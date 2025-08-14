Programul Rabla 2025 se va lansa, dar cu un buget de 3 ori mai mic decât cel inițial. Celelalte programe AFM, suspendate – proiect

Programul Rabla pentru persoane fizice se va lansa, dar cu un buget de 200 de milioane lei, mult mai mic decât cel prevăzut inițial, de 610 milioane de lei, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență, pus oficial în transparență decizională.

„Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus si Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei”, conform proiectului de OUG.

În plus, de la data intrării în vigoare a acestei Ordonanțe de urgență și până la data 31 decembrie 2025 se suspendă toate procedurile privind evaluarea proiectelor și programelor, precum și toate proiectele și programele care urmau să fie lansate în acest interval la Administrația Fondului pentru Mediu.

Amintim că în luna iunie Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că lansarea sesiunilor Rabla pentru persoane fizice, Rabla pentru tractoare și ale altor scheme naționale de finanțare de mediu se suspendă până la formarea noului guvern. Este vorba doar de programele gestionate de AFM, nu și cele europene sau prin alte scheme.

Ulterior, ministrul Mediului a anunțat că Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice va fi reluat.

Rabla pentru persoane fizice. Bugetul prevăzut inițial

Sesiunea Rabla pentru persoane fizice 2025 era programată pentru 19 iunie, la ora 10:00, dar lansarea acesteia s-a suspendat.

Pentru persoanele fizice, suma alocată sesiunii de înscriere era de 610 milioane de lei, astfel:

• 210.000.000 de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;

• 400.000.000 de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

„Nu mai avem posibilitatea anul acesta să oferim vouchere de 37.000 de lei”

Ministrul Mediului a declarat pentru RFI, în urmă cu o lună, că cel mai probabil „vor fi discuții inclusiv legate de vouchere, pentru că este o diferență foarte mare între un voucher de exemplu pentru o mașină plug-in sau pentru o mașină termică și o mașină electrică, e o diferență de la 10.000 la 37.000 de lei”.

„Noi suntem într-o situație economică destul de dificilă, în care dorim să ajutăm oamenii care cu adevărat au nevoie de astfel de ajutoare. Persoane care își permit mașini de zeci de mii de euro nu mai avem posibilitatea anul acesta să oferim vouchere de 37.000 de lei, ele vor scădea, dar e o veste bună că reușim să salvăm parte din program”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea a mai spus că programul Rabla trebuie regândit.

„Programul acesta a fost gândit inițial și vândut ca un program de mediu. Acest program a fost gândit și pentru a ajuta o industrie, ceea ce nu este rău, doar că nu este focusul Ministerului Mediului, noi trebuie să gândim proiecte care să ajute mediul. Sigur că a avut și un impact, dar vorbim și cu experții care ne spun că de asemenea, programul acesta a încurajat să ajungă mașini vechi în România, ca să fie după aia vândute și ca să poată să fie achiziționate voucherele. Deci ai și un efect invers, ca să zic așa”, a spus Diana Buzoianu la RFI.

De asemenea, ea a mai spus în cadrul unei conferințe de presă că Programul Rabla va fi lansat imediat după ce pachetul 2 de măsuri va fi adoptat, și a precizat că platforma tehnică pentru înscriere este aceeași, iar criteriile și procesul de selecție rămân neschimbate.

Vezi aici proiectul de OUG: