Black Friday 2025: Românii și-au planificat cumpărăturile, în loc să achiziționeze în mod impulsiv (studiu)

Cel mai așteptat eveniment de cumpărături al anului, Black Friday, a generat în România cumpărături mai planificate, semnalând și maturizarea comportamentului românilor în ceea ce privește reducerile magazinelor, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Comportamentul consumatorilor înainte și după Black Friday nu mai este dominat de decizii impulsive, ci de planificare, informare și achiziții bine gândite, arată un studiu realizat de agenția Starcom România.

84% dintre români au vrut să facă achiziții de Black Friday, iar 79% au și făcut, ceea ce a dus la o rată de conversie de 94%, conform datelor analizate de agenție.

„Black Friday rămâne un eveniment relevant pentru români, fiind perceput ca o oportunitate strategică de a face achiziții importante - produse pe care, în mod normal, le-ar cumpăra mai greu pe parcursul anului. În același timp, consumatorii profită de reduceri și pentru a-și acoperi nevoile cotidiene, semn al unui comportament mai calculat și mai atent la buget. Chiar și așa, Black Friday rămâne un moment în care românii își permit mici răsfățuri, atunci când ofertele sunt suficient de atractive. Tot mai des, reducerile sunt folosite și pentru achiziția cadourilor de Crăciun sau aniversări, ajutând consumatorii să gestioneze mai ușor presiunea financiară a perioadei sărbătorilor. Acest comportament reflectă atât contextul economic actual, cât și o maturizare a educației financiare”, a declarat Mirela Mirică, Media Research Specialist, Starcom România.

Deși românii afirmă că apreciază concursurile și promoțiile tradiționale, datele arată o preferință evidentă pentru mesaje clare și practice: postări zilnice cu oferte, notificări de reduceri, videoclipuri de prezentare și recenzii detaliate. Conținutul informativ, simplu de parcurs și axat pe ofertă s-a dovedit mult mai eficient decât mesajele generale de branding.

De asemenea, un număr tot mai mare de consumatori afirmă că promoțiile timpurii le cresc interesul, iar tot mai mulți își încep documentarea cu 1–4 săptămâni înainte. În schimb, căutările de ultim moment scad, semn că deciziile sunt luate din timp.

Majoritatea românilor tratează Black Friday strategic: compară prețuri, urmăresc produse salvate și își stabilesc bugete. Chiar dacă 79% dintre cumpărători admit că au făcut achiziții neplanificate, acestea apar pe fondul unei structuri clare de decizie. 64% dintre consumatori au reușit să cumpere exact ce și-au propus, iar 73% indică reducerile ca principal factor declanșator al achiziției.

Online-ul domină, dar experiența fizică rămâne relevantă

Cumpărăturile online rămân canalul dominant de Black Friday, datorită comodității și accesului rapid la reduceri. Cu toate acestea, magazinele fizice își păstrează relevanța pentru anumite categorii de produse, unde testarea sau achiziția imediată sunt importante. Telefonul mobil rămâne dispozitivul preferat, atât pentru planificare, cât și pentru cumpărare.

Pe lângă electronice și electrocasnice, oamenii au profitat de reduceri pentru produse de îngrijire personală, articole de consum rapid și necesități zilnice, arată studiul.

Percepția asupra reducerilor de Black Friday s-a îmbunătățit constant în ultimii ani. În 2025, majoritatea consumatorilor consideră ofertele normale sau avantajoase, iar nivelul de satisfacție este în creștere față de edițiile anterioare. Totodată, interesul pentru viitoarele ediții de Black Friday atinge un nivel record.

Tot mai mulți români folosesc Black Friday ca punct de plecare pentru cumpărăturile de Crăciun. Planificarea din timp și distribuirea cheltuielilor pe mai multe luni înlocuiesc cumpărăturile de ultim moment, indicând o abordare mai rațională a consumului sezonier.

Black Friday 2025 marchează tranziția de la un eveniment bazat pe impuls la unul bazat pe strategie. Pentru retaileri și branduri, succesul nu mai depinde doar de mărimea reducerilor, ci de abilitatea de a fi relevanți, credibili și prezenți pe tot parcursul deciziei de cumpărare, conchid experții agenției.

Cercetarea a fost efectuată pe un eșantion reprezentativ format din 985 respondenți, utilizatori de internet din mediul urban. Pentru a capta cu acuratețe diferențele dintre planificare și comportamentul final de achiziție, aceiași participanți au fost intervievați în ambele etape ale studiului.