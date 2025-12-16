Skip to content

Marea Britanie cere Apple și Google să blocheze nuditatea pe telefoanele mobile

Sursă: © Rokas Tenys | Dreamstime.com

Guvernul britanic urmează să ceară celor două mari companii de tehnologie, Apple şi Google, să ia măsuri pentru blocarea nudităţii pe sistemele mobile de operare pe care le dezvoltă, pentru protejarea celor mici, potrivit News.ro.

Sistemele de operare iOS şi Android ar trebui să ia măsuri pentru a bloca nuditatea, măsuri care se vor aplica la nivelul sistemului de operare, pentru toate aplicaţiile instalate, conform cerinţei guvernamentale văzute de FT înainte de a fi făcută publică.

Interdicţia va funcţiona în ambele sensuri, vizând atât realizarea şi trimiterea conţinutului, cât şi afişarea celui recepţionat.

Pentru că restricţia vizează minorii, cele două companii vor trebui să realizeze şi verificarea vârstei.

Guvernul britanic se alătură unui număr din ce în ce mai mare de entităţi care cred că aceste restricţii sunt mai eficient implementate la nivelul sistemului de operare, decât de fiecare aplicaţie în parte.

Deocamdată, conform publicaţiei americane, guvernul britanic doar cere celor două companii să ia această măsură, nu o impune imperativ.

