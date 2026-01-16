Skip to content

OpenAI a lansat ChatGPT Translate

Logoul ChatGPT pe telefon
Sursă: © Simon Lehmann | Dreamstime.com

Cel mai nou produs al OpenAI, dezvoltatorului ChatGPT, este Translate, un site pentru traduceri cu ajutorul inteligenţei artificiale, care concurează direct cu Google Translate sau cu startup-ul german DeepL, relatează vineri News.ro.

ChatGPT Translate este un site dedicat, separat de site-ul şi aplicaţiile ChatGPT, oferind o interfaţă similară celei din Google Translate - există două câmpuri, unul pentru textul introdus de utilizator şi altul pentru traducere.

Pentru textul introdus de utilizator în primul câmp, limba poate fi detectată automat, în vreme ce pentru câmpul de traducere trebuie selectată limba dorită.

Încă de la început, sunt suportate mai bine de 50 de limbi, printre care se numără şi limba română.

Sub zona de traduceri, există o serie de comenzi prin care utilizatorul poate prelucra textul tradus cu ajutorul ChatGPT. De exemplu, traducerea poate fi reformulată pentru a suna mai bine pentru business.

Deşi este o componentă a chatbot-ului cu acelaşi nume, ChatGPT Translate poate fi folosit şi fără ca utilizatorul să fie logat într-un cont ChatGPT.

