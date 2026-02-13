LISTA 2026: Tinerii patroni cer Guvernului măsuri urgențe de relansare economică cu accent pe IMM-uri

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România solicită Guvernului „adoptarea urgentă a unui pachet consistent de măsuri pentru relansarea economică”, cu accent pe firmele mici și mijlocii (IMM), potrivit unui comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, în contextul în care România a intrat oficial în recesiune economică.

PTIR consideră că următoarele măsuri vor putea oferi predictibilitate și încredere mediului de afaceri:

Asigurarea stabilității fiscale și evitarea modificărilor legislative intempestive; Accelerarea investițiilor publice și a absorbției fondurilor europene; Reducerea poverii administrative și digitalizarea accelerată a relației stat–antreprenor; Instrumente și programe dedicate pentru sprijinirea IMM-urilor și a startup-urilor:

accelerarea implementării programului StartUp Nation;

lansarea unui program STUDENT FIRST COMPANY - cultivarea spiritului antrepenorial și încurajarea antreprenoriatului în rândul studenților;

lansarea unui program START-UP REVOLUTION - 500 de start-up-uri finanțate/ județ cu prealocare definită pentru fiecare județ;

lansarea programului IMM INVEST - garanții de până la 90% din valoarea creditelor pentru investiții și capital de lucru;

lansarea unui program de SCALE-UP - susținerea IMM-urilor cu vechime de minim 10 ani pentru creșterea producției industriale, proiecte predefinite regional pe domenii de activitate și tipuri de investiții;

lansarea unui program IMM DIGITAL - vouchere pentru achizitionarea de pachete de digitalizare a microintreprinderilor (acces la software la pret subventionat, cheltuieli pentru site, social media, training marketing online, e-commerce, mentori digitali, semnătură electronică).

Economia României a crescut cu 0,6% în 2025 față de anul 2024, dar a încheiat anul în recesiune tehnică. Asta pentru că produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, iar în trimestrul III 2025, economia României a scăzut cu 0,2% față de trimestrul II 2025.

Conform PTIR, pentru întreprinderile mici și mijlocii, această evoluție nu este doar un indicator macroeconomic, ci o realitate economică direct resimțită (80% dintre întreprinderi declară că au fost afectate): reducerea comenzilor, scăderea consumului, amânarea investițiilor, creșterea costurilor operaționale și prudență crescută în deciziile de dezvoltare.