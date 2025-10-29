Aministie fiscală: Informare ANAF privind anularea accesoriilor stabilite prin decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice pe anii 2019 și 2020

ANAF le reamintește contribuabililor persoane fizice care sunt condițiile pentru anularea dobânzilor, penalităților și a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale stabilite prin decizii de impunere din oficiu a veniturilor pe anii 2019 și 2020.

„Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița aduce la cunoștința contribuabililor interesați, că în conformitate cu prevederile art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2024, accesoriile stabilite prin decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice pe anii 2019 și 2020 pot fi anulate dacă sunt îndeplinite anumite condiții”, se arată într-un comunicat al Fiscului.

Astfel, acestea se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

toate obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere din oficiu sunt stinse prin orice modalitate (respectiv: plată, compensare, etc.) potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la termenul de plată stabilit în funcție de data comunicării deciziei, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.

cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere din oficiu, sub sancțiunea decăderii.

Amnistia fiscală, prin care firmele, persoanele fizice și alte entități au putut beneficia, în anumite condiții, de tăieri substanțiale din datoriile lor către ANAF, a fost introdusă prin OUG 107/2024.

În 2024, Fiscul a publicat și un ghid în format PDF cu informații privind amnistia fiscală. ANAF explica și ce facilități au putut fi acordate contribuabililor:

anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 august 2024; anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 august 2024 inclusiv. Această facilitate se acordă și în cazul corectării erorilor din deconturile de taxă pe valoarea adăugată efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare; anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 august 2024 inclusiv și stinse până la această dată; anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 august 2024 inclusiv, individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unui control fiscal în derulare la data intrării în vigoare a OUG nr. 107/2024, respectiv 6 septembrie 2024; anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale stabilite prin decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice pe anii 2019 şi 2020; anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 august 2024 inclusiv, pentru care eșalonarea la plată acordată potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a fost finalizată până la data depunerii cererii de anulare inclusiv, dar nu mai târziu de data de 25 noiembrie 2024; anularea unui procent de 25% sau 50% din obligațiile bugetare principale restante la data de 31 august 2024 inclusiv, în funcție de cuantumul acestora cuprins în certificatul de atestare fiscală, în cazul debitorilor persoane fizice.

---

Citește și: