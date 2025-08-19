Programul Rabla 2025, relansat în luna septembrie. Când va fi publicat ghidul de finanțare

Ministerul Mediului anunță că ghidul de finanțare pentru programul Rabla - persoane fizice va fi pus în consultare publică până la sfârșitul acestei săptămâni, urmând ca programul să fie deschis în luna septembrie, cu un buget de 200 de milioane lei.

„Într-un an cu constrângeri bugetare, am reușit să finanțăm programul Rabla persoane fizice. Beneficiile principale sunt: mai puțină poluare în orașe și mai multă siguranță pentru oameni. Vom pune în transparență ordinul nou pentru programul Rabla - persoane fizice - până la finalul acestei săptămâni. De anul viitor căutăm soluții de finanțare a programelor Rabla prin fonduri europene”, a declarat ministra Diana Buzoianu.

În ședința de astăzi, Guvernul, la propunerea Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a adoptat prevederea prin care Administrația Fondului pentru Mediu va lansa programul Rabla pentru persoane fizice, cu un buget de 200 de milioane lei.

„Programul va fi deschis în luna septembrie, pe baza unui ghid actualizat. România și-a atins deja ținta din PNRR privind casarea a 250.000 de autoturisme poluante, iar în 20 de ani de funcționare, Rabla a dus la scoaterea din circulație a peste 1 milion de mașini vechi”, conform Ministerului Mediului.

Amitim că programul Rabla pentru persoane fizice avea prevăzut inițial un buget 610 milioane de lei. În luna iunie, Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că lansarea sesiunilor Rabla pentru persoane fizice, Rabla pentru tractoare și ale altor scheme naționale de finanțare de mediu se suspendă până la formarea noului guvern.

Este vorba doar de programele gestionate de AFM, nu și cele europene sau prin alte scheme.

Ulterior, ministrul Mediului a anunțat că Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice va fi reluat.

Săptămâna trecută, a fost pus în transparență decizională un proiect de OUG privind lansarea programului Rabla pentru persoane fizice.

Acesta prevede, de asemenea, că de la data intrării în vigoare a OUG și până la data 31 decembrie 2025 se suspendă toate procedurile privind evaluarea proiectelor și programelor, precum și toate proiectele și programele care urmau să fie lansate în acest interval la Administrația Fondului pentru Mediu.

Rabla pentru persoane fizice. Bugetul prevăzut inițial

Sesiunea Rabla pentru persoane fizice 2025 era programată pentru 19 iunie, la ora 10:00, dar lansarea acesteia s-a suspendat.

Pentru persoanele fizice, suma alocată sesiunii de înscriere era de 610 milioane de lei, astfel:

• 210.000.000 de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;

• 400.000.000 de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

„Nu mai avem posibilitatea anul acesta să oferim vouchere de 37.000 de lei”

Ministrul Mediului a declarat pentru RFI, în urmă cu o lună, că cel mai probabil „vor fi discuții inclusiv legate de vouchere, pentru că este o diferență foarte mare între un voucher de exemplu pentru o mașină plug-in sau pentru o mașină termică și o mașină electrică, e o diferență de la 10.000 la 37.000 de lei”.

„Noi suntem într-o situație economică destul de dificilă, în care dorim să ajutăm oamenii care cu adevărat au nevoie de astfel de ajutoare. Persoane care își permit mașini de zeci de mii de euro nu mai avem posibilitatea anul acesta să oferim vouchere de 37.000 de lei, ele vor scădea, dar e o veste bună că reușim să salvăm parte din program”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea a mai spus că programul Rabla trebuie regândit.

„Programul acesta a fost gândit inițial și vândut ca un program de mediu. Acest program a fost gândit și pentru a ajuta o industrie, ceea ce nu este rău, doar că nu este focusul Ministerului Mediului, noi trebuie să gândim proiecte care să ajute mediul. Sigur că a avut și un impact, dar vorbim și cu experții care ne spun că de asemenea, programul acesta a încurajat să ajungă mașini vechi în România, ca să fie după aia vândute și ca să poată să fie achiziționate voucherele. Deci ai și un efect invers, ca să zic așa”, a spus Diana Buzoianu la RFI.

De asemenea, ea a mai spus în cadrul unei conferințe de presă că Programul Rabla va fi lansat imediat după ce pachetul 2 de măsuri va fi adoptat, și a precizat că platforma tehnică pentru înscriere este aceeași, iar criteriile și procesul de selecție rămân neschimbate.