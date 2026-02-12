Taximetriștii pornesc greu în cursa licențelor, dar claxonează la ridesharing: „Sunt mașini din toată țara care vin și fac transport alternativ în Capitală. Nimeni nu verifică!”

Transportatorii autorizați nu se înghesuie la cele 1.000 de licențe de taximetrie scoase la atribuire de Primăria Municipiului București (PMB) pe 10 februarie.

Miercuri, la ora la care s-a deschis biroul la care se puteau depune cererile, doar o singură persoană aștepta la rând. Fusese taximetrist cu licență, dar se mutase la una dintre companiile de ride-sharing.

Totuși, vrea să se întoarcă la primărie dintr-un singur motiv. „Dacă ai vreo dispută sau reclamație de la clienți, poți primi suspendare pe viață. Ți se suspendă aplicația fără avertisment. Mi-a spus un prieten care a pățit așa ceva”, spune omul, supărat pe companiile care pun clientul pe primul loc.

Primăria nu are încă primele cifre oficiale, dar doritorii de taximetrie au de unde alege. Reprezentanții companiilor de taxi cu licență spun însă că nu e concurență loială.

„Acum au descoperit cei de la ANAF că se face evaziune în domeniu, eu le spuneam demult. Noi avem case de marcat, totul e fiscalizat. În alte părți, se dau banii la colț de stradă”, spune Vasile Ștefănescu, președinte Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).

În opinia sa, pe lângă cele 10.200 de licențe active, mai există alte 4.500 „ținute la sertar” de către primărie, care ar trebui scoase permanent la atribuire. Cât despre criteriile de atribuire stabilite pentru departajare, i se par prea drastice, în special cel referitor la vechimea mașinii. „Ți se cere mașină cu vechime de cel mult 5 ani. Asta, în timp ce la firmele de ride-sharing poți merge și cu una veche de 10 ani”, mai spune el.

Vechimea mașinii nu este criteriu eliminatoriu, dar primești puncte în plus dacă este mai nouă de 5 ani.

De la 1 la 5 ani, se acordă până la 30 de puncte conform criteriilor de departajare, astfel:

10 puncte (până la 1 ani)

8 puncte (între 1 și 2 ani)

6 puncte (între 2 și 3 ani)

4 puncte (între 3 și 4 ani)

2 puncte (între 4 și 5 ani)



Principalele firme de ride-sharing au criterii mai relaxate în această privință și nu au locuri limitate, ca primăria, reglajul fiind făcut de piață.

De exemplu, la Uber vechimea maximă a mașinii este de 15 ani (dar, în fapt, este de 14 ani la intrarea în aplicație, pentru a putea obține copia conformă pentru o perioadă de un an).

La Bolt, sunt admise în aplicație și mașini fabricate în 2011, deci cu o vechime de maximum 15 ani.

Alte aspecte reclamate de taximetriști privind „concurența” din transportul alternativ sunt libertatea acestora de a nu colanta mașinile în galben, precum și de a derula activitatea fără limită teritorială. Deși pe site-urile companiilor de profil partenerilor li se cere autorizația de „transport alternativ” de la agenția teritorială ARR a orașului în care se derulează activitatea, în realitate nimeni nu verifică respectarea acestei condiții.

„Sunt peste 30.000 de autorizații de transport alternativ numai în București. Pe lângă asta, sunt mașini din toată țara care vin și fac transport alternativ în Capitală. Nimeni nu verifică!”, mai spune șeful COTAR.

Iată, mai jos, criteriile de departajare impuse de primărie pentru cele 1.000 de licențe scoase la atribuire până pe 15 aprilie:

Vechimea autovehiculului de la data fabricației, de la 1 la 5 ani (total 30 puncte)

Clasificarea autovehiculului, conform normelor de poluare Euro, de la Euro 6 la Full electric (total 60 puncte)

Volumul portbagajului util (total 6 puncte)

Echiparea cu instalație de aer condiționat (total 20 puncte)

Vechimea, în ani, de când transportatorul a deținut autorizația de taxi (total 3 puncte)

Gradul de protecție a pasagerilor (airbag-uri) - total 30 puncte

Efortul investițional al transportatorului autorizat (2 puncte la 10.000 EUR și câte 1 punct la fiecare fracțiune de 5.000 EUR)

Dotări suplimentare ale autovehiculului (total 17 puncte)

Posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitate de minimum 8 ore/zi (total 6 puncte)



Cererile pot fi depuse la registratura din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 42, Sector 5, până la data de 15 aprilie, în zilele de luni și vineri - în intervalul orar 10-14 și miercuri - în intervalul 10-15.30.

Rezultatele vor fi anunțate pe site-ul PMB în data de 30 aprilie.

