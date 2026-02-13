FOTO: Oferte spectaculoase la Târgul de Turism al României 2026. Care sunt destinațiile și reducerile

Până pe 15 februarie are loc la Romexpo o nouă ediție a Târgului de Turism al României (TTR) - cel mai important eveniment de profil din țară. Ofertele pentru vacanța din 2026 vin cu avansuri minime, premii, vouchere și discounturi generoase pentru cei care fac rezervări din timp.

TTR 2026 reunește cele mai căutate destinații:

Europa și Mediterana

Turcia

Grecia

Spania

Bulgaria

Macedonia

Albania

Ucraina

Cipru

Malta



Africa și Orientul Mijlociu

Egipt

Tunisia

Dubai

Qatar

Kenya

Zanzibar

Asia exotică

Maldive

Thailanda

Filipine

Seychelles

Bali

America Latină

Mexic

Panama

Republica Dominicană

Brazilia

Peru

Columbia

Un punct special de atracție îl reprezintă Silk Road Alliance, cu oferte pentru:

Kyrgyzstan

Turkmenistan

Kazakhstan

Uzbekistan

Reduceri spectaculoase pentru Egipt și Turcia

Egiptul rămâne una dintre vedetele târgului, cu oferte greu de ignorat:

Reduceri de până la 60% pentru călătorii charter la Sharm El Sheikh

pentru călătorii charter la Sharm El Sheikh Peste 50% reducere pentru Hurghada

pentru Hurghada Croaziere pe Nil și sejururi în stațiunile de la Marea Roșie – de la puțin peste 500 EUR/persoană

și sejururi în stațiunile de la Marea Roșie – de la puțin peste Reduceri speciale de Paște de 40%, cu pachete sub 500 EUR/persoană pentru 7 zile în Turcia și Egipt

Este una dintre cele mai bune perioade pentru a rezerva vacanțe early booking sau last minute pentru sezonul estival.

România turistică, în prim-plan

TTR 2026 promovează intens și destinațiile autohtone:

Valea Zimbrilor (Brașov)

Cazanele Dunării (Mehedinți)

Destinații turistice din mai multe zone ale țării: Severin, Iași, Neamț, Maramureș, Botoșani, Buzău, Bucovina

Un spațiu aparte este dedicat localității Humulești, locul copilăriei lui Ion Creangă, unde vizitatorii pot redescoperi personaje din lumea poveștilor, dar și elemente tradiționale precum toiege și baltage.

De asemenea, sunt promovate destinațiile cunoscute pentru turismul medical: salinele și stațiunile balneoclimaterice.