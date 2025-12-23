Programarea fără programator se perfecționează: Cursor cumpără un startup care detectează defecte în cod, cu ajutorul inteligenței artificiale

Startup-ul Cursor, care dezvoltă un asistent de programare cu inteligență artificială, a anunțat că a cumpărat Graphite, o firmă care folosește AI pentru verificarea codului pentru defecte și depanarea codului, potrivit TechCrunch.

Detaliile despre tranzacție nu au fost făcute publice, dar Cursor a spus că Graphite va continua să funcționeze independent, cu aceeași echipă și același produs, ca mai apoi să fie explorată conectarea produselor.

Axios a scris, totuși, că firma Anysphere ar fi plătit „cu mult” peste valoarea Graphite, de 290 milioane dolari, stabilită în urma rundei de finanțare de 52 milioane dolari de la începutul anului 2025.

Deși Cursor oferă revizuire a codului alimentată de AI prin produsul său Bugbot, setul specializat de unelte al Graphite oferă o capacitate distinctă numită „pull request stivuit”, care permite dezvoltatorilor să lucreze simultan la mai multe modificări dependente fără a aștepta aprobări.

Cursor a ajuns la valoarea de 29 miliarde dolari în luna noiembrie, în urma unei runde de finanțare de 2,3 miliarde dolari, triplându-și valoarea în numai jumătate de an de la ultima rundă de finanțare, de care am mai scris pe StartupCafe.ro.

Anysphere a fost fondat acum 2 ani de către Michael Truell, Sualeh Asif, Arvid Lunnemark și Aman Sanger, cât erau studenți la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT).

Truell și Sanger au participat mai târziu la Neo Scholars, un program de mentorat pentru studenții de licență care se specializează în domenii tehnice. Neo, care conduce și un accelerator și un fond de capital de risc, a condus investiția pre-seed a Anysphere.

Produsul Anysphere este un asistent pentru programare bazat pe inteligență artificială folosit deja de inginerii Samsung, Perplexity, OpenAI și cei care lucrează la generatorul de imagini cu AI Midjourney, printre alții.

Cursor se integrează cu extensii, teme și setări de taste deja cunoscute pentru dezvoltatori, promite securitatea datelor prin modul dedicat, care păstrează codul generat local, poate prezice următoarele comenzi și permite scrierea și editarea codului prin limbaj natural, într-o interfață stil chatbot.

Startup-ul Graphite a fost fondat în 2020 de Thomas Reimers, Greg Foster și Merrill Lutsky. Firma a strâns cel puțin 72 milioane dolari finanțări totale de la înființare și până acum, conform datelor de pe Crunchbase.

Michael Truell, co-fondatorul Cursor, i-a cunoscut pe co-fondatorii Graphite înainte de a lansa compania ca Neo Scholar, un program prestigios pentru studenți condus de fondul de investiții Neo, care a susținut Graphite în stadiul de seed. Atât Cursor, cât și Graphite au alți investitori comuni, inclusiv Accel și Andreessen Horowitz, potrivit sursei citate.