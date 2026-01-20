OpenAI va prezenta anul acesta primul produs hardware

Şeful pentru politici de la OpenAI a confirmat că producătorul ChatGPT îşi va lansa anul acesta primul produs hardware, după ce, până acum, s-a limitat la instrumente software bazate pe inteligenţa artificială, relatează News.ro.

Prezent la Davos şi întrebat de primul produs hardware al companiei, Chris Lehane a declarat pentru Axios: „Vom vedea ceva în ultima parte a anului”.

„Vom vedea ceva” nu înseamnă neapărat că produsul va fi lansat pe piaţă anul acesta. Mai degrabă ar putea fi vorba de o prezentate, iar asta ar putea fi, mai degrabă, un teasing, decât o prezentare completă.

Afirmaţia șefului pentru politici de la OpenAI pare să confirme informaţiile vehiculate până acum în industrie, care vorbesc de o lansare (în toată regula) undeva în 2027.

Despre misteriosul produs nu se cunosc multe, dincolo de faptul că va fi bazat pe inteligenţa artificială că va înlocui clasică interfaţă grafică cu utilizarea pe bază de comenzi vocale.

OpenAI lucrează la acest dispozitiv împreună cu LoveFrom, compania înfiinţată de Jony Ive după ce a plecat de la Apple.