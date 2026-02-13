Ce le răspunde Bolt taximetriștilor care spun că șoferii de ridesharing au invadat Bucureștiul. „Procent redus de mașini cu numere din alte județe”. Restricțiile teritoriale cerute de taximetriști „vor afecta locuri de muncă”

Compania de transport alternativ Bolt răspunde taximetriștilor bucureșteni care se plâng că mașini înmatriculate în provincie desfășoară activități de ridesharing în Capitală, făcându-le concurență neloială.

„Autorizațiile sunt eliberate pe raza localității în care operatorul de transport își are sediul sau domiciliul. Așadar, operatorii de transport care lucrează în București, au autorizații pentru București. Aceștia pot efectua servicii de transport la cerere cu plecare din localitatea unde au sediul sau domiciliul doar temporar, după caz, spre alte localităţi. De asemenea, există un procent redus de mașini care operează pe platformă, cu numere din alte județe”, spun reprezentanții Bolt, într-un punct de vedere transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Pe de altă parte, compania spune că soluția nu este impunerea de restricții companiilor de ridesharing, ci eliminarea restricțiilor din Legea taximetriei.

„Dorim să reamintim totodată că noi am susținut liberalizarea industriei de taxi și am comunicat că soluția este eliminarea restricțiilor din Legea taxi și aducerea ei la standardele moderne, care iată, au permis dezvoltarea industriei de ride-hailing”, spune Bolt.

„Copierea unor prevederi din legislația taximetriei, veche de peste 20 de ani, fără a discuta, explora sau aborda alte soluții sau opțiuni, nu face altceva decat sa transpună, într-un serviciu modern și utilizat pe scară largă, prevederi legale învechite. În ciuda insistențelor noastre și chiar a decidenților, asociațiile de taxi au refuzat pur și simplu eliminarea restricțiilor din legea care-i guvernează și au cerut includerea de restricții în legea care reglementează ride-hailing-ul (transportul la cerere). Restricțiile vor afecta locuri de muncă, dar și pasagerii care au nevoie de alternative de mobilitate”, subliniază reprezentanții companiei.

Totodată, ei precizează că atât mașinile din ridesharing, cât și cele din taximetrie pot ajunge la o vechime de 15 ani, doar că procedurile sunt diferite:

„Autorizația de transport alternativ este valabilă 3 ani. Copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ se eliberează, conform cererii operatorului de transport alternativ, pentru o perioadă de 1 an, 2 ani sau 3 ani, fără a depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de transport alternativ, numai pentru autoturismele care au, la data expirării valabilităţii copiei conforme, mai puţin de 15 ani vechime de la data fabricaţiei. În comparație, Legea taxi prevede ca autorizația taxi (copia conformă) să fie atribuită pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depășesc vechimea de 5 ani de la data fabricației. Astfel, un autoturism care ajunge la o vechime de 10 ani poate cere o prelungire a autorizației taxi, la cerere, o singură dată, pentru încă 5 ani. Asadar, ajung tot la 15 ani”.

În final, Bolt ține să precizeze că nici un șofer nu este suspendat din aplicație „pe viață” și „fără avertisment” dacă este reclamat de clienți, ci că fiecare caz este analizat separat.

„Orice activitate necorespunzătoare a unui șofer partener, raportată de pasageri, este supusă unei informări, consultări și analize amănunțite. Orice comportament neadecvat care este raportat în aplicație are drept primă consecință trimiterea de notificări. Dacă există însă abateri repetate, acest lucru înseamnă încălcarea Termenilor și condițiilor generale de utilizare a platformei digitale și rezultă într-un final în limitarea accesului în scopuri de siguranță", lămurește compania.


















