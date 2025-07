Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice va fi reluat. Bugetul alocat (ministru)

Programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat în perioada următoare, dar un buget de 200 de milioane de lei, mult mai mic decât cel inițial, de 610 milioane de lei, a anunțat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Pentru anul viitor, însă, Ministrul a precizat că mai este nevoie de discuții, cea mai importantă dintre acestea fiind despre „analiza impactului pe reducerea de emisii pentru toate programele AFM”.

Ce a mai spus ministrul Mediului:

„Într-un an foarte dificil economic în care trebuie tăiate 30 de miliarde de lei, am reușit să salvăm programul Rabla persoane fizice. În ultimele zile am primit sute de întrebări și am vrut să mă asigur, înainte de a da orice răspuns, că am toate cifrele. Da, vom lansa programul Rabla persoane fizice în perioada următoare, cu un buget de 200 de milioane de lei. Asta pentru că înțelegem cu toții ce investiții au fost făcute, că oamenii au dat deja avans și noi trebuie să gândim măsuri care să țină cont și impactul în economie”.