Bistrița: Fabrica de baterii Rombat și compania mamă, amendate cu 20 milioane EUR de Comisia Europeană, pentru participarea la un cartel

Fabrica de baterii Rombat, de la Bistrița, și compania-mamă, Metair, din Africa de Sud, au fost amendate de Comisia Europeană, cu 20,2 milioane EUR pentru practici anticoncurențiale, participând la un cartel, alături de alți producători de baterii auto de pornire care activează pe piața UE.

În total, Comisia Europeană a decis, luni, să amendeze cu 72 milioane EUR trei producători de baterii folosite la pornirea mașinilor convenționale, pentru practici anticoncurențiale derulate în perioada 2005-2017.

Producătorii Exide, FET (inclusiv predecesorul său, Elettra) și Rombat, precum și asociația comercială EUROBAT au primit amenzile totale de circa 72 de milioane EUR. Aceste companii au participat la un cartel de lungă durată privind bateriile de pornire pentru autovehicule alături de Clarios (fosta JC Autobatterie), cu încălcarea normelor antitrust ale UE, potrivit Comisiei Europene.

Clarios nu a fost amendată, deoarece a dezvăluit Comisiei Europene cartelul, în cadrul programului de clemență. În paralel, Comisia a închis procedurile inițiate împotriva producătorului de baterii de pornire pentru autovehicule Banner și a furnizorului de servicii Kellen.

„Acest cartel a restrâns concurența și este posibil să fi condus la prețuri mai mari pentru autoturismele și camioanele fabricate în Europa” - acuză acum Comisia Europeană, în urma unei investigații începute în septembrie 2017.

Cartel de 12 ani pe piața bateriilor auto

Comisia Europeană susține că investigația sa a arătat că, timp de peste 12 ani, cei patru producători de baterii, Clarios, Exide, FET și Rombat, împreună cu asociația EUROBAT, au încheiat acorduri anticoncurențiale și s-au angajat în practici concertate legate de vânzarea de baterii de pornire pentru autovehicule către producătorii de echipamente originale („OEM”) pentru autovehicule din Spațiul Economic European („SEE”).

Bateriile de pornire pentru autovehicule sunt utilizate în principal pentru vehiculele acționate de motoare cu ardere, cum ar fi autoturismele sau camioanele. Plumbul este cea mai importantă materie primă și cel mai important factor de cost pentru aceste baterii, iar producătorii de baterii plătesc o primă furnizorilor pentru a achiziționa plumb care să aibă calitatea necesară.

Comisia Europeană a constatat că cei patru producători, ajutați de asociația profesională EUROBAT, au convenit să creeze prime calculate pe baza prețului lor de achiziție a plumbului („primele EUROBAT”) și să le publice în revista specializată Metal Bulletin. Acestea au convenit, de asemenea, să utilizeze aceste prime în negocierile privind prețurile cu clienții lor OEM respectivi, de exemplu cu producătorii de autoturisme și camioane, pentru a se asigura că acest suprapreț este menținut la un nivel mai ridicat decât ar fi fost în absența unui astfel de acord.

În general, un suprapreț este un instrument legitim utilizat de furnizori pentru a reflecta modificările costurilor materiilor prime în prețurile produselor, permițându-le să transfere acest risc de cost clienților. „Cu toate acestea, este clar ilegal ca furnizorii să coordoneze în secret introducerea și utilizarea unui astfel de suprapreț ca standard la nivelul întregului sector” - susține Comisia Europeană.

În urma investigației, au fost aplicate următoarele amenzi: