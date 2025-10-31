Startup-ul EnduroSat, care are și un investitor român, a primit o nouă finanțare, de 104 milioane dolari, de la Google, UE și alți investitori

Startup-ul bulgăresc de sateliți EnduroSat, care are printre acționari și fondul de investiții românesc Morphosis, a anunțat, vineri, că a obținut o nouă investiție, în valoare de 104 milioane de dolari, cu susținerea Google și a Uniunii Europene, printre alții.

Printre noii investitori care au participat la această rundă de finanțare se numără Riot Ventures, Google Ventures (GV), Lux Capital, European Innovation Council Fund (al Uniunii Europene) și Shrug Capital.

Noua rundă de capital are rolul de „asigura o creștere semnificativă a capacității” de producție a companiei bulgare. EnduroSat va putea astfel accelera lansarea sateliților pe orbită, atingând un ritm de până la doi sateliți de clasă ESPA pe zi.

În același timp, startup-ul de la Sofia și-a inaugurat oficial noul său centru spațial de ultimă generație, „un pas strategic”, menit să răspundă cererii globale tot mai mari pentru constelații de sateliți de dimensiuni mici și medii.

Cu o suprafață de peste 17.500 mp, noul centru oferă EnduroSat capacitatea de a produce zilnic până la doi sateliți cu o masă cuprinsă între 200 și 500 kg.

„Această investiție, alături de deschiderea noului nostru Centru Spațial, marchează un moment decisiv pentru EnduroSat. Ea confirmă tracțiunea noastră puternică pe piață și ne permite să livrăm constelații de sateliți performante, la costuri reduse și la o scară fără precedent. Ne apropiem tot mai mult de viitorul în care datele spațiale vor fi accesibile imediat și universal” - a declarat Raicio Raicev, fondator și CEO EnduroSat.

„La Google Ventures credem că următoarea eră a conectivității și explorării va fi alimentată de platforme satelit scalabile și modulare. Inovațiile rapide ale EnduroSat, profunzimea tehnologică și orientarea către client îl poziționează ideal pentru a stabili un nou standard în domeniul constelațiilor de sateliți. Suntem mândri să susținem echipa condusă de Raicio Raicev în demersul de a oferi organizațiilor din întreaga lume acces facil la date spațiale, la o scară fără precedent” - a afirmat și Roni Hiranand, partener, GV (Google Ventures).

Românii de la Morphosis au investit în startup-ul spațial bulgăresc

Și fondul de investiții românesc Morphosis Capital Fund II, care a luat bani inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, a investit în startup-ul bulgar EnduroSat.

Fondul condus de Andrei Gemeneanu și echipa sa a participat, în acest an, la o rundă de investiții de până la 43 de milioane de euro, alături de Founders Fund (fondul miliardarului american Peter Thiel), CEECAT Capital și alți finanțatori.

Firma românească de investiții Morphosis a anunțat încă din februarie 2025, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a preluat un pachet minoritar de acțiuni în EnduroSat, în cadrul rundei de investiții aflate atunci în desfășurare. Părțile nu au dezvăluit atunci suma tranzacției, dar este cunoscut că fondul Morphosis II face, de regulă, investiții de câte 10-15 milioane EUR.

Fondul de investiții Morphosis II a ajuns la un capital total de 130 milioane EUR, inclusiv o contribuție PNRR de 20 de milioane de euro, pentru a finanța firme din România și din regiune.

Fondul țintește companii cu o EBITDA între 1 și 5 milioane de euro, active pe piața din România, dar și în alte țări din regiune, precum Bulgaria, Cehia, Croația, Polonia, Slovacia și Slovenia.