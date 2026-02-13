LISTA 2026: Tinerii patroni cer Guvernului măsuri urgențe de relansare economică cu accent pe IMM-uri

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România solicită Guvernului „adoptarea urgentă a unui pachet consistent de măsuri pentru relansarea economică”, cu accent pe firmele mici și mijlocii (IMM), potrivit unui comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, în contextul în care România a intrat oficial în recesiune economică.
PTIR consideră că următoarele măsuri vor putea oferi predictibilitate și încredere mediului de afaceri:
- Asigurarea stabilității fiscale și evitarea modificărilor legislative intempestive;
- Accelerarea investițiilor publice și a absorbției fondurilor europene;
- Reducerea poverii administrative și digitalizarea accelerată a relației stat–antreprenor;
- Instrumente și programe dedicate pentru sprijinirea IMM-urilor și a startup-urilor:
- accelerarea implementării programului StartUp Nation;
- lansarea unui program STUDENT FIRST COMPANY - cultivarea spiritului antrepenorial și încurajarea antreprenoriatului în rândul studenților;
- lansarea unui program START-UP REVOLUTION - 500 de start-up-uri finanțate/ județ cu prealocare definită pentru fiecare județ;
- lansarea programului IMM INVEST - garanții de până la 90% din valoarea creditelor pentru investiții și capital de lucru;
- lansarea unui program de SCALE-UP - susținerea IMM-urilor cu vechime de minim 10 ani pentru creșterea producției industriale, proiecte predefinite regional pe domenii de activitate și tipuri de investiții;
- lansarea unui program IMM DIGITAL - vouchere pentru achizitionarea de pachete de digitalizare a microintreprinderilor (acces la software la pret subventionat, cheltuieli pentru site, social media, training marketing online, e-commerce, mentori digitali, semnătură electronică).
Economia României a crescut cu 0,6% în 2025 față de anul 2024, dar a încheiat anul în recesiune tehnică. Asta pentru că produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, iar în trimestrul III 2025, economia României a scăzut cu 0,2% față de trimestrul II 2025.
Conform PTIR, pentru întreprinderile mici și mijlocii, această evoluție nu este doar un indicator macroeconomic, ci o realitate economică direct resimțită (80% dintre întreprinderi declară că au fost afectate): reducerea comenzilor, scăderea consumului, amânarea investițiilor, creșterea costurilor operaționale și prudență crescută în deciziile de dezvoltare.
„Intrarea în recesiune tehnică este un semnal care nu poate fi ignorat. Creșterea anuală de 0,6% nu compensează contracția severă din ultimul trimestru. IMM-urile au nevoie de stabilitate, de măsuri clare și de un plan real de relansare economică. Fără intervenții consistente, riscăm o perioadă prelungită de stagnare, care va afecta investițiile, ocuparea forței de muncă și competitivitatea capitalului românesc”, a declarat Daniel Urîtu (foto), președintele PTIR.