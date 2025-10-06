Skip to content

Dispozitivul OpenAI (ChatGPT), la care lucrează fostul designer Apple, Jony Ive, are probleme cu vocea şi „manierele”

Logoul OpenAI pe telefon
Sursă: © Boumenjapet | Dreamstime.com

OpenAI, compania care a făcut „roboții” de inteligență artificială ChatGPT și Sora, lucrează la un dispozitiv fizic pentru consumatori, alături de legendarul designer Jony Ive, care a activat 27 de ani la Apple, dar acum dezvoltarea noului asistent AI se confruntă cu probleme tehnice care ar putea duce la amânarea lansării, conform unor surse citate de Financial Times, relatează luni News.ro

Designerul Jony Ive (58 de ani) a lucrat la Apple în perioada 1992-2019 și a contribuit decisiv la realizarea unor gadgeturi fundamentale ale industriei tehnologice pentru consumatori, ca iPhone, iPad, iPod, iMac sau Apple Watch. El și-a deschis în 2019 propria companie de design tehnologic, LoveFrom. 

Din septembrie 2024, presa americană a relatat că LoveFrom lucrează pentru OpenAI pentru crearea primului dispozitiv fizic al companiei de inteligență artificială. 

Conform anunţului oficial al OpenAI, dispozitivul ar trebui să fie lansat oficial undeva în cursul anului 2026. Însă, în timpul producţiei, ar fi fost descoperite probleme tehnice cheie legate de viața privată a utilizatorului şi de personalitatea dispozitivului.

Una dintre probleme ar fi legată de vocea şi manierele asistentului AI, care nu sună ca un prieten, cum vrea OpenAI, ci mai degrabă ca o persoană bizară. Astfel, compania mai vrea să lucreze la personalitatea AI.

În plus, producătorul vrea să rezolve şi problemele care țin de viața privată a utilizatorului, care rezultă din folosirea unui dispozitiv care te ascultă în permanenţă.

În fine, există şi problema bugetului, care ar trebui crescut pentru a acoperi cheltuielile din ce în ce mai mari cu puterea de calcul necesară pentru a susţine funcţionarea cât mai multor dispozitive bazate de inteligență artificială.

Asta, conform aceloraşi surse, va duce la amânarea lansării probabil undeva după 2026.

