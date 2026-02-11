Fondatorul Altex, Dan Ostahie, despre amânările CCR: „E greu de acceptat ce se întâmplă. Justiția ar trebui să fie un model pentru societate și nu este așa”

Omul de afaceri Dan Ostahie, fondatorul colosului comercial Altex, a criticat, miercuri, amânările repetate privind o decizie a Curții Constituționale asupra legii propuse de Guvernul Bolojan pentru reforma pensiilor speciale ale magistraților, antreprenorul român considerând că justiția ar trebui să fie „un model” în societate, dar „nu este așa”.

Prezent la un eveniment al EY România, Ostahie a fost întrebat de StartupCafe despre situația de la Curtea Constituțională, care a amânat, miercuri, pentru a cincea oară, o decizie privind reforma pensiilor judecătorilor și ale procurorilor, România riscând astfel să piardă fonduri europene de 231 milioane EUR din cadrul PNRR.

„E greu de acceptat ce se întâmplă, foarte greu de acceptat. Justiția ar trebui să fie un exemplu, un model pentru societate și nu este așa. Asta înseamnă că instituțiile statului nu funcționează. Instituțiile statului trebuie să funcționeze, un stat puternic înseamnă un stat în care instituțiile funcționează. Și atunci înseamnă să iei decizii”, a comentat Ostahie, chestionat de StartupCafe.ro.

El consideră că „nu există argumente” pentru o eventuală respingere a reformei pensiilor speciale.

„Poate fi și o decizie negativă (a CCR- n.r.), dacă există argumente. Nu există argumente”, a completat Dan Ostahie.