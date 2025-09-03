PNRR: Fondul de investiții Morphosis II ajunge la 130 milioane EUR, capital total pentru finanțarea firmelor românești și din regiune

Fondul de investiții Morphosis II, condus de Andrei Gemeneanu, a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a ajuns la un capital total de 130 milioane EUR, inclusiv o contribuție a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru a finanța firme din România și din regiune.

Astfel, fondul de private equity a depășit cu 30 de milioane de euro ținta pe care și-a propus-o inițial, iar investitorii au acceptat majorarea dimensiunii acestuia, finalizând procesul de strângere de bani.

Fondul II este susținut de importante instituții financiare internaționale de dezvoltare – Fondul European de Investiții (FEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și International Finance Corporation (IFC) – la care se adaugă alți investitori instituționali și contribuții de peste 50 de milioane de euro din partea unor antreprenori din România și Europa de Vest, care au construit companii de succes în ultimele trei decenii.

FEI capitalizează fondul Morphosis prin inclusiv prin facilitatea Recovery Equity Fund, finanțată prin PNRR în cadrul Next Generation EU. FEI se implică și prin Fondul InvestEU al Uniunii Europene. În plus față de investitorii instituționali, fondul Morphosis II este sprijinit de family offices locale și internaționale, precum Vybros Capital Partners și Inspire Asset Management.

Andrei Gemeneanu, managing partner al firmei de investiții Morphosis Capital, care gestionează fondul, a declarat:

„Finalizarea procesului de ridicare a Fondului II, cu un capital de 130 de milioane de euro, în plină incertitudine macroeconomică și volatilitate politică, reprezintă o realizare remarcabilă. Când am început acest demers, ideea de a dubla dimensiunea primului nostru fond părea ambițioasă.

Perioada 2023-2025, în care s-a desfășurat procesul de atragere de capital, a fost marcată de un grad ridicat de volatilitate – la nivel local, regional și global. Cu toate acestea, încrederea continuă a investitorilor, de la instituții internaționale până la antreprenori locali, a validat abordarea și direcția noastră.

Paradigma veche presupunea că Europa de Vest înseamnă stabilitate, iar Europa de Est – volatilitate. În prezent, volatilitatea este pretutindeni, însă în regiunea noastră ea vine la pachet și cu creștere. Această combinație creează oportunități. Suntem recunoscători și mândri că am construit o bază de investitori echilibrată, care îmbină stabilitatea instituțională cu energia antreprenorială.

În perioada următoare, vom continua să investim acest capital în companii din România și din regiune care au atât ambiția, cât și fundamentele necesare pentru scalare. De asemenea, în calitate de jucător emergent al industriei de Private Equity din România și din regiune, avem responsabilitatea față de ecosistem de a demonstra, prin rezultate, că performanța și reputația merg mână în mână, iar noi rămânem angajați să livrăm pe ambele planuri”.

Morphosis Capital Fund II își propune să sprijine dezvoltarea IMM-urilor din România și din regiune în sectoare precum servicii de sănătate, servicii B2B, produse de consum și retail, precum și producție industrială de nișă.

Fondul vizează companii cu EBITDA între 1 și 5 milioane de euro, cu tichete de investiție între 10 și 15 milioane de euro, preluând cu prioritate pachetele majoritare sau poziții de control comun, fie independent, fie alături de co-investitori.

Morphosis II urmărește realizarea de investiții în România și în Bulgaria, Croația, Cehia, Polonia și Slovacia.

Morphosis II vrea să investească în 2-3 firme pe an

Până în prezent, Fondul II a realizat trei investiții:

Romania Education Alliance (Școala Mark Twain), o platformă privată de educație pentru învățământul preuniversitar (K12);

La Cocoș, o rețea românească de hipermarketuri de tip hard discounter (între timp, Morphosis a vândut participația către Kaufland, care a preluat astfel retailerul român);

EnduroSat, un furnizor bulgar de sateliți de înaltă performanță și servicii spațiale ( prima investiție transfrontalieră a Morphosis Capital).

În următorii 2-3 ani, Morphosis Capital anticipează realizarea a 2-3 noi investiții anual prin Fondul II.

În selecția companiilor din portofoliu, Morphosis Capital spune că va continua să se concentreze pe„ afaceri care operează pe piețe în creștere și în industrii fragmentate, cu potențial semnificativ de scalare prin dezvoltare organică sau strategii de tip buy & build”.

Fondul pune accent pe „companiile cu performanțe financiare solide, o cultură organizațională sănătoasă și perspective bine definite de fuziuni și achiziții, având ca obiectiv generarea de creștere și oportunități atractive de exit pentru investitori”.

Morphosis Capital Partners BV este o firmă de private equity înființată de patru antreprenori: Simona Gemeneanu, Gabriela Dumitru, Dragoș Petre și Andrei Gemeneanu. Din primul său fond, Morphosis I, compania de investiții a acordat finanțări unor companii ca: DocProcess, Medima Health, EMI, Cronos Med și Stay Fit Gym. În 2023, fondul a realizat primul exit complet prin vânzarea participației minoritare în Clinicile Dentare Dr. Leahu către Regina Maria.