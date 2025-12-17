Skip to content

Amazon ar putea investi 10 miliarde dolari în OpenAI (ChatGPT) – surse Reuters

Logoul OpenAI pe telefon
Sursă: © Rokas Tenys | Dreamstime.com

Amazon se află în discuții pentru o potențială investiție de 10 miliarde dolari în OpenAI, producătorul „robotului” ChatGPT, într-o tranzacție care evaluează firma la peste 500 miliarde dolari, potrivit unor surse citate de Reuters.

Amazon ar putea investi aproximativ 10 miliarde de dolari în OpenAI, dar discuțiile dintre cele două firme sunt „foarte fluide”, a spus sursa anonimă.

Nu ar fi prima investiție pe care o primește OpenAI de la alte companii din zona de tech și nu numai. Recent, Disney a anunțat că va investi 1 miliard de dolari în compania de inteligență artificială, iar Nvidia a anunțat că vrea să investească până la 100 miliarde dolari în OpenAI în luna septembrie a acestui an.

De asemenea, compania AI a cumpărat putere de calcul atât de la Amazon Web Services – AWS, cât și de la AMD, rivalul Nvidia pe piața de cipuri.

Discuția dintre Amazon și OpenAI are loc într-un moment în care firma AI se pregătește de o posibilă listare la bursă, cu o ofertă publică inițială care ar putea evalua compania până la 1.000 miliarde dolari, informație transmisă de Reuters în octombrie.

OpenAI a devenit, acum două luni, o „corporație în beneficiu public” (PBC), pentru profit, în urma unui acord cu gigantul american Microsoft, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro.

