu e 100% dedicată să facă produsul la un succes, nu o să meargă.

Și atunci ăsta a fost unul dintre punctele forte care au contat pentru ei. Normal, au fost foarte impresionați de fabrica pe care am construit-o. Deja aveam primul depozit, aveam primul „șantier” unde voiam să fabricăm roboții, să-i creem, să-i producem.

StartupCafe.ro: Unde fabricați?

Andrei Dănescu: La noi, toată fabrica și sediul nostru sunt Anglia, aproape de Oxford. Iarăși, o nebunie totală, pentru că majoritatea oamenilor se gândesc că, dacă vrei să faci o chestie așa complexă, trebuie să o faci undeva departe, să lucrezi în Asia. Ăsta mi se pare un concept complet greșit, pentru că depinde ce vrei să produci. Normal, ajungi să lucrezi cu furnizori din toată lumea, asta e clar, e garantat. Dar, dacă ești super pasionat de partea asta de producție, poți să folosești și partea de lanț de aprovizionare și partea de producție ca un avantaj incredibil de puternic pentru business. Și atunci, noi asta am vrut să facem. Și asta e strategia și pe viitor. O să scalăm, o să aducem mai mult automatizare, o să putem să facem lucrurile din ce în ce mai repede.

Dar nu avem o viziune din asta simplistă a lumii în care zicem gata, mai facem încă 50 de roboți și cineva vine să facă niște magie și o să ne rezolve toate problemele.

StartupCafe.ro: Dar ați luat în calcul să produceți în România?

Andrei Dănescu: Am luat în calcul și chiar am explorat posibilitatea. Nu a fost simplu pentru noi și nu e atât de simplu, pentru că din punct de vedere operațional e mult mai complicat să te împarți în mai multe locuri de producție. Asta a fost problema principală. De asta și avem totul în Anglia, pentru că toată compania are baza în Anglia. Și de acolo avem conceptul ăsta de a conduce lucrurile în mod centralizat.

StartupCafe.ro: Câți oameni sunteți în total în echipa Dexory?

Andrei Dănescu: Acum suntem peste 180. În primii 5 ani cred că am crescut cu 2-3 pe an, de la 3-4 oameni full-time, am intrat ușor-ușor. Cred că am ajuns câteva la 8 oameni în 5 ani, full-time. După aia am mai crescut un pic rundele următoare și după ce am luat investiția de serie A de la Atomico am crescut undeva de la 18-19 oameni la 200 de oameni în 18 luni. Adică a fost o creștere d-asta exponențială și am creat foarte multe departamente.

StartupCafe.ro: Acum ați mai scăzut personalul?

Andrei Dănescu: Acum am mai scăzut un pic, am redistribuit lucrurile. E normal, pentru că am crescut nu numai ca mărime de echipă, dar business-ul a evoluat foarte mult. Și atunci anumiți oameni nu au mai vrut să continue, adică nu era stadiul potrivit pentru ei. Asta vorbeam și cu unul dintre mentorii noștri inițiali, când business-ul și compania cresc și progresează, se schimbă așa de mult, nu o să se potrivească. Angajezi oameni acum și într-un an nu mai e ce vor nici ei și nu mai e ce are nevoie nici compania. E foarte important să ai discuțiile astea sincere și oamenii să înțeleagă că noi ca firmă o să creștem întotdeauna, nu o să ne ducem înapoi. Și uneori oamenii se gândesc că poate nu o să fie așa mereu, o să ne întoarcem. Nu ne mai întoarcem, nu ne uităm înapoi, că mergem doar înainte.

StartupCafe.ro: A contat vreun pic faptul că Irina Haivas era atunci la Atomico și că este româncă, atunci când Atomico v-a aprobat investiția?

Andrei Dănescu: Da, a contat chiar, adică ne-a ajutat. Deși Irina e persoana care ne-a zis NU de trei ori, adică nu a avut nici o legătură cu faptul că ea e din România și noi suntem din România. Dar ne-a ajutat pentru că am păstrat legătura și, când a fost vorba să facă investiția și totul era cum trebuie și totul s-a potrivit, normal, e important. Aveam o relație pe care puteam să ne bazăm și care ne-a ajutat un pic să prezentăm lucrurile într-un mod mult mai bun și mai ușor pentru investitori, să înțeleagă. Pentru că pe vremea aia n-aveam atât de multă experiență și atunci nu știi exact cum e cel mai bine să prezinți, cum e cel mai bine să faci analiza de piață și așa mai departe.

StartupCafe.ro: Cum ai reușit să-ți păstrezi atât de bine limba română?

Andrei Dănescu: Nu mi se pare că am păstrat-o foarte bine. E super ciudat. E felul în care gândești… Creierul tău gândește într-o anumită limbă. De exemplu, când am plecat în Anglia, gândeam în română și traduceam în engleză. Eu n-am lucrat niciodată în România și, normal, când am intrat în partea asta de business, acum gândesc în engleză și traduc în română și e total pe dos. Mă enervează la maximum chestia asta că uneori greșești cuvintele și mai ales, de exemplu, când sunt obosit, le amestec și zic cinci cuvinte în engleză, trei în română, cinci în engleză.

„Nivelul ăsta de ambiție”, problema antreprenorilor din România

StartupCafe.ro: Cam cât de des vii în România?

Andrei Dănescu: Toți venim destul de des și acum suntem și parte din organizația de business Endeavor. Pentru mine partea asta de a ajuta ecosistemul și a da înapoi și a duce startup-urile și companiile la un nivel în care putem să fim mai ambițioși și să livrăm lucruri și mai bune și să crestem business-uri și mai mari, e foarte importantă și vreau să ne implicăm din ce în ce mai mult în ecosistemul din Europa, dar în principal în Europa de Est. Și știi ce e super interesant? E că și investitorii au început să fie mult mai atrași de partea asta de Europă Centrală și de Est pentru că și-au dat seama că sunt foarte multe companii care au oameni foarte buni, talente foarte bune.

Problema cea mai mare pe care o avem, din punctul meu de vedere, e nivelul ăsta de ambiție. Dar nu e o chestie pentru România, e pentru toată Europa, pentru că nu avem foarte multe exemple. China e un pic diferită, dar în comparație cu America, pentru că toată lumea face comparația cu America. Pentru că nu avem atât de multe exemple de companii care au fost enorme, uriașe, care au schimbat lumea. Majoritatea companiilor care au schimbat lumea, cel puțin în ultimii 20, 30, 40 de ani, vin din America. Dar nu mi se pare că ei au ceva unic, numai în America există. La început, era partea asta de capital, normal, există mult mai mulți bani în America, dar capitalul, momentan, e disponibil și în Europa. Deci asta n-ar trebui niciodată să fie un lucru la care să ne uităm și să ne gândim, vai, nu avem bani. Eu, personal, vorbesc cu fonduri din America și toată lumea cu care vorbesc ne felicită. Și toți zic, „băi, incredibil, bravo, super treabă!”.

Deci, din punctul ăsta de vedere, complexitatea de business pe care noi am construit-o e acolo. Sunt foarte puține companii din lume care lucrează la nivelul la care operăm noi. Și majoritatea care au o ascensiune similară i-a costat de 3-4 ori mai mult. Și asta contează foarte mult. Și atunci e foarte important să aducem, pe de-o parte, investitorii, dar pe de altă parte să ne asigurăm că tot ecosistemul, că oamenii care construiesc firme și antreprenorii din țară au nivelul ăla de ambiție și ajung să crească ceva cu adevărat uriaș.

StartupCafe.ro: Când spui că e diferită China, la ce te referi?

Andrei Dănescu: China e foarte diferită. E diferită într-un mod bun și rău, normal, nu vreau neapărat să vorbim de lucrurile rele. Dar mi se pare că în China, cel puțin din ce vedem noi, oamenii sunt foarte axați pe nivelul ăsta de performanță. Deci, ei nu vor să facă un lucru foarte, foarte bun de frică sau pentru că „dacă nu fac treabă și nu lucrez 12 ore pe zi, mă dă șeful afară”. Nu. Ei sunt super axați pe partea asta de să fie competitiv, să învețe, să poată să facă lucrurile mai bine, să poată să-ți dea un preț mai bun. Adică de multe ori nici nu trebuie să negociezi super agresiv, pentru că ei zic „OK, dacă vrei un preț mai bun, uite, poate facem schimbările astea, la componentele astea și așa mai departe”.

Iar etica muncii este din altă galaxie. Asta e cea mai mare problemă pe care o avem momentan. De fapt, cea mai mare problemă pe care o avem cu societatea de Vest, societatea din Europa (incluzând și România aici) e că în China oamenii lucrează la un nivel de intensitate și la un volum de muncă mult mai mare. Și atunci, automat, faci mai multe chestii. Normal, dacă lucrezi 5 zile pe săptămână, 12 ore pe zi, sau lucrezi 7 zile pe săptămână, 12 ore pe zi, ai câștiga mult mai mult timp. Iarăși mi se pare că, normal, au problemele lor cu sistemul de guvernare și tot, dar ce abilitate au avut sau ce viziune au avut e că au lucrat cu mulți parteneri din Vest și în loc să se axeze pe faptul că vrem să facem pentru voi 5 repere sau 5 piese sau 5 produse, s-au axat foarte mult pe partea asta în care guvernul a investit și el. Să aducă companii din Vest în China ca să poată să facă training-ul ăsta și să crească nivelul de specializare al întregii industriei.

Și, de exemplu, sunt niște chestii interesante, cum Apple a fost un factor principal în felul în care au dus evoluția și training-ul de oameni, adică Apple la început intra cu departamente întregi de oameni, făceau training în China și după aia, normal, inginerii ăia n-au să lucreze toată viața lor în aceeași companie, se duc la alte firme și se diseminează foarte, foarte bine toată informația și tot knowledge-ul ăsta.

Pe de altă parte, în Vest ne-am dus exact invers. În loc să păstrăm anumite părți industriale care erau foarte, foarte bune și puternice, ne-am culcat pe o ureche, am avut atitudinea asta plafonată și nu o să ne ajute pe viitor. O să fie foarte greu să aducem lucrurile astea înapoi. Deja avem specializări care lipsesc de generații. De exemplu, și pe partea asta de mașiniști, strungari... Noi avem o altă problemă în România, ne uităm la job-urile astea și le privim un pic de sus, știi? Dar e fundamental greșit pentru că sunt industrii care pot să fie incredibil de puternice și de... și poate să ofere un avantaj extraordinar unei țări sau unei culturi, dar trebuie să împingi oamenii într-o anumită direcție ca să-i încurajeze să intre în industriile astea.

StartupCafe.ro: Ați obținut peste 100 de milioane de dolari investiții, la ce sumă a fost evaluată compania voastră în urma rundelor de finanțare?

Andrei Dănescu: Nu pot să-ți spun direct ce valuation am avut în total.

StartupCafe.ro: Măcar așa, ca ordin de mărime...

Andrei Dănescu: A fost aliniat cu așteptările pieței. Suntem o companie în creștere. Mie așa îmi place să spun, întotdeauna creștem.