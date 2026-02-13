Skip to content

FOTO: Oferte spectaculoase la Târgul de Turism al României 2026. Care sunt destinațiile și reducerile

Târgul de Turism al României 2026
Până pe 15 februarie are loc la Romexpo o nouă ediție a Târgului de Turism al României (TTR) - cel mai important eveniment de profil din țară. Ofertele pentru vacanța din 2026 vin cu avansuri minime, premii, vouchere și discounturi generoase pentru cei care fac rezervări din timp. 

TTR 2026 reunește cele mai căutate destinații: 

Europa și Mediterana

  • Turcia
  • Grecia
  • Spania
  • Bulgaria
  • Macedonia
  • Albania
  • Ucraina
  • Cipru
  • Malta

Africa și Orientul Mijlociu

  • Egipt
  • Tunisia
  • Dubai
  • Qatar
  • Kenya
  • Zanzibar

Asia exotică

  • Maldive
  • Thailanda
  • Filipine
  • Seychelles
  • Bali

America Latină

  • Mexic
  • Panama
  • Republica Dominicană
  • Brazilia
  • Peru
  • Columbia

Un punct special de atracție îl reprezintă Silk Road Alliance, cu oferte pentru:

  • Kyrgyzstan
  • Turkmenistan
  • Kazakhstan
  • Uzbekistan

Reduceri spectaculoase pentru Egipt și Turcia

Egiptul rămâne una dintre vedetele târgului, cu oferte greu de ignorat:

  • Reduceri de până la 60% pentru călătorii charter la Sharm El Sheikh
  • Peste 50% reducere pentru Hurghada
  • Croaziere pe Nil și sejururi în stațiunile de la Marea Roșie – de la puțin peste 500 EUR/persoană
  • Reduceri speciale de Paște de 40%, cu pachete sub 500 EUR/persoană pentru 7 zile în Turcia și Egipt

Este una dintre cele mai bune perioade pentru a rezerva vacanțe early booking sau last minute pentru sezonul estival.

România turistică, în prim-plan

TTR 2026 promovează intens și destinațiile autohtone:

  • Valea Zimbrilor (Brașov)
  • Cazanele Dunării (Mehedinți)
  • Destinații turistice din mai multe zone ale țării: Severin, Iași, Neamț, Maramureș, Botoșani, Buzău, Bucovina

Un spațiu aparte este dedicat localității Humulești, locul copilăriei lui Ion Creangă, unde vizitatorii pot redescoperi personaje din lumea poveștilor, dar și elemente tradiționale precum toiege și baltage.

De asemenea, sunt promovate destinațiile cunoscute pentru turismul medical: salinele și stațiunile balneoclimaterice.

