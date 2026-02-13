Grupul de turism TUI intră oficial în România, online și prin 200 de agenții locale partenere

Grupul TUI, lider în turism, care cuprinde hoteluri, stațiuni, companii aeriene și agenții de turism, își extinde prezența în Europa și intră în România, cu peste 1.500 de pachete de vacanță, în peste 30 de destinații europene și exotice, cu planuri de deschidere de agenții proprii, cât și de extindere a ofertei de agenții partenere, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Oferta cuprinde peste 1.000 de hoteluri și peste 460 de hoteluri din TUI Group, printre care branduri ca TUI Magic Life, TUI Blue și RIU.

„Intrarea TUI pe piața din România marchează un nou pas în strategia noastră de creștere: deschidem o nouă piață, ajungem la noi segmente de clienți și ne extindem portofoliul de produse, consolidând astfel diversificarea geografică a grupului și reducând dependența de piețele tradiționale. Odată cu această lansare, România devine o nouă piață principală pentru TUI. În același timp, vedem un potențial semnificativ ca România să devină o destinație atractivă pentru turiștii europeni și vom colabora îndeaproape cu partenerii locali pentru a contribui la dezvoltarea pe termen lung a sectorului turistic”, a spus Sebastian Ebel, directorul general al TUI Group.

Lansarea TUI România face parte din strategia grupului de a construi o platformă scalabilă dedicată Europei de Est. Țările din această regiune reprezintă una dintre cele mai dinamice zone de creștere din industria turismului european, cu un potențial semnificativ de a atrage noi categorii de clienți.

Clusterul regional include în prezent Polonia și Cehia, România fiind cea mai recentă piață adăugată. Activitățile din Polonia reprezintă un model strategic pentru dezvoltarea în regiune, spune grupul. De asemenea, platformele tehnologice globale sunt implementate cu adaptări minime, în timp ce produsele și comunicarea cu clienții sunt ajustate în funcție de specificul fiecărei piețe.

„Polonia a oferit modelul strategic, Cehia este în plină creștere, iar România reprezintă următorul pas în consolidarea unei platforme TUI solide, ancorate regional în Europa de Est. Vedem în continuare un potențial semnificativ în această regiune și ne propunem să ne extindem şi în alte piețe până în 2030”, a declarat Mircea Tudose, Managing Director Expansion Businesses în cadrul TUI Group și responsabil pentru clusterul de creștere din Europa de Est.

La lansare, portofoliul se concentrează pe destinații de vacanțe consacrate, populare în rândul consumatorilor români, cu zboruri charter și pachete all-inclusive. Printre acestea se numără Turcia, Grecia, Spania, Cipru, Egipt și Tunisia. În plus, călătorii au opțiunea de a rezerva vacanțe în peste 20 de destinații exotice precum Zanzibar, Jamaica, Mexic și Maldive.

TUI România oferă vacanțe, pentru început, cu plecări din patru aeroporturi: București (OTP), Cluj Napoca (CLJ), Timișoara (TSR) și Iași (IAS), compania având în plan să extindă opțiunile de plecare din mai multe zone ale țării.

Compania pune la dispoziție călătorilor mai multe opțiuni de a-și alege vacanțele, atât prin opțiuni digitale pe site-ul oficial și aplicația TUI, cât și prin intermediul partenerilor locali, oferind suport 24/7 pe tot parcursul experienței de călătorie, de la momentul plecării în vacanță, pe durata calătoriei și până la retur. Totodată, TUI oferă călătorilor un avans de 5% pentru rezervarea vacanțelor.

„TUI intră pe piața din România cu o strategie pe termen lung. Dorim să devenim parte integrantă a pieței și să colaborăm strâns cu partenerii locali. Obiectivul nostru este să le oferim călătorilor români încrederea că vacanța lor este o călătorie personalizată - ușor de planificat, bine organizată și fără griji”, declară Andreea Petrişor, Managing Director al TUI România.

Filiala din România va implementa un model de distribuție hibrid, care îmbină consilierea personală prin intermediul partenerilor de încredere, cu accesibilitatea digitală. La lansare, principalele canale de vânzare sunt: rețeaua fizică de distribuție, cu un portofoliu inițial de 200 agenții de turism partenere, precum și website-ul și aplicația TUI.

Rețeaua de parteneri este estimată să ajungă la 500 de agenții până la finalul anului 2026. În paralel, TUI România vrea să deschidă până la 5 agenții proprii în 2026, urmând ca pe parcurs, să fie inaugurate și altele.

Fondată în Germania în anul 1968, inițial ca o companie minieră, TUI Group este cel mai mare grup de turism integrat din lume, oferind celor peste 34,7 milioane de clienți servicii integrate dintr-o singură platformă și acoperind întregul lanț valoric al turismului.

Grupul deține peste 460 hoteluri și stațiuni premium precum RIU, TUI Blue și Robinson, și 18 nave de croazieră, de la navele de lux MS Europa și MS Europa 2 și navele de expediție din clasa HANSEATIC până la flota Mein Schiff a TUI Cruises și navele de croazieră ale Marella Cruises din Marea Britanie.

TUI include, de asemenea, mărci europene de top în domeniul turismului și platforme de marketing online, de exemplu pentru oferte care conțin fie doar cazare la hotel fie doar zbor, cinci companii aeriene cu 125 de aeronave moderne de distanță medie și lungă și aproximativ 1.200 de agenții de turism. Compania se concentrează din ce în ce mai mult pe extinderea platformelor digitale în prezent.