Guvernul a anulat momentan creșterea impozitului local pe apartamentele cumpărate pe firmă – OUG 78/2025

La două zile după ce și-a văzut Pachetul fiscal 2 în Monitorul Oficial, Guvernul Bolojan a mai dat o ordonanță de urgență și a suspendat prevederile care majorau și de 7 ori impozitul local pe apartamentele cumpărate pe firmă.

Ordonanța de urgență 78/2025, publicată de Guvern, miercuri seara, în Monitorul Oficial, dispune ca prevederile Legii 239/2025 (Pachetul 2 fiscal), privind creșterea impozitului local pe imobiliarele firmelor, să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Astfel, persoanele juridice vor fi impozitate cu cote cuprinse între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, în anul 2026.

Dar nu scăpăm de noi majorări de impozit, pentru că din 2027 statul intenționează să introducă impozitarea la „valoarea de piață a imobilelor”.

„Regimul actual de impozitare a clădirilor rezidențiale se menține până în 2027, inclusiv pentru persoanele juridice, urmând ca din 2027 impozitarea să se facă pe baza valorii de piață, conform reformei asumate prin PNRR” - a anunțat Guvernul, într-un comunicat.

Viitoarea modificare de impozit local va viza atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice.

Grila de impozitare pe apartamentele deținute de persoane fizice, în 2026

Pentru persoanele fizice, în 2026, rămâne în vigoare creșterea de impozit local dispusă prin Pachetul fiscal 2, prin grila de impozitare modificată în Codul fiscal, de Guvernul Bolojan.

Pe tabelul introdus de Legea 239/2025, avem o creștere a valorii impozabile pe metru pătrat de la 1.000 de lei la 2.677 de lei, pentru apartamentele pe persoană fizică.

Asta înseamnă, din start, că autoritățile locale (consiliile locale din țară, respectiv Consiliul General al Municipiului București) vor trebui să crească impozitele pe locuințele oamenilor, proprietate personală, precum și pentru firme, de la 1 ianuarie 2026.

Valoarea de impozitare din acest tabel mai este influențată de o altă prevedere existentă deja în Codul fiscal (alin. (6)), care a introdus coeficienți de corecție pentru ajustarea valorii impozabile a clădirii, în funcție de rangul localității și de zona în care este amplasată.

Pe medie, vorbim de o creștere cu 70-80% a impozitului local pe apartamentele deținute de persoanele juridice, de la 1 ianuarie 2026, conform estimării făcute de agentul imobiliar Georgian Marcu. În bani, înseamnă că oamenii vor plăti cu câteva sute de lei mai mult decât acum. Aceasta până când guvernanții vor schimba iarăși impozitul, pentru a reflecta „valoarea de piață” a proprietăților, orice ar însemna asta.

