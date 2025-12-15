iRobot, producătorul aspiratoarelor Roomba, intră în faliment

iRobot, cunoscut pentru celebrele aspiratoare robotice Roomba, anunță că intră în procedura de faliment, după ce va fi cumpărat de Picea Robotics, principalul său producător, și delistat de la bursa Nasdaq, potrivit Reuters.

În 2022, compania urma să fie cumpărată de Amazon, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro, dar tranzacția a eșuat în urma unor îngrijorări exprimate de Comisia Europeană, legate de concurență în piețe ca Franța, Germania și Italia.

Investigația derulată de CE și concluzia de posibila restricționare a concurenței a dus la abandonarea planului de achiziție a firmei de către gigantul american, la începutul anului 2024.

În același timp, firma s-a confruntat cu profit în scădere, în favoarea concurenților chinezi, cu toate că iRobot rămâne un brand dominant în piețe cheie, ca SUA și Japonia, conform CNBC. Noile tarife americane au afectat, de asemenea, compania, în special o taxă de 46% pe importurile din Vietnam, unde iRobot produce aspiratoare pentru piața americană. Tarifele au crescut costurile companiei cu 23 milioane dolari în 2025, făcând totodată mai dificilă planificarea pentru viitor, potrivit documentelor iRobot.

Compania, listată în prezent la bursa Nasdaq, va fi delistată odată ce va fi cumpărată de Picea Robotics, producătorul chinez. Aceeași companie a cumpărat datoria iRobot de 190 milioane dolari de la un grup de fonduri de investiții administrate de Carlyle Group.

Picea va prelua 100% din capitalul propriu al companiei și va anula datoria menționată mai sus, precum și una suplimentară de 74 milioane dolari, conform acordului de producție al companiilor. Alți creditori și furnizori vor fi plătiți integral, potrivit documentelor.

iRobot a declarat că falimentul nu este de așteptat să perturbe funcționalitatea aplicației, programele clienților, partenerii globali, relațiile cu lanțul de aprovizionare sau suportul produsului.

iRobot este o companie care proiectează și construiește roboți și alte device-uri inteligente pentru casă, produse ce simplifică sarcinile din gospodărie. Aceasta a fost fondată în anul 1990 de trei specialiști în robotică de la MIT.

Inițial, firma s-a concentrat pe apărare și muncă spațială înainte de lansarea primului aspirator autonom Roomba, în 2002.

Aspiratorul Roomba are un set de senzori care îl ajută să aspire singur podeaua unei case și care detectează punctele murdare și obiectele din încăpere.

iRobot are sediul central în Bedford, Massachusetts, și are 274 de angajați, conform documentelor companiei, consultate de CNBC.