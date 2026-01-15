Skip to content

Inteligența artificială Gemini devine mai „personală”, cu acces la datele contului Google

Google a lansat în beta ceea ce numeşte Personal Intelligence, o funcție de conectare a Gemini la contul Google, pentru ca AI-ul să folosească datele contului când produce răspunsuri, potrivit News.ro.

Cu Personal Intelligence activ, Gemini dobândeşte acces la suita Google Workspace (Gmail, Drive, Calendar etc.), Google Photos, istoricul căutărilor Google şi YouTube.

Gigantul american spune că, folosind raţionamentul şi datele conturilor Google, Gemini va furniza răspunsuri personalizate, care ţin cont de preferinţele şi informaţiile personale ale utilizatorilor.

Compania oferă exemplul cumpărării unor cauciucuri noi, în condiţiile în care utilizatorul nu cunoaşte sau a uitat care sunt dimensiunile acestora. La o astfel de întrebare, Gemini se poate documenta din e-mailuri şi fotografii, pentru a descoperi dimensiunea cauciucurilor şi, apoi, poate căuta recenzii pentru a oferi cele mai bune opţiuni.

Personal Intelligence este o funcţie opţională, pe care utilizatorii o pot activa în aplicaţia Gemini.

Google este destul de misterios când vine vorba despre folosirea datelor personale pentru antrenarea inteligenței artificiale. Compania spune că Gemini nu este antrenat direct cu informaţiile din Gmail şi celelalte servicii Google conectate, ci este antrenat cu „informaţii limitate”.

Pe de altă parte, compania dă asigurări că datele, care sunt deja stocate securizat în cloud, nu vor ajunge în posesia terţilor.

Pentru început, funcţionalitatea Personal Intelligence este disponibilă doar în Statele Unite, dar există deja planuri de extindere.

