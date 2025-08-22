Rabla Auto 2025: S-a publicat oficial ghidul de finanțare. Care va fi valoarea voucherelor și ce condiții sunt

Ministerul Mediului a publicat vineri, în consultare publică, Ghidul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025, care va avea un buget de 200 de milioane de lei, de trei ori mai mic decât cel prevăzut inițial (610 milioane lei).

Valoarea finanțării acordate pentru achiziționarea unui autovehicul electric a fost stabilită la 18.500 lei, în timp ce valorile celorlalte tipuri de ecotichete rămân neschimbate.

Așadar, cuantumul ecotichetului este de:

10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete;

pentru achiziţionarea unui (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete; 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid ;

pentru achiziţionarea unui ; 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice ;

pentru achiziţionarea unui ; 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Conform documentului, solicitantul poate obţine în cadrul unei sesiuni de înscriere unul sau două ecotichete, în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate. Nu se pot cumula două ecotichete pentru achiziţionarea unui autovehicul nou.

Solicitanul poate cere cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziţionat.

Finanţarea acordată în cadrul programului nu se cumulează şi/sau nu este complementară cu alte programe care finanţează achiziţionarea autovehiculelor noi.

Condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de solicitant, la momentul înscrierii în program

Poate beneficia de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

are domiciliul/reşedinţa în România;

are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local unde are domiciliul/reşedinţa, conform prevederilor legale în vigoare;

nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

se angajează să predea către un colector autorizat un autovehicul uzat aflat în proprietatea sa ori a cedentului;

se angajează să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat.

Reguli şi documente necesare pentru înscrierea în program

Înscrierea solicitantului se realizează prin încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

cererea de finanţare, descărcată din aplicaţie, completată prin tehnoredactare şi, ulterior, încărcată fără a fi semnată;

actul de identitate care atestă identitatea şi domiciliul/reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate la momentul înscrierii;

certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

Înscrierea solicitantului minor se realizează de către reprezentantul legal al acestuia prin încărcarea în aplicaţie a CNP-ului solicitantului minor şi a următoarelor documente:

certificatul de naştere/cartea de identitate a minorului;

cartea de identitate a reprezentantului legal;

actul administrativ/sentinţa judecătorească cu privire la reprezentarea minorului, după caz;

documentele prevăzute la alin. (2) emise pe numele minorului sau al reprezentantului legal.

Înscrierea solicitantului în program se consideră finalizată în momentul în care au fost îndeplinite cele două cerințe, după caz, după parcurgerea tuturor paşilor din aplicaţie şi după exprimarea acordului privind acceptarea declaraţiilor implicite şi a termenilor şi condiţiilor de utilizare a aplicaţiei.

La finalizarea procesului de înscriere în program a solicitantului, persoană fizică, aplicaţia generează automat un număr de înregistrare şi rezervă valoarea ecotichetelor solicitate până la concurenţa bugetului alocat sesiunii de înscriere.

În termen de 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitantul completează seria de şasiu a autovehiculului uzat şi încarcă în aplicaţie următoarele documente:

certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat;

cartea de identitate a autovehiculului uzat;

actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;

declaraţia cedentului, după caz, întocmită conform anexei nr. 4 la prezentul ghid;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele cedentului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program, după caz;

certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, după caz;

documentul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, în situaţia în care adresa de domiciliu ori de reşedinţă înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a autovehiculului uzat, sau prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, semnată de către solicitant sau de cedent, după caz.

Vezi Ghidul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025:

Rabla pentru persoane fizice. Bugetul prevăzut inițial

Sesiunea Rabla pentru persoane fizice 2025 era programată pentru 19 iunie, la ora 10:00, dar lansarea acesteia s-a suspendat.

Ulterior, ministrul Mediului a anunțat că Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice va fi reluat, dar cu un buget de trei ori mai mic decât cel inițial.

Pentru persoanele fizice, suma alocată sesiunii de înscriere era de 610 milioane de lei, astfel:

• 210.000.000 de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;

• 400.000.000 de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Ministrul Mediului a declarat pentru RFI, în urmă cu o lună, că cel mai probabil „vor fi discuții inclusiv legate de vouchere, pentru că este o diferență foarte mare între un voucher de exemplu pentru o mașină plug-in sau pentru o mașină termică și o mașină electrică, e o diferență de la 10.000 la 37.000 de lei”.

„Noi suntem într-o situație economică destul de dificilă, în care dorim să ajutăm oamenii care cu adevărat au nevoie de astfel de ajutoare. Persoane care își permit mașini de zeci de mii de euro nu mai avem posibilitatea anul acesta să oferim vouchere de 37.000 de lei, ele vor scădea, dar e o veste bună că reușim să salvăm parte din program”, a declarat Diana Buzoianu.