O coaliție de dezvoltatori cere intervenția UE împotriva comisioanelor percepute de Apple

O coaliţie formată din 20 de dezvoltatori de aplicaţii şi organizaţii pentru protecţia consumatorilor a cerut autorităţilor europene să aplice mai strict legislaţia UE împotriva Apple, acuzând compania că, prin structura actuală de comisioane, dezavantajează dezvoltatorii europeni în raport cu cei din SUA, în urma unei recente decizii a unei instanţe americane, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Apelul vizează aplicarea Regulamentului privind pieţele digitale (Digital Markets Act – DMA), intrat în vigoare în 2023, care obligă marile platforme tehnologice desemnate drept „controlori de acces” (gatekeepers), precum Apple, să permită tranzacţii în aplicaţii în afara propriului ecosistem, fără a percepe comisioane.

Nemulţumirea dezvoltatorilor vine în contextul unei hotărâri judecătoreşti din SUA care limitează capacitatea Apple de a impune taxe pentru plăţile externe.

În UE, Comisia Europeană a amendat Apple la începutul acestui an cu 500 milioane EUR pentru încălcarea DMA, acuzând compania că a împiedicat dezvoltatorii să direcţioneze utilizatorii către metode alternative de plată.

Ca răspuns la decizia UE, Apple şi-a modificat condiţiile comerciale, introducând comisioane cuprinse între 13% pentru companiile mai mici şi până la 20% pentru achiziţiile din App Store, precum şi penalităţi între 5% şi 15% pentru tranzacţiile realizate în afara platformei.

Coalition for App Fairness (CAF), care reprezintă companii precum Deezer şi Proton, susţine că aceste comisioane revizuite continuă să încalce prevederile DMA şi afirmă că dezvoltatorii americani beneficiază de condiţii mai favorabile în urma deciziei instanţei din SUA.

„Această situaţie este de nesusţinut şi dăunătoare pentru economia aplicaţiilor”, a transmis CAF într-un comunicat, acuzând Apple că subminează transparenţa şi frânează inovaţia.

Gene Burrus, consilier global pentru politici publice al CAF, a declarat că dezvoltatorii din UE sunt forţaţi fie să suporte costul acestor taxe, fie să le transfere către consumatori.

„Este rău pentru companiile europene şi este rău pentru consumatorii europeni”, a spus acesta.

Potrivit CAF, la şase luni după ce Comisia Europeană a declarat ilegale politicile Apple în baza DMA, dezvoltatorii europeni continuă să fie dezavantajaţi. Deşi Apple a anunţat noi modificări de politici care ar urma să intre în vigoare în luna ianuarie, compania nu a oferit detalii clare, alimentând nemulţumirea din industrie.

„Comisia Europeană trebuie să spună clar Apple că legea este lege şi că «gratuit» înseamnă gratuit”, a subliniat Burrus, adăugând că autorităţile europene ar trebui să ia în calcul sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă va fi necesar.