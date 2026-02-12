O româncă, în echipa de conducere a unui investitor britanic în startup-uri AI și crypto. Diferența între venture builder-ul Improbable și un fond de investiții 

Venture builder-ul britanic Improbable, care investește în startup-uri la intersecția dintre AI și Web3, o numește în funcția de Chief Marketing Officer pe Irina Scarlat, un manager român cu experiență în Uber, Revolut, Bitpanda și alte companii tech globale.

Într-un comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, Improbable subliniază că își concentrează eforturile pe construirea și susținerea companiilor la intersecția dintre inteligență artificială (AI) și Web3 (tehnologii ca blockchain, crypto, finanțe descentralizate sau smart contract).

În urma lansării de către Fundația Somnia a unui blockchain Layer 1 bazat pe tehnologia dezvoltată de Improbable, compania se pregătește să anunțe primele startup-uri construite pe platformă.

Pentru a susține această nouă etapă de creștere, Improbable a numit-o pe Irina Scarlat, executiv cu experiență în creșterea produselor tech, în funcția de Chief Marketing Officer.

Prin numirea Irinei Scarlat, Improbable își consolidează capabilitățile de go-to-market. Scarlat se alătură Improbable în calitate de Chief Marketing Officer, după ce a construit funcții de growth și marketing pentru companii cu creștere rapidă precum Uber, Revolut sau Bitpanda.

La Improbable, va construi funcția de go-to-market și va colabora cu companiile din portofoliu, ajutând fondatorii să își identifice modelele de creștere și să își dezvolte strategiile de comercializare și creștere sustenabilă.

Herman Narula, CEO & Co-Founder, Improbable, a declarat:

„Mă bucur să o numesc pe Irina în funcția de Chief Marketing Officer într-un moment esențial pentru Improbable. Pe măsură ce ne pregătim să lansăm primele venture-uri construite pe Somnia, experiența Irinei în construirea și scalarea produselor tech complexe va fi instrumentală în a-i ajuta pe fondatorii noștri să își spună poveștile și să își dezvolte afacerile.”



Irina Scarlat, CMO, Improbable, a spus:

„Sunt încântată să mă alătur Improbable și să lucrez îndeaproape cu fondatorii din portofoliu. Am ales Improbable datorită experienței anterioare în a rezolva probleme dificile cu ajutorul tehnologiei, precum și datorită abilității dovedite de a comercializa aceste soluții. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu companiile din portofoliul nostru pe măsură ce construim tehnologiile viitorului”.

Improbable a implementat tehnologiile sale proprietare în zeci de aplicații comerciale din gaming, apărare și lumi virtuale, și a crescut cu succes multiple afaceri, de la idee la exit, înregistrând până în prezent exit-uri în valoare totală de peste 179 milioane de dolari. Compania operează acum ca venture builder, construind startup-uri intern, dar și investind în fondatori care vor să construiască alături de operatori cu experiență.

De la infrastructură la execuție: Somnia

Somnia, care și-a lansat mainnet-ul în septembrie 2025, este unul dintre primele venture-uri care demonstrează puterea modelului de venture building.

Construit cu arhitectură nativă AI, reactivitate integrată și hyper performanță la scară, Somnia este un chain Layer 1 conceput să permită dezvoltatorilor să creeze aplicații în timp real, autonome și complet descentralizate, care anterior erau imposibil de construit.

Dezvoltat de Fundația Somnia, blockchain-ul este condiția necesară pentru o economie alimentată de AI și va sta la baza următorului val de startup-uri dezvoltate în cadrul Improbable, cu anunțuri așteptate în lunile următoare.

Venture builder versus fond de investiții

Improbable subliniază că modelul de venture builder diferă de fondurile de venture capital tradiționale, permițând fondatorilor să se concentreze pe propriile afaceri, dar oferind în același timp acces la infrastructură și expertiză, necesare pentru a accelera creșterea.

Susținerea oferită companiilor din portofoliu se extinde dincolo de capital, la finanțe, HR, juridic, conformitate și acces la un tech stack centralizat, dezvoltare AI, platforme și consultanță directă din partea unei echipe executive care a construit produse de succes anterior.

Antreprenorii din ecosistemul Improbable își păstrează integral proprietatea intelectuală și puterea de decizie asupra propriilor afaceri. Modelul de venture building este o progresie naturală de la inventarea de tehnologie proprietară la construirea unui parcurs de comercializare a acestor capabilități la scară.