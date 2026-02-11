Informare ANAF 2026 pentru contribuabilii cărora le-a fost anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Galați informează că persoanele impozabile stabilite în România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, nu pot deduce TVA pentru achizițiile efectuate în acea perioadă, însă sunt obligate să plătească TVA colectată pentru operațiunile taxabile realizate atunci.

„TVA colectată în perioada în care codul de TVA este anulat se declară prin formularul 311 care se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei”, informează AJFP Galați.

Instrucțiunile privind completarea și depunerea formularului 311 sunt prevăzute în OPANAF nr. 188/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) - Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat.

Ce mai spune AJFP Galați:

În cazul reînregistrării în scopuri de TVA, persoana impozabilă îşi exercită dreptul de deducere pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, prin înscrierea în primul decont de taxă depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, chiar dacă factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile.

După reînregistrarea în scopuri de taxă, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, persoanele impozabile emit facturi în care înscriu distinct TVA colectată în perioada respectivă, care nu se înregistrează în decontul de taxă depus conform art. 323 din Codul fiscal, în secțiunea Taxa pe valoarea adăugată colectată pentru aceste sume având obligația declarării în formularul 311.

Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la persoane impozabile stabilite în România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. c) - e) și lit. h) şi au fost înscrişi în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul reînregistrării în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului, beneficiarii care au achiziţionat bunuri şi/sau servicii în perioada în care furnizorul/prestatorul a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat îşi exercită dreptul de deducere a TVA pentru achiziţiile respective, pe baza facturilor emise de furnizor/prestator, prin înscrierea în primul decont de taxă depus după înregistrarea furnizorului/prestatorului sau, după caz, într-un decont ulterior.

Totodată, formularul 311 se depune pentru declararea taxei colectate care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA”.

Printre altele, AJFP Galați mai precizează că „prin conformare voluntară la declararea și plata obligațiilor fiscale, contribuabilii evită eventualele neplăceri cauzate de calcularea unor dobânzi, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare sau aplicarea unor sancțiuni contravenționale”.

Accesează și descarcă informarea ANAF privind depunerea formularului 311 - Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat.