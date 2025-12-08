Un om de afaceri român anunță că preia publicația olandeză și conferința The Next Web de la Financial Times

Un om de afaceri din România anunță, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, că preia publicația olandeză The Next Web și conferința anuală cu același nume, de la grupul media britanic Financial Times.

Alexandru Stan ar urma astfel să salveze site-ul de știri TNW, axat pe startup-uri și tehnologie, precum și conferința omonimă care s-a organizat anual la Amsterdam, în condițiile în care Financial Times (propritarul The Next Web) decisese, în septembrie 2025, să le închidă, așa cum am arătat atunci pe StartupCafe.ro.

Alexandru Stan este un om de afaceri român, care deține Tekpon, un marketplace de soluții SaaS (software as a service- software ca serviciu) pentru companii. De asemenea, sub brandul Tekpon, el organizează și o conferință de business digital.

Într-o declarație pentru StartupCafe.ro, Stan a confirmat achiziția TNW și a spus că vrea să organizeze evenimente la Londra și Amsterdam.

„Sunt Alexandru Stan, antreprenor tech, cu o dorință în inimă de a pune România pe hartă. Am adus, în 2025, în România, 2000 de fondatori și executivi de top din toată lumea, la 2 evenimente, cu câte 1000 de participanți fiecare, și mi s-a ivit oportunitatea de a achiziționa, de la Financial Times, TNW. Mi-am dat seama că vine cu o mare responsabilitate, nu este un simplu business. Dar cred că la Tekpon , firma pe care o conduc, avem resursele necesare pentru a face două evenimente importante la Amsterdam și Londra, și ne facem și pasiunea totodată” - a declarat Alexandru Stan, pentru StartupCafe.ro.

Omul de afaceri român spune că a preluat 100% business-ul de media și conferințe The Next Web, de la Financial Times, incluzând aici: site-ul, mărcile, conturile de social media, cei 3000 de contributors etc. Părțile nu au dezvăluit suma tranzacției.

Planurile de dezvoltare pentru anul 2026 includ o conferință The Next Web extinsă, programe inter-regionale și întruniri specializate pentru antreprenori, investitori și executivi din companii.

Informația a fost relatată prima dată de jurnalistul britanic Mike Butcher, pe site-ul său, Pathfounders, pe care l-a lansat după ce s-a despărțit de TechCrunch.

Conferințele pe teme de tehnologie The Next Web au fost lansate în 2006, la Amsterdam, iar site-ul de știri cu același nume a fost deschis în 2009, de Boris Veldhuijzen van Zanten și Patrick de Laive. În 2019, grupul media britanic Financial Times a cumpărat majoritar TNW, dar în septembrie 2025 a decis să închidă business-ul de media și evenimente. Iată că acum, Alexandru Stan spune că a cumpărat el de la FT, afacerea de media și evenimente The Next Web.

Financial Times păstrează în continuare un business de spații de co-working, sub brandul The Next Web, la Amsterdam.

Reamintim că, recent, și publicația olandeză Silicon Canals a fost vândută, la un preț de ordinul sutelor de mii de euro, unor oameni de afaceri australieni stabiliți în Singapore. Pe aceeași scenă tech, și publicația EU-Startups, fondată de editorul german Thomas Ohr, a fost vândută, după 15 ani de activitate, către compania ungară MeOut Group.