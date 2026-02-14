Bulgarii de la Dronamics intră pe piața de apărare NATO, cu versiunea Detect & Defend a dronei Black Swan

Startup-ul bulgar Dronamics, care a obținut și o finanțare de până la 30 de milioane EUR de la Uniunea Europeană, pentru a-și dezvolta afacerea bazată pe drona sa cargo Black Swan, intră acum și pe piața de apărare și securitate NATO, cu varianta Detect & Defend a aparatului său de zbor fără pilot.

Compania din Sofia a dezvoltat inițial un sistem de transport pe distanțe lungi, cu drone de capacitate mare, destinat în special logisticii pentru comerțul online. Drona sa de bază, Black Swan (Lebăda Neagră), de forma unui avion, cu decolare și aterizare pe pistă, a fost concepută să transporte încărcături de până la 350 kg pe distanțe de până la 2500 km.

Zilele trecute, Dronamics a anunțat lansarea unei platforme de apărare bazate pe drona sa cargo de cursă lungă, menită să acopere carențele de securitate națională: capacitatea statelor de a detecta și de a ținti continuu amenințări multiple din aer.

Bulgarii promit astfel să consolideze „suveranitatea europeană asupra spațiului aerian propriu”.

Dronamics susține că versiunea Detect & Defend (detectează și apără) a dronei Black Swan este „cea mai versatilă platformă UAS NATO Clasa III din Europa”. Standardul NATO UAS (Unmanned Aircraft Systems- sisteme aeriene fără pilot) Clasa III se referă la drone cu greutatea de peste 600 kg.

Pentru prima sa soluție dedicată apărării, Dronamics a încheiat un parteneriat cu compania germană de tehnologie Hensoldt, care produce senzori pentru apărare și securitate. Sistemul european de avertizare timpurie aeropurtată (AEW) rezultat „combină autonomia extinsă, capacitatea mare de încărcare și raza lungă de acțiune ale tehnologiei de drone Dronamics cu sistemele avansate de senzori de misiune dezvoltate de Hensoldt”, susțin cele două firme.

Parteneriatul dintre cele două companii aduce pe piață o platformă aeriană fără pilot 100% „Made in Europe”, echipată cu suita MissionGrid de la Hensoldt, care include softul de management al misiunii MissMarvin și radarul PrecISR cu apertură sintetică (SAR). Sistemul este proiectat pentru detectarea și țintirea amenințărilor aeriene, terestre și maritime, conform comunicatului Dronamics.

Apărarea flancului estic și fondurile europene SAFE

Primele demonstrații sunt programate pentru anul 2026, urmând ca implementarea operațională să vizeze în special consolidarea capacităților Europei pe Flancul Estic, dar și în zona Mediteranei și în Atlantic.

„Dronamics Detect & Defend se bazează pe fundația solidă a unei tehnologii de drone deja testate și validate. Capacitatea de integrare a diferitelor tipuri de sarcină utilă funcțională, combinată cu o autonomie de peste 24 de ore, poziționează Black Swan ca o platformă strategică unică. Suntem onorați să avem drept partener un lider de piață precum hensoldt, cu obiectivul comun de a valorifica cele mai avansate tehnologii aerospațiale europene pentru a menține Europa în siguranță și pentru a susține un viitor prosper”, a declarat Svilen Rangelov, cofondator și CEO Dronamics.

„Cooperarea dintre HENSOLDT și Dronamics reflectă angajamentul nostru de a oferi clienților soluții aeropurtate integrate, orientate spre viitor, capabile să reducă lacunele de capabilitate și să sporească siguranța și securitatea Europei, în special pe Flancul Estic”, a spus și Dietmar Thelen, reprezentant al companiei Hensoldt, cu sediul la Taufkirchen (în apropiere de München).

Capacitatea de transport greu și autonomia extinsă ale platformei Black Swan permit multiple configurații pentru integrarea sistemelor ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance- informații, supraveghere, țintire și recunoaștere) de la Hensoldt, astfel încât să răspundă atât nevoilor de apărare, cât și celor de protecție civilă.

MissionGrid este un sistem scalabil de misiune care valorifică întregul potențial al gamei de radare și senzori electro-optici dezvoltat de compania Hensoldt. În combinație cu fuziunea de date și softul MissMarvin, sistemul permite ca o singură aeronavă să execute misiuni multiple.

PrecISR este noua gamă de radare aeropurtate multi-misiune cu tehnologie AESA (Active Electronically Scanned Array), dezvoltate de firma germană. Bazată pe cea mai recentă generație de tehnologie software-defined, platforma „poate opera 24/7, în orice condiții meteo, asigurând detectarea amenințărilor convenționale și asimetrice la sol, pe mare și în aer”, susțin cele două companii partenere.

Dronamics face pasul către sectorul apărării, în condițiile în care Uniunea Europeană a lansat facilitatea de împrumuturi SAFE, cu un plafon total de până la 150 de miliarde de euro, pentru finanțarea înzestrării statelor membre cu armament și alte capabilități de apărare și securitate. România are alocată o sumă de 16,6 miliarde EUR din SAFE, în timp ce Bulgaria are 3,2 miliarde EUR.