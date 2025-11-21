Programare fără cod? Cum arată startup-urile de inteligență artificială care promit asta, de la eșecuri la succese

Nu mai este un secret că acum oricine vrea să realizeze un site sau o aplicație poate genera o platformă de la zero cu ajutorul inteligenței artificiale, fără cunoștințe sau cu minime cunoștințe de codare, dar spațiile de „vibe coding” și de „No-code AI” au crescut considerabil în ultimii ani, cu startup-uri care s-au impus în domeniu, atât ca adopție, cât și prin finanțările primite de la investitori și fonduri. StartupCafe.ro a vrut să afle starea câtorva firme de acest tip.

Startup-uri ca Anysphere, cu soluția lor Cursor, și Lovable permit utilizatorilor să genereze cod prin limbaj natural, pe când soluții ca TeleportHQ și Bubble oferă spații de design care pot fi transpuse, cu automatizare dată de inteligență artificială, în aplicații și site-uri gata de folosire.

Vibe Coding versus No-code AI

Platformele enumerate anterior oferă, în esență, același lucru, dar abordările acestora sunt diferite.

Conceptul de „vibe coding” se referă la o tehnică de dezvoltare software asistată de inteligență artificială, popularizată de Andrej Karpathy⁠, informatician slovaco-canadian care a ocupat funcția de director AI și Autopilot Vision la Tesla, în februarie 2025. Acesta se referă la o abordare bazată pe chatbot pentru crearea de software, în care dezvoltatorul descrie un proiect sau o sarcină unui model lingvistic mare, care generează cod pe baza promptului.

Dezvoltatorul nu revizuiește și nu editează codul, ci folosește doar instrumente și rezultatele execuției pentru a-l evalua și solicită îmbunătățiri din partea LLM. Acesta se axează, în schimb, pe experimentarea iterativă decât pe corectitudinea sau structura codului.

Ca orice soluție cu inteligență artificială, codarea „bazată pe vibrații” a ridicat îngrijorări cu privire la înțelegerea codului și responsabilitate. Dezvoltatorii pot utiliza cod generat de inteligență artificială fără a înțelege pe deplin funcționalitatea acestuia, ceea ce duce la erori și vulnerabilități de securitate nedetectate.

„No-code AI” se referă la platformele care permit construirea de site-uri și aplicații prin interfețe predominant vizuale, fără a scrie cod în mod tradițional, cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit Intellspot. Acestea vin cu diferite componente și modele prestabilite, iar interfețele sunt de tip „drag and drop” în loc de programarea obișnuită.

Cursor și Lovable, startup-uri „vibe coding” de succes

Startup-ul Anypshere, care dezvoltă platforma Cursor, a atins valoarea de 29 miliarde dolari, în urma unei runde de finanțare de 2,3 miliarde dolari, săptămâna trecută, conform TechFundingNews. Firma și-a triplat valoarea în numai jumătate de an de la ultima rundă de finanțare, de care am mai scris pe StartupCafe.ro, iar acesta a depășit 1 miliard de dolari în venituri anualizate.

Anysphere a fost fondat acum 2 ani de către Michael Truell, Sualeh Asif, Arvid Lunnemark și Aman Sanger, cât erau studenți la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT).

Truell și Sanger au participat mai târziu la Neo Scholars, un program de mentorat pentru studenții de licență care se specializează în domenii tehnice. Neo, care conduce și un accelerator și un fond de capital de risc, a condus investiția pre-seed a Anysphere.

Produsul Anysphere este un asistent pentru programare bazat pe inteligență artificială folosit deja de inginerii Samsung, Perplexity, OpenAI și cei care lucrează la generatorul de imagini cu AI Midjourney, printre alții.

Cursor se integrează cu extensii, teme și setări de taste deja cunoscute pentru dezvoltatori, promite securitatea datelor prin modul dedicat, care păstrează codul generat local, poate prezice următoarele comenzi și permite scrierea și editarea codului prin limbaj natural, într-o interfață stil chatbot.

Startup-ul oferă dezvoltatorilor un model „freemium”, cu prețuri pe niveluri. După o perioadă de încercare gratuită de două săptămâni, compania transformă utilizatorii în clienți plătitori care plătesc între 20 dolari și 200 dolari/lună pentru un abonament.

O altă afacere care a devenit de succes este Lovable, un startup suedez lansat în 2023 de Anton Osika, fost cercetător în fizica particulelor la Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN), și Fabian Hedin, expert în fizică inginerească și fondator de startup-uri tech.

În patru luni de zile, veniturile anuale recurente ale Lovable s-au dublat la 200 milioane dolari, potrivit celei mai recente postări de pe blogul oficial, iar soluția este folosită pentru generarea a 100.000 de noi proiecte zilnic. În luna iulie a acestui an, startup-ul a încheiat cu succes runda de finanțare de tip Seria A de 200 milioane dolari, care a evaluat afacerea la 1,8 miliarde dolari.

De la 1,5 miliarde dolari la zero

Nu toate startup-urile din domeniu cunosc succes, cu atât mai mult dacă păcălesc investitorii că inteligența artificială face treaba și nu cea umană. Un astfel de exemplu este Builder.ai, o platformă de creare de aplicații cu „inteligență artificială”, evaluată la 1,5 miliarde dolari, în care au investit Microsoft și fondul Autorității de Investiții Qatar, printre alții.

Despre Builder.ai am mai scris pe site, atunci când și-a început procedura de insolvență, după mulți ani de la o anchetă realizată de WSJ, care arăta că „asistentul AI” Natasha era, de fapt, munca a circa 700 de dezvoltatori din India, alături de suspiciuni de recenzii false, lucruri care au stricat reputația startup-ului, până în punctul în care platforma n-a mai putut fi susținută.

Compania datorează 85 milioane dolari către Amazon și 30 milioane dolari către Microsoft în taxe pentru cloud computing, în timp ce aproximativ 1.000 angajați și-au pierdut locurile de muncă.

Platforme „fără cod” cu inteligență artificială: Și clujenii dezvoltă astfel de soluții

Dacă platformele de tip „vibe coding” cereau o minimă cunoștință de programare și testare, platformele „No-code AI” sunt chiar destinate utilizatorilor care nu au nicio experiență în scrierea de cod. O astfel de platformă este Bubble, care a fost lansată în anul 2012 de Josh Haas, Emmanuel Straschnov și Dante Richardson, potrivit datelor de pe Crunchbase. Platforma a strâns cel puțin 106 milioane dolari finanțări între 2019 și 2021.

În anul 2014, fondatorii au venit cu manifestul no-code, punând întrebarea „Nu ar trebui ca calculatoarele să învețe să vorbească limba noastră?”. Zece ani mai târziu, fondatorii au revizitat manifestul, adăugând că oamenii consideră că abordarea „no-code” este mai limitată decât cea tradițională, iar cei care folosesc astfel de platforme nu sunt dezvoltatori reali, paradigmă pe care vor să o schimbe, conform blogului oficial.

Și românii au lansat o astfel de platformă încă din 2017. TeleportHQ este un startup clujean pornit de antreprenorii români Paul Brie, Gabi Crețu și Claudiu Crețu, în urma unei finanțări din fonduri europene de aproape 1 milion EUR. În anul 2022, firma care oferă instrumente de creare de site-uri cu puține sau fără cunoștințe în programare, cu ajutorul inteligenței artificiale, a obținut 2,5 milioane dolari de la fondul de investiții japonez One Capital, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.