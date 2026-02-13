„O non-știre. E o știre pentru cei care nu urmăresc economia” – om de afaceri român, despre recesiunea economică

Antreprenorul și investitorul tech Sergiu Neguț, președintele organizației Romanian Business Leaders (RBL), consideră că recesiunea tehnică în care a intrat economia României, consemnată acum de statistică, era previzibilă și ar trebui să fie „o non-știre” pentru cei care urmăresc economia.

„Mie nu mi se pare că e o mare știre. De fapt, e o normalitate. (...) Situația are o explicație perfect rațională pe baza datelor pe care le aveam mai devreme și ar trebui să fie o non-știre. E o știre pentru cei care nu urmăresc economia. Dar, pentru cei care urmăresc economia, asta este mai degrabă o confirmare a unor tendințe pe care le vedeam”, a declarat Sergiu Neguț pentru StartupCafe.ro.

El a evidențiat și faptul că fostul Guvern a făcut cheltuieli mari cu aparatul bugetar la finalul anului 2024, în contextul anului electoral.

„Noi știam că, în trimestrul III din 2025, economia a stagnat și aveam toate motivele să înțelegem că sfârșitul lui 2025 nu poate fi ca sfârșitul lui 2024 din punctul de vedere al bonusurilor, al sporurilor și al cheltuielilor oferite, din cauza contextului diferit în ceea ce înseamnă entitățile de stat. La sfârșitul lui 2024 am fost într-o perioadă în care se pompaseră bani masiv și părea că eram un sac fără fund din care se putea consuma -așa au tratat situația guvernanții de atunci.

Acum suntem într-o situație în care oamenii înțeleg că resursele sunt limitate și, ca atare, nu există disponibilitatea asta, înțelegând specificitățile trimestrului IV 2025. Deci faptul că avem un trimestru IV pe scădere, care face să avem recesiune tehnică, adică două trimestre la rând de scădere a economiei, n-ar trebui să surprindă pe nimeni. Și faptul că treaba asta se raportează la o lună și ceva după terminarea perioadei respective - atât durează perioada normală de raportare”, a explicat Sergiu Neguț.

În schimb, președintele RBL recunoaște că recesiunea tehnică ar putea descuraja consumul populației și investițiile firmelor, ca efect psihologic.

„Cred că, mai departe, întrebarea pe care toată lumea și-o pune este cum va arăta anul 2026 și dacă nu cumva acest mesaj al recesiunii tehnice ar putea să influențeze efectiv politica de investiții și de consum, atât a gospodăriilor, cât și a companiilor, în 2026. Pentru că, dacă o va face, probabil că vom vedea o continuare a recesiunii. Ăsta este, totuși, un indicator suficient de abstract și nu cred că, în sine, el va determina schimbări comportamentale majore, dar combinația de inflație mare, nevoia de a reduce cheltuielile publice pentru a obține, la finalul lui 2026, un deficit mai mic decât la finalul lui 2025 face ca, în condițiile astea, creșterea economică să fie mai dificil de obținut cu mijloacele tradiționale, legate doar de consum și fără creșterea productivității, și cred că e o restructurare a economiei pe baze mai sănătoase pentru etapa următoare”, a mai explicat Sergiu Neguț.

Omul de afaceri mizează, însă, pe planul de relansare economică anunțat de Guvern, pe care Sergiu Neguț îl consideră articulat și bun.

„În perioada asta, Ministerul Finanțelor a lansat pachetul de măsuri de relansare economică, iar o parte dintre măsurile de acolo vizează să corecteze chiar scăderea asta a consumului și a economiei, cu minimum de resurse posibile, pentru că deficitul este atât de mare încât trebuie să facem chestia asta cu minimum de resurse posibile.

E un pachet de relansare economică echilibrat, adică nu consumă enorm din resursele puține pe care le poate gestiona guvernul în momentul ăsta, dar creează niște facilități care să poată asigura creșterea investițiilor în domeniile în care e nevoie de investiții mai mari. E un pas bun, pentru că e un pachet coerent cu situația dată și cu economia României. Pe detalii pot fi multe lucruri de criticat, dar, în principiu, pachetul de relansare este articulat și e bun”, a mai apreciat Sergiu Neguț.

Sergiu Neguț este cofondator al companiei IT Fintech OS și al școlii de business BaseToLearn, iar din luna mai 2025 ocupă și funcția de președinte al organizației de antreprenori și manageri Romanian Business Leaders.