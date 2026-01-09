Fonduri UE 2026: Max. 1 milion EUR/proiect, pentru fermierii din România. Ghidul consultativ  DR 17-producție de hamei și struguri

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat, vineri, în consultare publică, proiectul de ghid al solicitantului pentru schema de fonduri europene DR 17, prin care fermierii din România vor putea obține finanțări de până la 1 milion EUR pe proiect, pentru investiții în producția de hamei și/sau struguri de masă.

Conform Ghidului propus, prin intervenție DR 17 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de maximum 65% din costurile eligibile, fără a depăși 1 000 000 euro/proiect, cu excepția acelor proiecte care propun simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole a căror valoare este de maximum 300.000 euro/proiect.

Beneficiarii trebuie să asigure restul de 35% din cheltuielile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile.

Finanțarea DR-17 din cadrul Planului Strategic 2023-2027 beneficiază de un buget total de 45 de milioane de euro și urmează să se deschidă în februarie 2026, conform unui calendar orientativ al AFIR.

Solicitanții eligibili la fondurile DR-17 vor fi:

fermieri, cu excepția persoanelor fizice;

cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri;

grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

Prin urmare, vor fi eligibile afaceri de toate tipurile, inclusiv persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), societăți cu răspundere limitată (SRL) și cooperative.

Ce își vor putea cumpăra fermierii români cu banii europeni

Conform proiectului de ghid al solicitantului DR-17, fermierii români vor putea finanța din fondurile europene și de la stat:

Investiții în înființarea și/sau replantarea culturilor de struguri de masă;

Dotarea tehnică a fermelor cu utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă) specifice strugurilor de masă, atât pentru culturile în câmp cât și pentru culturile în spații protejate, după caz;

Echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca și componentă secundară;

Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea, unităților de condiționare și/sau depozitare la nivel de fermă, inclusiv dotările aferente pentru culturile de struguri de masă;

Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară în cadrul proiectului de investiții (din punct de vedere financiar);

Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului. În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile și următoarele investiții, doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi 30.000 euro:

înfiinţarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii atât cele în stare proaspătă cât și cele condiționate;

crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate, inclusiv costurile cu crearea/ achiziționarea si/sau înregistrarea mărcii beneficiarului;

crearea brandului/brandurilor produsului/ produselor condiționate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/sau înregistrarea brandului/ brandurilor acestor produse.

Investițiile în vederea comercializării, precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare vor fi destinate exclusiv comercializării propriilor produse agricole. Aceste cheltuieli sunt încadrate în componenta de comercializare.

De asemenea, se va putea investi în:

Înființarea şi/ sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;

Instalații și/ sau echipamente pentru gestionarea/ utilizarea eficientă a îngrășămintelor și/ sau a produselor de protecția plantelor;

Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, ca o componentă secundară a proiectului;

Producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.) ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, fără ca solicitantul să fie prosumator;

Agricultura de precizie și/sau legate de utilizarea soluțiilor digitale;

Cheltuieli care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Fermierii vor putea achiziționa active necorporale:

Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;

Marketingul produselor obținute, etc.

Alte cheltuieli eligibile:

Achiziționarea de sisteme audio/video de supraveghere, monitorizare și control a culturilor, a spațiilor şi a fluxurilor tehnologice din exploataţie, sisteme de iluminat perimetral şi/sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei, stație meteo, cabină pază;

Sisteme software de management pentru ferme și unități de procesare;

Sisteme IoT (Internet of Things);

Dispozitive conectate care monitorizează parametrii importanți ;

Sisteme de automatizare și roboți de procesare pentru linii automate de curățare, sortare, spălare, tăiere, roboți pentru ambalare, sisteme de dozare automată;

Camere inteligente și AI pentru sortarea fructelor/legumelor după formă, dimensiune, defecte, sisteme digitale pentru testare microbiologică;

Sisteme digitale pentru marketingul produselor agricole și transformate;

În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA;

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv studiile de fezabilitate;

Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci, etc.

Vor mai putea fi acoperite cheltuieli generale ale proiectului și cheltuieli de consultanță, în anumite limite.