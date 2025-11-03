PNRR: Investiția românească în centrul spațial de la Sofia a sprijinit trecerea startup-ului bulgar EnduroSat la segmentul de sateliți de 200-500 kg

Fondul de investiții Morphosis, susținut și din Planul Național de redresare și Reziliență (PNRR) spune, într-un comunicat transmis luni comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că investiția sa în startup-ul spațial bulgar EnduroSat a sprijinit trecerea acestuia de la segmentul de nanosateliți la segmentul de sateliți mici.

Așa cum am relatat pe StarupCafe anterior, EnduroSat și-a inaugurat centrul spațial de la Sofia și a mai obținut o rudă de investiții de 104 milioane de dolari, de la Uniunea Europeană, Google și alți investitori mari.

Acum, fondul românesc de private equity Morphosis reamintește că, anul acesta, a făcut și el o investiție în startup-ul bulgăresc de tehnologii spațiale.

„Pentru Morphosis, EnduroSat reprezintă un model de succes care demonstrează cum o companie din regiunea noastră poate să se extindă la nivel global, într-una dintre cele mai dinamice și cu cea mai rapidă creștere industrii din lume. Suntem mândri că ne-am numărat printre primii susținători ai EnduroSat, contribuind la transformarea sa într-o companie de infrastructură spațială recunoscută la nivel internațional. Investiția noastră a sprijinit tranziția EnduroSat către segmentul de sateliți mici, cu valoare ridicată, și extinderea acesteia în ecosistemele aerospațiale cheie din regiune, poziționând compania mai aproape de clienți strategici la nivel global”, a declarat Dragoș Petre, Partener și CFO, Morphosis Capital, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Deschiderea acestui centru reprezintă un pas semnificativ în dezvoltarea EnduroSat, prin consolidarea capacității de producție și optimizarea proceselor de livrare la scară extinsă a soluțiilor performante pentru sateliți. Acest proiect se aliniază strategiei Morphosis Capital de a sprijini companii cu potențial ridicat în atingerea obiectivelor de expansiune internațională și în promovarea inovației în industrii dinamice și cu creștere accelerată.

Noul Centru Spațial sprijină tranziția EnduroSat de la producția de nanosateliți (cu o greutate sub 50 de kilograme) către segmentul de sateliți mici, cu valoare ridicată (cu o greutate între 200 și 500 de kilograme), răspunzând cererii globale tot mai ridicate pentru constelații. Centrul, cu o suprafață de 17.500 de metri pătrați, de cinci ori mai mare decât cea anterioară, include laboratoare avansate de radiofrecvență, hardware și mecanică, camere sterile certificate ISO și capacități complete de calificare spațială. Acesta permite producția zilnică a până la doi sateliți de clasă ESPA, cu greutăți între 200 și 500 de kilograme, îmbunătățind semnificativ viteza, fiabilitatea și eficiența costurilor în procesul de fabricație.

Odată cu deschiderea noului Centru Spațial, EnduroSat a anunțat finalizarea unei noi runde de finanțare în valoare de 104 milioane de dolari, care a atras mai multe fonduri de renume: Riot Ventures, Google Ventures, Lux Capital, European Innovation Council Fund și Shrug Capital. Capitalul atras va permite companiei să accelereze implementarea strategiei sale de dezvoltare pe termen lung și să își consolideze poziția pe piața globală a tehnologiei spațiale.

EnduroSat dezvoltă și operează infrastructuri satelitare avansate, oferind soluții integrate pentru companii comerciale, instituții de cercetare și programe spațiale guvernamentale din întreaga lume. Prin combinarea componentelor hardware, software și a operațiunilor de misiune într-o singură platformă, compania simplifică accesul la spațiu și le permite partenerilor să implementeze constelații complexe cu o eficiență și fiabilitate sporite.

Fondul de investiții Morphosis II a ajuns la un capital total de 130 milioane EUR, inclusiv o contribuție PNRR de 20 de milioane de euro, pentru a finanța firme din România și din regiune. Fondul acordă, de regulă, investiții de 10-15 milioane EUR unor companii cu o EBITDA între 1 și 5 milioane de euro, active pe piața din România, dar și în alte țări din regiune, precum Bulgaria, Cehia, Croația, Polonia, Slovacia și Slovenia.

Fondul condus de Andrei Gemeneanu și echipa sa a participat, în acest an, la o rundă de investiții de până la 43 de milioane de euro, alături de Founders Fund (fondul miliardarului american Peter Thiel), CEECAT Capital și alți finanțatori.

Firma românească de investiții Morphosis a anunțat încă din februarie 2025, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a preluat un pachet minoritar de acțiuni în EnduroSat, în cadrul rundei de investiții aflate atunci în desfășurare. Părțile nu au dezvăluit atunci suma tranzacției.