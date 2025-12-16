Controale ANAF 2025: Amenzi de milioane de lei în urma unor controale la aproape 300 de firme din complexuri comerciale

Antifrauda ANAF a desfășurat, în perioada septembrie – noiembrie 2025, controale la aproape 300 de operatori economici din trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, și a aplicat, în urma verificărilor, amenzi în valoare de peste 3 milioane lei.

Acțiunea de control operativ a avut loc ținând cont de riscul fiscal „corespunzător activităților asociate achiziției, transportului, depozitării și comercializării de bunuri cu risc fiscal ridicat”, precizează Fiscul.

Astfel, au fost verificați în total 297 de operatori economici ce utilizează 1.500 de spații de depozitare în suprafață totală de aproximativ 150.000 de mp. Antifrauda ANAF a constatat „multiple activități ilicite”, printre care deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială.

Drept urmare, inspectorii antifraudă au stabilit implicații fiscale în sumă de peste 8,18 milioane lei, reprezentând impozit pe profit și TVA, au dispus confiscarea unor sume de bani și bunuri în valoare estimată de aproape 18 milioane lei și au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 3,05 milioane lei operatorilor economici care au încălcat prevederile legale în vigoare.

Antifrauda ANAF realizează acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal, având ca obiectiv identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale de proveniență.

Fiscul spune că acțiunea face parte din cadrul controalelor derulate în mod sistematic pentru prevenirea, descoperirea și combaterea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale săvârșite prin activități ilicite de comercializare și depozitare de bunuri cu risc fiscal, urmând ca DGAF să continue astfel de verificări în zonele cu risc fiscal ridicat, în vederea creșterii gradului de conformare voluntară și a asigurării unui mediu concurențial echitabil.

„Recomandăm tuturor contribuabililor care defășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-AMEF potrivit reglementărilor legale în vigoare, să dețină documente justificative pentru bunuri indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării și să declare în mod corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului”, mai spune ANAF.