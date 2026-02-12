38% dintre firmele românești „mor în primul an”. Mediul de afaceri este „dominat de firme foarte mici, cu acces limitat la finanțare”. Antreprenorii RBL și investitorii ROPEA salută pachetul de relansare economică anunțat de Guvern

Antreprenorii grupați în Fundația Romanian Business Leaders (RBL) și investitorii reuniți în Asociaţia de Investiții Private din România (ROPEA) salută pachetul de relansare economică anunțat de Guvern, dar subliniază și necesitatea implicării băncilor în finanțarea stratup-urilor și a IMM-urilor, în condițiile în care 38% dintre firmele românești „mor în primul an”.

„Mediul de afaceri românesc este încă dominat de firme foarte mici, cu acces limitat la finanțare, iar intermedierea financiară rămâne redusă (...). Deși rata de înființare este peste media Uniunii Europene, 38% dintre firme mor în primul an și doar 22% ajung la 15 ani” - susține un studiu RBL.

„În acest context, implicarea fondurilor de pensii, a băncilor și a altor investitori instituționali în vehicule investiționale de tip equity, într-un cadru predictibil și guvernanță solidă, poate susține obiective strategice precum creșterea numărului de companii scalabile, îmbunătățirea capitalizării firmelor, creșterea productivității și consolidarea competitivității economiei românești pe termen lung” - consideră RBL și ROPEA.

Redăm comunicatul integral transmis de RBL și ROPEA comunității antreprenoriale StartupCafe.ro:

ROPEA & RBL susţin accelerarea mobilizării capitalului instituţional local către private equity pentru creșterea economiei romȃnești

Asociaţia de Investiții Private din România (ROPEA) alături de Romanian Business Leaders (RBL) salută pachetul de măsuri de relansare economică publicat de Guvernul Romȃniei, precum și initiaţivele Ministerului Finanţelor, Autorităţii pentru Supravegherea Financiară și Băncii de Investiţii și Dezvoltare (BID), care prevăd două măsuri importante prin care se creează premisele necesare pentru dezvoltarea pe termen lung a pieţei locale de private equity și venture capital și pentru creșterea capitalului disponibil pentru companiile antreprenoriale romȃnești:

Autorizarea Băncii de Investiţii și Dezvoltare să participe ȋn și/sau să ȋnfiinţeze vehicule investiţionale și fonduri de investiţii;

Majorarea pentru fondurile de pensii din Pilonul 2 a limitelor de investiţii private de capital pȃna la 5% din valoarea totală a activelor fondului ȋn situaţia ȋn care statul român sau Banca de Investiţii și Dezvoltare deţin participaţii.

ROPEA a fost un participant activ la dialogul cu autorităţile, cu obiectivul de a reduce decalajul semnificativ dintre Romȃnia și alte piete din Europa Centrală și de Est ȋn ceea ce privește nivelul de capital investit prin fonduri de private equity și venture capital.

Prin implementarea Recovery Equity Fund (REF), fond de fonduri de 400 milioane EUR finanţat prin Guvernul Romaniei ȋn cadrul PNRR și administrat de European Investment Fund, capitalul de tip private equity mobilizat pentru investiţii ȋn companii romȃnești de tip startup și IMM este deja de peste 600 milioane EUR, ca urmare a mobilizării de către managerii de fond a altor investitori de tip instituţional sau investitori privaţi. Capitalul de tip „private-equity” reprezintă un capital inteligent, ȋnsoţit de know-how, strategii de creștere, creare accelerată de locuri de muncă, consolidare sectorială și expansiune regională, așa cum arată și Raportul ROPEA pentru anul 2024.

Conform studiului „Radiografia antreprenoriatului românesc” realizat de către Romanian Business Leaders accesul la capital pe termen lung este un factor critic pentru creșterea ratei de supraviețuire a companiilor, accelerarea scalării și îmbunătățirea profitabilității, indicatori esențiali ai performanței ecosistemului antreprenorial. Datele arată că mediul de afaceri românesc este încă dominat de firme foarte mici, cu acces limitat la finanțare, iar intermedierea financiară rămâne redusă. De asemenea, companiile românești se confruntă cu probleme serioase și în ceea ce privește maturizarea și supraviețuirea acestora. Deși rata de înființare este peste media Uniunii Europene, 38% dintre firme mor în primul an și doar 22% ajung la 15 ani. În acest context, implicarea fondurilor de pensii, a băncilor și a altor investitori instituționali în vehicule investiționale de tip equity, într-un cadru predictibil și guvernanță solidă, poate susține obiective strategice precum creșterea numărului de companii scalabile, îmbunătățirea capitalizării firmelor, creșterea productivității și consolidarea competitivității economiei românești pe termen lung.

ROPEA consideră strategică pentru Romȃnia decizia Guvernului de a accelera rolul Băncii de Investiţii și Dezvoltare ȋn dezvoltarea instrumentelor de tip equity și consideră oportună crearea unui vehicul de tip fond de fonduri care să mobilizeze capital public și instituţional romȃnesc, inclusiv din bănci, fonduri de pensii și companii de asigurări.

Privind către modelele europene de succes, ROPEA evidentiază iniţiativa TIBI din Franţa, lansată ȋn anul 2020 și extinsă ȋn anul 2023, care a mobilizat un capital total de pȃnă la 15 miliarde EUR pentru finanţarea companiilor start-up și scale-up, de la statul francez, banca de investiţii și dezvoltare Bpifrance și de la 37 de investitori instituţionali, inclusiv fonduri de pensii, companii de asigurare și bănci. De asemenea, programul Innovate Poland, recent lansat ȋn Polonia, demonstrează cum, printr-un cadru coordonat de politici publice și instrumente investiţionale, Polonia a reușit să mobilizeze deja aproape 1 miliard EUR pentru investiţii ȋn fonduri de venture capital, private equity și private credit, cu finanţare din partea băncii de dezvoltare a Poloniei – BGK, fondului de fonduri deţinut de Guvernul Poloniei PFR Ventures, European Investment Fund și a celui mai mare grup financiar din Polonia - PZU.

ROPEA & RBL consideră esenţială stimularea investiţiilor de tip equity ca instrument complementar creditării, ȋn contextul ȋn care gradul de intermediere financiară din Romȃnia este de aproximativ 23% din PIB, cel mai redus din Uniunea Europeană. Astfel, opinăm că printr-o eventuală participare a băncilor la aceste vehicule investiţionale ce ȋmbunătaţesc semnificativ capitalizarea IMM-rilor romȃnești și performanţa financiară, facȃndu-le creditabile, se va contribui la creșterea intermedierii financiare pe termen mediu si lung.

Fondurile de pensii reprezintă, la nivel internaţional, investitori cheie ȋn private equity, la nivelul ţărilor OECD existȃnd o alocare medie de 6% din activele administrate. Ȋn Romȃnia, expunerile actuale și limitele legale sunt mult mai reduse, ȋn special pentru Pilonul II, de aproximativ 0,2%, respectiv limita de 1%; prin propunerea de modificare a limitelor de expuneri la 5% pentru investiţii unde BID este investitor se creează oportunitatea pentru fondurile de pensii Pilonul 2 să investească ȋn astfel de vehicule care ar aduce o ȋmbunătăţire a randamentelor oferite contributorilor, ȋn condiţiile unei guvernanţe solide și unor mecanisme de administrare și control al riscurilor la standarde ridicate. Pentru a asigura un sistem de pensii sustenabil, care să abordeze provocările de natura demografică și presiunea financiară pe Pilonul I de pensii, ROPEA susţine o interpretare a “prudent person principle”, aliniată cu comunicările Comisiei Europene, conform căreia nevoia de randamente reale adecvate este adresată prin strategii investiţionale diversificate.

ROPEA estimează că prin implementarea unor abordări similare cu programe internaţionale menţionate s-ar putea construi vehicule investiţionale cu o dimensiune de pȃnă la 2 miliarde EUR pentru următorii 6-7 ani, care ar putea cataliza investiţii totale de pȃnă la 7 miliarde EUR ȋn economia reală ȋn următorii 10 ani.

„Romania are ȋn acest moment cadrul, instrumentele și oportunitatea de a mobiliza capital instituţional local către economia reală, prin fonduri de private equity care transformă capitalul public și privat ȋn capital inteligent. Un parteneriat coerent ȋntre Guvern, autorităţi, Banca de Investiţii și Dezvoltare și investitorii instituţionali locali poate accelera dezvoltarea companiilor romȃnești, creșterea productivităţii, crearea de locuri de muncă și extinderea bazei de impozitare, contribuind ȋn același timp la consolidarea pieţei de capital, sustenabilitatea sistemului de pensii și la finanţarea inovaţiei pe termen lung, și, nu ȋn ultimul rȃnd, și la creșterea veniturilor bugetare” a declarat Daniela Iliescu, Director Executiv ROPEA.

La rândul său, Romanian Business Leaders (RBL) împărtășește poziția ROPEA și susține accelerarea mobilizării capitalului instituțional local către investiții productive, ca instrument esențial pentru creșterea competitivității economiei românești și consolidarea capitalului antreprenorial autohton.