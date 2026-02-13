Investitorii de pe Bursa de la București și recesiunea tehnică

Bursa de Valori București (BVB) a deschis în scădere ședința de vineri, ziua în care Institutul Național de Statistică (INS) a consemnat recesiunea tehnică a României, în ultimele două trimestre ale anului 2025 țara fiind pe scădere a produsului intern brut (PIB).

Potrivit analizei Agerpres, Rulajul se cifra la 21,04 milioane de lei (4,13 milioane de euro), după 40 de minute de la debutul tranzacțiilor BVB.

Indicele principal BET, care arată evoluția celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,89%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la BVB, consemna o scădere de 0,85%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,93%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiții, BET-BK, s-a depreciat cu 0,80%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o depreciere de 1,08%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic și al utilităților, înregistra un recul cu 0,77%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor le înregistrau Chimcomplex Borzești (+1,95%), Infinity Capital Investments (+0,48%) și Romcarbon (+0,29%).

Pe de altă parte, în scădere erau acțiunile Condmag (-3,57%), Purcari Wineries Public Company Limited (-3,24%) și Șantierul Naval Orșova (-2,92%).

Economia României a crescut cu 0,6% în 2025 față de anul 2024, dar a încheiat anul în recesiune tehnică. Asta pentru că produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, iar în trimestrul III 2025, economia României a scăzut cu 0,2% față de trimestrul II 2025.

Investiții și absorbție de fonduri europene, imperativele anului 2026

Recesiunea tehnică reprezintă un semnal de avertizare și nu un verdict definitiv asupra economiei, a explicat președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), Flavius Jakubowicz, care face apel la investiții și absorbția de fonduri europene pentru stimularea creșterii economice.

„Este important de subliniat că recesiunea tehnică nu este un 'colaps' iminent, ci un diagnostic statistic care indică oprirea creșterii economice pe termen scurt și vulnerabilități active în economie, în special legate de consumul privat și investiții. Consolidarea fiscală va continua să apese asupra consumului și investițiilor, iar contextul extern rămâne fragil. În absența unui impuls puternic din investiții publice și fonduri europene, ritmul de creștere va fi dificil să depășească intervalul 1-2%. Relansarea nu va veni automat, ci doar prin politici coerente și predictibile. România traversează o fază de corecție economică, nu o criză structurală. Recesiunea tehnică este un semnal de avertizare, nu un verdict definitiv. Diferența dintre stagnare și revenire în 2026 va depinde de disciplina bugetară, stabilitatea fiscală și capacitatea statului de a susține investițiile care generează productivitate reală și creștere sustenabilă”, a subliniat președintele AAFBR, citat de Agerpres.

În condițiile în care România și-a bazat creșterea economică pe consum, majorarea TVA cu două puncte procentuale de la 1 august 2025 poate fi un factor de presiune.

Premierul Ilie Bolojan (PNL) își apără deciziile și dă asigurări că România va ieși din recesiunea tehnică și va evita o criză economică.

„Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă, o creștere sănătoasă și prosperitate reală, pe baza a ceea ce producem, nu prin împrumuturi tot mai multe și tot mai scumpe. (...) Consolidarea fiscală nu este un scop în sine. Este o condiție esențială pentru stabilitate, credibilitate și dezvoltare sustenabilă. Această tranziție presupune, temporar, o perioadă de contracție economică. Este un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă și mai competitivă. Nu traversăm o criză. Traversăm o perioadă de corecție economică necesară pentru a avea o economie mai stabilă și mai puternică, care să aducă prosperitate pe termen lung” - a scris Bolojan pe Facebook.

La rândul lui, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dat asigurări că Guvernul va implementa pachetul de relansare economică și va accelera absorbția de fonduri europene.

„Acum trecem la pasul următor: relansarea economică prin atragere de fonduri europene, investiții și sprijin real pentru mediul de business. Atât pachetul de măsuri fiscale, cât şi cel pentru atragerea de mari investiții, construite în dialog direct cu mediul de business şi cu antreprenorii, aduc predictibilitate, finanțare modernă și stimulente reale pentru investiții. Direcționăm capital acolo unde avem nevoie: industrie, exporturi, tehnologie și resurse strategice şi susținem în concret relansarea, cu viziune pe termen lung.

Adevăratul risc pentru România nu este o „recesiune tehnică” temporară, ci reversarea procesului de ajustare fiscală. Orice abatere de la traiectoria de consolidare ar eroda încrederea investitorilor, ar crește costurile de finanțare, ar pune presiune pe ratingul de țară și ar expune economia la o ajustare mult mai dură, impusă de piețe. Disciplina bugetară este condiția stabilității, nu obstacolul creșterii” - a scris, pe Facebook, Nazare (PNL).

În schimb, președintele PSD, care este cel mai mare partid de la Guvernare, a amenințat cu demiterea Guvernului.