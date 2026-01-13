Trei programatori au lansat un startup IT și l-au vândut cu 100 milioane dolari, după un an. Cine este cumpărătorul

OpenAI, compania din spatele robotului de inteligență artificială ChatGPT, a cumpărat un startup american, la prețul de aproximativ 100 de milioane de dolari, lansat acum un an, de trei programatori.

Inginerii software Ilya Abyzov, Eugene Huang și James Hamlin au lansat, în ianuarie 2025, la San Francisco, Torch, un startup IT de date medicale. Din septembrie 2025, li s-a alăturat în companie și programatorul Ryan Oman.

La numai un an de la lansare, startup-ul autointitulat „Memoria ta medicală” (Your Medical Memory), a fost cumpărat de colosul OpenAI. Achiziția nu e chiar întâmplătoare, pentru că, săptămâna trecută, OpenAI a lansat oficial ChatGPT Health, o soluție cu inteligență artificială pentru sănătate.

Echipa Torch se va alătura astfel ChatGPT Health, care va integra tehnologia startup-ului.

„Am achiziționat Torch, un startup din domeniul sănătății care unifică rezultatele de laborator, medicația și documentele de la vizitele medicale. Integrarea acestuia cu ChatGPT Health deschide o nouă modalitate de a înțelege și a-ți gestiona sănătatea” - a anunțat OpenAI, pe X.com.

Părțile nu au dezvăluit oficial suma tranzacției, dar jurnaliștii de la The Information au aflat că prețul startup-ului s-a ridicat în jur de 100 de milioane de dolari.