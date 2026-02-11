Patronul Altex, Dan Ostahie: „Cred că ne îndreptăm spre o criză, în care am și intrat”. „O să apară perioada de jale”. Soluțiile lui pentru România

Antreprenorul nemțean Dan Ostahie, care deține magazinele Altex, Media Galaxy și Brico Depot, precum și afaceri în imobiliare și sectorul financiar, consideră că România a intrat deja într-o criză economică, omul de afaceri menționând și ce măsuri ar trebui să ia rapid Guvernul pentru depășirea situației.

„Cred că în momentul de față ne îndreptăm spre o criză, în care am și intrat (...). Vor apărea probabil și cifre, după care o să apară perioada de jale. În funcție de viteza cu care măsurile macroeconomice sunt implementate, vom ieși mai repede sau mai târziu din această criză”, a spus, miercuri, Dan Ostahie, la sesiunea EY România de analiză a pieței românești de fuziuni și achiziții.

El a apreciat, însă, că actuala criză este mult mai blândă decât cea din perioada 2009-2010.

„Din păcate, noi suntem în industria de consum, deci crește consumul, crește compania, scade consumul, scade compania. E un lucru pe care l-am mai exersat și l-am exersat într-o perioadă cu tulburări mult mai severe. Dacă comparăm cu perioada 2009-2010, ce se întâmplă acum e o ploaie de primăvară. Atunci chiar a fost furtună și, în primul rând, băncile nu au fost pregătite, statul nu a fost pregătit, companiile nu au fost pregătite. Acum cred că toți acești factori sunt mult mai bine pregătiți”, a precizat Ostahie.

Antreprenorul român crede că Guvernul Bolojan trebuie să taie costurile cu administrația publică și să ia măsuri de reducere a prețurilor la energie, pentru ca România să iasă repede din criză.

„Cu cât statul va reuși să-și taie din costurile de administrare mai repede, reducem inflația. Cu cât reușim să reducem inflația, cu atât reușim să repornim economia. Când vom conștientiza că prețul la energie este un bun național și un postament pentru creșterea economică industrială, atunci vom reduce costul la curentul electric și la gaze și vom reporni economia. E simplu, în principiu, dar trebuie luate niște decizii”, a spus Dan Ostahie.

„În planul de relansare (propus de Guvernul Bolojan – n.r.), din punctul meu de vedere, două elemente sunt esențiale: reducerea inflației și aducerea costurilor utilităților la un standard sub media europeană, pentru că România e un hub de producție care nu poate să valorifice potențialul de forță umană atât timp cât costul energiei este peste Germania. Imposibil”, a mai arătat el.

Omul de afaceri nemțean, care a angajat mii de oameni în economia națională, estimează că efectele măsurilor de relansare economică vor începe să își arate efectele pozitive din anul 2027.

„În mod optimist, cred că anul viitor vom începe să vedem efectele. Avem noroc cu fondurile europene, care, atrase în economie, vor reuși să păstreze un echilibru între moneda națională și euro, dar, repet, dacă nu tăiem costurile statului, inflația nu are cum să scadă. Și inflația este un factor extrem de important pentru repornirea economiei, iar economia românească se bazează pe consum”, a mai punctat Dan Ostahie.

„Taxa pe proprietate în România a rămas, istoric, foarte jos”

Dan Ostahie consideră că majorarea TVA de la 19% la 21%, de la 1 august 2025, nu este una mare, dar problema este impredictibilitatea măsurilor fiscale, care erodează încrederea consumatorilor.

„Noi ne-am obișnuit cu un TVA care e totuși sub media europeană. De la 19% la 21%, nu văd o diferență dramatică. E o mică contribuție către inflație. Dar dacă nu am avea o inflație atât de ridicată, nu s-ar simți atât de sever în consum. Legat de consum, mai intervine sentimentul. Consumul e puternic influențat de sentiment. Sentimentul este unul de neîncredere și necunoaștere. Cred că, dacă s-ar fi venit cu un plan concret de măsuri, care să spună începem pe 1 august, dar pe data de 30 septembrie am aprobat tot, închis, gata, nu mai urmează nimic, ar fi adus încrederea consumatorilor mult mai repede. Această întârziere cu toate planurile de măsuri care se iau și se vor lua, faptul că există necunoaștere despre ce se va întâmpla creează neîncredere”, a mai afirmat Dan Ostahie.

Nici impozitele locale pe proprietate nu îl nemulțumesc pe Dan Ostahie, în ciuda creșterii lor de la 1 ianuarie 2026.

„Taxa pe proprietate în România a rămas, istoric, foarte jos. Ne uităm la media europeană, poate Bulgaria să mai fie în aceeași zonă, dar avem taxele foarte mici”, a adăugat omul de afaceri.

Pe de altă parte, antreprenorii abili pot folosi perioada de criză pentru a-și pregăti din timp creșterea ulterioară, din perioada de avans al pieței.

„Perioadele acestea de criză sunt perioade foarte bune în care companiile se repoziționează în piață, în care cei care știu să gestioneze politica cotei de piață își pot aduce oameni valoroși în echipă, pot face investiții în tehnologie, care să le creeze un avantaj. E o perioadă în care, în loc să gestionezi creșterea, gestionezi descreșterea, dar e la fel de important să o gestionezi astfel încât să investești în core competence (competența de bază – n.r.), să-ți îmbunătățești portofoliul de servicii… Renunțând pentru moment la profitabilitate, te concentrezi pe cash flow și pe valoarea adăugată. Iar când piața crește, faci leverage pe ele și ai o creștere accelerată.”

Dan Ostahie (58 de ani) are o avere de circa 400 de milioane de euro, potrivit estimărilor Forbes România. El are mii de angajați în afaceri de comerț, imobiliare și sectorul financiar.

Cea mai mare companie a sa, Altex, a realizat în anul 2024 o cifră de afaceri de 7,6 miliarde de lei și un profit de 380 de milioane de lei, cu 3.728 de salariați, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.