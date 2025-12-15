Casele de marcat clasice conectate la ANAF, înlocuite cu o aplicație software. Cum ar funcționa și ce ar trebui să știe antreprenorii 

Casele de marcat electronice fiscale conectate la ANAF ar putea fi înlocuite cu o variantă digitală, casele de marcat electronice fiscale virtuale (AMEF-V), conform unei inițiative legislative depuse de USR la Senat.

Acestea ar funcționa ca o aplicație software certificată de Fisc, capabilă să îndeplinească toate funcțiile unui aparat fiscal clasic, spun inițiatorii.

Utilizarea AMEF-V nu ar genera costuri suplimentare pentru firme, întrucât sistemul funcționează pe dispozitive electronice utilizate în activitatea economică: tabletă, telefon mobil etc.

„Măsura facilitează accesul operatorilor economici mici la un instrument de fiscalizare modem, cu costuri reduse şi cu un nivel ridicat de securitate a datelor. Înlocuirea aparatelor hardware reduce costurile de achiziţie, mentenanţă şi înlocuire, iar adaptarea la cerinţele tehnice ale ANAF se poate realiza rapid prin actualizări software. De asemenea, arhivarea electronică a bonurilor fiscale elimină costuri materiale şi administrative”, se arată în expunerea de motive.

Inițiatorii susțin că deși sistemul fiscal din România a făcut pași importanți spre digitalizare, prin introducerea codului QR pe bonuri, a bonului fiscal electronic și a sistemelor e-Factura, e-SAF-T și e-TVA, lipsește încă o soluție esențială: casa de marcat virtuală.

În forma actuală, comercianții sunt obligați să folosească aparate fizice costisitoare și greu de întreținut, ceea ce generează cheltuieli inutile și îngreunează conformarea voluntară, se arată în expunerea de motive a inițiativei depuse la Senat de deputatul USR Andrei Plujar.

Introducerea AMEF-V va asigura înregistrarea corectă a tranzacțiilor, transmiterea automată a datelor fiscale către ANAF și emiterea bonului fiscal exclusiv în format electronic.

„Bonul fiscal emis prin aplicația informatică de tip AMEF-V este documentul fiscal care se transmite clientului în format electronic, prin cod QR, aplicație mobilă, e-mail sau alte mijloace digitale autorizate de Ministerul Finanțelor”, conform inițiativei legislative.

În același timp, inițiativa prevede un mecanism de supraveghere și control prin Registrul național al aplicațiilor AMEF-V, gestionat de ANAF, care va permite monitorizarea permanentă a stării tehnice, a actualizărilor și a utilizării aplicațiilor, fără a încărca operatorii economici cu obligații suplimentare.

Vezi AICI propunerea privind introducerea AMEF-V.

Cod QR pe bonul fiscal: Amânarea amenzilor pentru firme

Amintim că recent Guvernul a adoptat un proiect de OUG care prevede că sancțiunile pentru firmele care emit bonuri fiscale fără ca acestea să conţină codul de identificare fiscală al beneficiarului, numărul de identificare al bonului și alte informații sub formă de cod QR vor fi suspendate până la data de 1 noiembrie 2026.

Amenzile, care, potrivit legii, sunt cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei, vor fi suspendate din nou, deoarece este nevoie de timp suplimentar pentru conformarea la anumite cerințe precum:

modificarea legislației de nivel secundar și terțiar din domeniul aparatelor de marcat;

dezvoltare de software de către distribuitorii autorizați de aparate de marcat electronice fiscale;

testarea la ICI București a tuturor modelelor de aparate de marcat existente pe piață, în vederea obţinerii suplimentului de aviz tehnic;

instalarea noului soft, operațiune ce implică deplasarea tehnicienilor de service, în cazul tuturor aparatelor de marcat (circa 900.000 de aparate de marcat).

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, sancțiunile au fost aplicabile doar pentru o perioadă scurtă, întrucât anul trecut, prin OUG nr. 125/2024, aplicarea lor a fost amânată până la 1 septembrie 2025.